El hierro intravenoso podría ser un tratamiento más fácil y eficaz para la anemia por deficiencia de hierro

MARTES, 13 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres con anemia por deficiencia de hierro causada por sangrados menstruales abundantes podrían beneficiarse mejor de la sustitución intravenosa del hierro en comparación con las tabletas de suplemento, según un nuevo estudio.

Una sola dosis de reemplazo intravenoso de hierro ayudó mejor a las mujeres que los suplementos de hierro tomados día sí, día no, según informaron los investigadores el 8 de enero en la revista Blood Advances.

"El hierro oral suele administrarse como tratamiento de primera línea porque, a simple vista, parece menos costoso y más cómodo", dijo el investigador principal Daniel Wang, estudiante de cuarto año de medicina en la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

"Sin embargo, descubrimos que el tratamiento de primera línea preferido para estos pacientes es el hierro intravenoso, ya que ofrece el mayor valor en relación calidad-precio y mejora sustancialmente la calidad de vida", dijo Wang en un comunicado de prensa.

Casi un tercio de todas las mujeres sufre anemia por deficiencia de hierro, y las mujeres con sangrado menstrual abundante tienen un riesgo especialmente alto, según los investigadores en notas de fondo.

Los síntomas pueden incluir fatiga extrema, dificultad para respirar y dolor en el pecho, según los investigadores. La anemia también puede empeorar otros problemas de salud.

Los suplementos orales de hierro suelen recetarse a mujeres con anemia por deficiencia de hierro, pero las pastillas causan efectos secundarios gastrointestinales notables y son menos eficientes para reponer las reservas de hierro, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores desarrollaron un modelo para comparar los dos modos de reemplazo del hierro, proyectando los resultados a lo largo de la vida menstrual de mujeres de 18 a 51 años.

Se espera que los pacientes que recibieran una sola dosis de hierro intravenoso mantuvieran niveles saludables de hierro en sangre durante al menos 30 meses, según el estudio.

En comparación, quienes toman suplementos día sí y día no volverían a tener su anemia en un plazo de 36 meses, a pesar de la continua molestia de tomar las pastillas, según los investigadores.

El tratamiento intravenoso también resultó ser más rentable que los suplementos, según los investigadores.

El modelo sí tenía algunas limitaciones. Se asumió que las mujeres tendrían el mismo nivel de pérdida de sangre menstrual a lo largo de su vida reproductiva, y no tuvo en cuenta todas las formulaciones de hierro intravenoso disponibles para las pacientes.

Los investigadores planean seguir perfeccionando su modelo y ponerlo a disposición de pacientes, médicos y aseguradoras que evalúen opciones de tratamiento para la anemia por deficiencia de hierro.

"Un estudio a la vez, esperamos reducir las barreras de seguro y mejorar la toma de decisiones y la calidad de vida en todo el espectro de la vida reproductiva de una mujer", dijo el investigador principal Dr. George Goshua, profesor adjunto de medicina en la sección de oncología médica y hematología de la Escuela de Medicina de Yale y el Centro de Cáncer de Yale.

"Este es un problema global muy extendido, y esperamos que otros en el mundo puedan tomar este modelo, adaptarlo a sus contextos y seguir construyendo sobre él", afirmó en un comunicado de prensa.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la anemia por deficiencia de hierro.

FUENTE: Nota de prensa de la Sociedad Americana de Hematología, 8 de enero de 2026

