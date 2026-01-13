Nueva Barbie con autismo tiene como objetivo ayudar a los niños a sentirse vistos e incluidos

MARTES, 13 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos niños, los juguetes son más que juguetes, son una forma de sentirse comprendidos.

Esa es la idea detrás de una nueva Barbie lanzada esta semana, diseñada para reflejar las experiencias de las personas con autismo.

La muñeca, presentada el lunes por Mattel, es la primera Barbie creada para representar el autismo. Incluye accesorios y detalles de diseño diseñados para reflejar cómo algunas personas con autismo se comunican, gestionan la sobrecarga sensorial y se orientan por el mundo.

Mikko, de cinco años, notó enseguida que su nueva Barbie se parecía mucho a ella. La muñeca lleva unos auriculares grandes con cancelación de ruido y un fidget spinner, herramientas que Mikko también utiliza.

"El autismo es una discapacidad tan invisible a veces, y ver que se representa a través de Barbie -- todo el mundo sabe quién es Barbie -- se sintió realmente bien", dijo la madre de Mikko, Precious Hill, que vive en Las Vegas, a CNN.

Mikko es no verbal y utiliza un dispositivo de comunicación aumentativo y alternativo, a menudo llamado dispositivo CAA, para comunicarse. La muñeca incluye una tableta rosa que representa esa herramienta.

"Para mí es muy importante que Mikko camine por la vida teniendo representación. Me importa mucho que no esté sola", dijo Hill.

La nueva Barbie también tiene ojos que miran ligeramente hacia un lado, un detalle pensado para reflejar cómo algunas personas con autismo evitan el contacto visual directo.

Su vestido morado es holgado y suave, reconociendo que ciertos tejidos pueden ser incómodos para personas con sensibilidad sensorial.

Hill, que también tiene autismo, dijo a CNN que la muñeca la hizo sentirse vista también. Tiene dos hijos mayores, incluido un hijo con autismo, que también reaccionó positivamente a la nueva Barbie.

Mattel colaboró con la red sin ánimo de lucro Autistic Self Advocacy Network para ayudar a guiar el diseño de la muñeca. Aproximadamente 1 de cada 31 niños en EE. UU. es diagnosticado con autismo antes de los 8 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE . UU.

"Es muy importante que los jóvenes autistas vean representaciones auténticas y alegres de sí mismos, y eso es exactamente lo que es esta muñeca", dijo Colin Killick, director ejecutivo de la cadena, a CNN.

La muñeca se une a la línea Fashionistas de Mattel, que ya incluía Barbies que representaban una amplia variedad de tipos de cuerpo, tonos de piel y condiciones de salud como ceguera, síndrome de Down y diabetes tipo 1.

El autismo afecta la forma en que las personas se comunican, interactúan y experimentan su entorno. Aunque suele aparecer en la primera infancia y dura toda la vida, el apoyo temprano puede mejorar la vida diaria.

Aunque el autismo se diagnostica con más frecuencia en niños, los expertos dicen que a menudo se pasa por alto en las niñas. Muchas mujeres no descubren que tienen autismo hasta la edad adulta, a veces después de que sus propios hijos sean diagnosticados.

Hill dijo que esa fue su experiencia. Descubrió que tenía autismo a los 29 años, tras el diagnóstico de su hija.

Eileen Lamb, madre de tres hijos y directora principal de la organización de defensa Autism Speaks, dijo que el autismo se ve diferente en cada persona.

"No creo que sea posible representar todo el espectro en una sola muñeca. Por ejemplo, mi hijo Charlie también usa un dispositivo de CAA para comunicarse. Es completamente no verbal. Me encanta que la Barbie tenga un dispositivo AAC. Pero mi otro hijo, que también está en el espectro, no. Así que, de nuevo, no es posible representar a todo el mundo, pero es un gran paso", dijo Lamb.

Los expertos dicen que los juguetes juegan un papel importante en cómo los niños se entienden a sí mismos y a los demás.

"Los juguetes importan. La representación importa, y es muy bueno que los niños se vean a sí mismos en un juguete", dijo Lamb. "Envía un mensaje de que ser diferente no es nada de lo que avergonzarse."

Más información

Mattel tiene más información sobre la nueva Barbie con autismo.

FUENTE: CNN, 12 de enero de 2026