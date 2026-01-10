Salud

Los perros superdotados pueden aprender palabras escuchando conversaciones familiares, según muestran los experimentos

VIERNES, 9 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Una parte básica del adiestramiento canino es enseñar a tu perro a reconocer y responder a ciertas palabras como "siéntate", "tumbado" o "quédate".

Pero algunos perros especialmente inteligentes pueden desarrollar un vocabulario aún más extenso de la misma manera que los niños pequeños: escuchando nuestras conversaciones.

Estos perros "Aprendices de Palabras Dotados" (GWL) pueden aprender nombres de objetos escuchando intercambios entre miembros de sus familias humanas, informaron investigadores el 8 de enero en la revista Science.

La capacidad de los perros para aprender palabras refleja la de los niños pequeños de año y medio, que aprenden nuevas palabras escuchando a otras personas, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos muestran que los procesos sociocognitivos que permiten el aprendizaje de palabras a partir del habla escuchada no son exclusivamente humanos", afirmó en un comunicado de prensa el investigador principal Shany Drorwith, investigador postdoctoral en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, Hungría.

"Bajo las condiciones adecuadas, algunos perros presentan comportamientos similares a los de los niños pequeños", dijo Drorwith.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron a 10 perros superdotados en dos situaciones.

En el primero, los dueños introdujeron dos juguetes nuevos a su perro y los etiquetaron repetidamente, interactuando directamente con su mascota.

Pero en el segundo, el perro observaba pasivamente cómo su dueño hablaba con otra persona sobre los juguetes, sin dirigirse al perro en absoluto.

Cada escenario duraba ocho minutos, distribuidos en varias sesiones breves.

Luego, para comprobar si los perros habían aprendido las palabras, los juguetes se colocaban en otra habitación y los dueños pedían a sus amigos que recogieran cada objeto por su nombre - por ejemplo, "¿Puedes traer a Teddy?"

Los resultados mostraron que los perros dotados aprendieron los nombres de los juguetes a través de un habla escuchada más o menos igual que cuando se les dijeron directamente los nombres.

Un segundo experimento trajo resultados aún más emocionantes.

En este caso, los dueños mostraban un juguete al perro y luego lo colocaban dentro de un cubo, nombrando el juguete solo cuando ya no estaba a la vista del perro.

Esta tarea, más desafiante, requería que los perros recordaran el nombre de un objeto aunque ya no estuviera delante de ellos.

No obstante, la mayoría de los perros dotados aprendieron con éxito los nombres del juguete y recuperaron el correcto cuando se les preguntó, según los investigadores.

"Estos hallazgos sugieren que los perros GWL pueden utilizar de forma flexible una variedad de mecanismos diferentes para aprender nuevas etiquetas de objetos", dijo la científica senior Claudia Fugazza, investigadora investigadora de la universidad, en un comunicado de prensa.

El estudio sugiere que la capacidad de aprender a partir del habla escuchada por encima podría depender de mecanismos compartidos entre especies, en lugar de estar exclusivamente ligada al lenguaje humano, según los investigadores.

Sin embargo, los perros Gifted Word Learner son extremadamente raros.

En un estudio anterior de 2021, un equipo liderado por Dror buscó por todo el mundo perros que hubieran aprendido los nombres de sus juguetes, y solo logró encontrar seis.

"Estos perros ofrecen un modelo excepcional para explorar algunas de las capacidades cognitivas que permitieron a los humanos desarrollar el lenguaje", dijo Dror. "Pero no sugerimos que todos los perros aprendan de esta manera -- ni mucho menos."

Este estudio formaba parte de un proyecto de investigación llamado Genius Dog Challenge, que tiene como objetivo comprender los talentos únicos de los perros Gifted Word Learner.

Los dueños de perros que creen que sus mascotas conocen varios nombres de juguetes pueden contactar con los investigadores en geniusdogchallenge.official@gmail.com, o en Facebook o Instagram.

Más información

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre cómo piensan los perros.

FUENTE: Universidad Eötvös Loránd, comunicado de prensa, 8 de enero de 2025

