Los análisis de sangre pueden predecir la enfermedad de Crohn, según los investigadores

MARTES, 13 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Un simple análisis de sangre puede predecir el riesgo futuro de una persona de padecer la enfermedad gastrointestinal de Crohn, según un nuevo estudio.

La prueba puede predecir el Crohn años antes de que aparezcan los síntomas, lo que permite un diagnóstico, tratamiento e incluso prevención temprana, según informaron los investigadores el 12 de enero en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

La prueba mide la respuesta inmunitaria de una persona a la flagelina, una proteína que se encuentra en bacterias intestinales, según los investigadores. Esta respuesta se eleva en las personas mucho antes de que desarrollen la enfermedad de Crohn.

"Queríamos saber: ¿las personas en riesgo, que ahora están sanas, tienen estos anticuerpos contra la flagelina?" dijo el investigador principal , el Dr. Kenneth Croitoru, científico clínico del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum del Monte Sinai en Toronto, Canadá.

"Buscamos, medimos, y sí, al menos algunos lo hicieron", dijo Croitoru en un comunicado de prensa.

La enfermedad de Crohn causa inflamación crónica del tracto gastrointestinal, según la Fundación de Crohn y Colitis. Los síntomas incluyen diarrea persistente, sangrado rectal, calambres abdominales y estreñimiento.

Para el nuevo estudio, los investigadores compararon 77 familiares de personas con Crohn que luego desarrollaron la enfermedad por sí mismos con 304 que no la hicieron.

Entre las personas que desarrollaron Crohn, más de un tercio (28) mostró una respuesta elevada de anticuerpos flagelinos, según los resultados. Las respuestas fueron más fuertes en los hermanos.

Esta respuesta previa a la enfermedad a la flagelina también se asoció con inflamación intestinal y problemas en la función intestinal de la persona, ambos característicos de la enfermedad de Crohn, según los investigadores.

Normalmente, una persona desarrolla Crohn casi dos años y medio después de que las muestras de sangre mostraran anticuerpos elevados contra la flagelina, según el estudio.

Estos resultados sugieren que una reacción inmunitaria específica relacionada con la flagelina podría ayudar a desencadenar la enfermedad de Crohn, dijo Croitoru.

Eso da a los investigadores un nuevo objetivo para investigar en la búsqueda de tratar y prevenir la enfermedad de Crohn.

"Con toda la terapia biológica avanzada que tenemos hoy, las respuestas de los pacientes son, en el mejor de los casos, parciales", dijo Croitoru. "Aún no hemos curado a nadie y tenemos que hacerlo mejor."

Más información

La Fundación Crohn and Colitis tiene más información sobre la enfermedad de Crohn.

FUENTE: Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum, comunicado de prensa, 12 de enero de 2026