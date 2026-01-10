El yoga ayuda a la abstinencia de opioides, según muestran los ensayos clínicos

VIERNES, 9 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La postura del niño, el perro boca abajo, la postura del árbol y la cobra podrían mejorar la capacidad de las personas para combatir la adicción a los opioides, sugiere un nuevo ensayo.

Una práctica regular de yoga realizada junto con el tratamiento del trastorno por uso de opioides aceleró la recuperación de las personas en comparación con el tratamiento en solitario, según informaron los investigadores el 7 de enero en JAMA Psychiatry.

De hecho, los yoguis lograron una abstinencia total de opioides más de cuatro veces más rápido gracias a su práctica de yoga, según los investigadores.

"El yoga aceleró significativamente la recuperación de la abstinencia de opioides y mejoró la regulación autónoma, la ansiedad, el sueño y el dolor", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Hemant Bhargav, profesor asociado de medicina integrativa en el Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias en Bengaluru, India.

En el ensayo clínico, 30 hombres en India con trastorno por uso de opioides fueron seleccionados aleatoriamente para recibir 10 sesiones supervisadas de yoga de 45 minutos durante dos semanas, mientras también recibían buprenorfina. Otro grupo de 29 hombres recibió buprenorfina únicamente.

La buprenorfina actúa activando los receptores opioides de la persona, lo que reduce el deseo de drogas sin favorecer el subidón causado por los opioides.

Los investigadores consideraron que las personas que reciben tratamiento con buprenorfina podrían beneficiarse aún más de las técnicas de respiración del yoga, la meditación y el enfoque en las posturas físicas.

"El yoga se basa en la autoconciencia y el autocontrol", dijo la Dra. Manassa Hany, directora de la División de Psiquiatría de Adicciones en los hospitales Zucker Hillside y South Oaks de Northwell Health en el estado de Nueva York. "Estar al mando, sentir tus emociones, tus partes del cuerpo. Centrarme en estar en el momento."

Los opioides calman el sistema nervioso, por lo que la abstinencia de opioides provoca la reacción opuesta, dijo Hany, que no participó en la investigación.

Básicamente, el sistema nervioso se altera durante la abstinencia de opioides.

"Se vuelve muy difícil para el cerebro adaptarse a este nuevo cambio de no opioides y simplemente se descontrola", dijo Hany en un comunicado de prensa. "Tu sistema nervioso actúa de una manera que realmente, realmente te empuja a arreglarlo de inmediato. Puede provocar ansiedades, dolor articular y corporal, diarrea, vómitos, ojos y narices llorosos, y bostezos. Son síntomas difíciles de controlar y la gente se siente fatal."

El estudio mostró que los pacientes con práctica de yoga lograron una abstinencia estable de opioides 4,4 veces más rápido.

Estas personas superaron sus síntomas de abstinencia en una mediana de cinco días, en comparación con nueve días para quienes tomaban solo buprenorfina, según el estudio. (La mediana significa que la mitad tardó más y la mitad menos.)

Básicamente, el yoga ayuda a controlar la hiperestimulación del sistema nervioso que acompaña la abstinencia de opioides, según los investigadores.

Hay muchas razones por las que el yoga es un complemento perfecto para el tratamiento de la adicción a los opioides, dijo Heny.

"Uno, es gratis. No necesitas pagar el seguro ni obtener la aprobación. No tienes la carga de llevar otra pastilla al paciente. Básicamente no tiene efectos secundarios", dijo Hanny.

"Y la mayoría de las veces, cuando los pacientes están en la unidad de desintoxicación, están allí 24/7. Hay una sala para mantenerlos ocupados. Añadir 20 minutos a una hora diaria de yoga a su agenda también puede mantenerlos ocupados", dijo Hanny. "Quieres mantener su mente ocupada con actividades, así que todo está bien. No hay nada negativo en incluir e incorporar el yoga y el tratamiento como siempre con la abstinencia."

Sin embargo, Hany añadió que deberían realizarse ensayos adicionales, especialmente porque todos los participantes en este estudio eran hombres de entre 18 y 50 años que vivían en la India.

"Querrías repetirlo o replicarlo para ver si funciona tanto para mujeres como para hombres, si funciona en Estados Unidos, si funciona para personas de 65 años o más", dijo Hany. "Quieres probar su generalizabilidad para ver si realmente puedes hacer eso para otras poblaciones y grupos de pacientes también."

Más información

Johns Hopkins Medicine aporta más detalles sobre los beneficios del yoga.

FUENTES: JAMA Psychiatry, 7 de enero de 2026; Northwell Health, comunicado de prensa, 7 de enero de 2026