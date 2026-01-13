Salud

El ejercicio y la dieta pueden ayudar a contrarrestar la diabetes gestacional

MARTES, 13 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Hacer ejercicio y comer bien puede ayudar a una mujer embarazada a reducir significativamente su riesgo de diabetes gestacional, según una nueva revisión de evidencia.

Este tipo de opciones de estilo de vida saludable redujeron las probabilidades de diabetes gestacional hasta en un 20%, según informaron los investigadores el 7 de enero en The BMJ.

"Nuestros hallazgos muestran que estas intervenciones deben integrarse en la atención rutinaria (prenatal) para que todas las mujeres puedan beneficiarse", dijo la investigadora principal Dra. Shakila Thangaratinam, profesora de salud de la mujer en la Universidad de Liverpool en el Reino Unido.

"Las intervenciones en el estilo de vida durante el embarazo son un enfoque alcanzable y basado en la evidencia para mejorar la salud materna y de los hijos y deben ser apoyadas mediante políticas y prácticas", añadió Thanagaratinam en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron datos de 104 estudios previos que involucraron a casi 36.000 mujeres.

En la diabetes gestacional, los niveles de azúcar en sangre de una mujer se elevan durante el embarazo, según los investigadores en notas de fondo.

La condición aumenta las probabilidades de nato muerto, parto prematuro y preeclampsia, y también incrementa el riesgo a largo plazo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas tanto en la madre como en el niño.

Los resultados mostraron que los cambios en el estilo de vida redujeron el riesgo de diabetes gestacional entre un 10% y un 20%, dependiendo del grupo de mujeres examinadas y de la definición de diabetes gestacional que utilizaran los investigadores.

El ejercicio --caminar, aeróbic, entrenamiento de fuerza, natación-- resultó ser más eficaz para contrarrestar la diabetes gestacional, según los investigadores.

"El embarazo es un momento único en la vida en el que podemos apoyar a las madres para mejorar su salud y la de sus bebés", dijo la investigadora Dra. Fionnuala McAuliffe en un comunicado de prensa. Es profesora de obstetricia y ginecología en el Hospital Nacional de Maternidad de Dublín, Irlanda.

La revisión mostró que las mujeres obtuvieron mejores resultados al realizar este tipo de cambios de estilo de vida en grupo, con facilitadores recién formados.

Sin embargo, los investigadores también descubrieron que las mujeres con menos educación se beneficiaban menos de los cambios en el estilo de vida, lo que sugiere que no reciben el mismo nivel de apoyo.

"Al combinar un gran número de ensayos con datos detallados a nivel individual, pudimos identificar no solo si las intervenciones relacionadas con el estilo de vida funcionan, sino qué elementos las hacen más efectivas", dijo el investigador principal John Allotey , de la Universidad de Liverpool, en un comunicado de prensa.

"A medida que la diabetes gestacional sigue aumentando a nivel global, este tipo de evidencia es crucial para diseñar intervenciones que funcionen para todas las mujeres", afirmó Allotey.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la diabetes gestacional.

FUENTES: University College Dublin, comunicado de prensa, 7 de enero de 2026; The BMJ, 7 de enero de 2026

