El desarrollo cerebral de los bebés se retrasa en familias con problemas de dinero, según un estudio

VIERNES, 9 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las dificultades económicas de una familia podrían influir en el desarrollo del cerebro de un bebé, lo que podría alterar el curso de su vida, según un nuevo estudio.

Los bebés tienden a presentar signos de retraso en el desarrollo cerebral si sus cuidadores tienen dificultades para llegar a fin de mes, informaron investigadores el 5 de enero en las Proceedings of the National Academy of Sciences.

Una familia con problemas de liquidez podría no tener ni el tiempo ni los recursos para apoyar plenamente el crecimiento cognitivo de su bebé, según los investigadores.

"El desarrollo cerebral temprano está moldeado no solo por la biología, sino también por las experiencias cotidianas que los bebés viven con sus cuidadores y su entorno", dijo la coinvestigadora principal, la Dra. Carol Wilkinson, neurocientífica en medicina del desarrollo en el Hospital Infantil de Boston, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a casi 300 bebés durante visitas de bienestar infantil que tuvieron lugar a los 4, 9 meses y 12 meses de edad.

Durante estas visitas, los médicos registraron la actividad cerebral de los bebés mediante un EEG que duró 10 minutos, mientras los padres completaban breves encuestas sobre los ingresos del hogar.

Los resultados mostraron que los bebés mostraban signos de maduración cerebral retrasada si crecían en hogares donde los cuidadores sentían que sus ingresos nunca eran suficientes.

Estos retrasos fueron más evidentes en las medidas EEG de actividad cerebral alfa y beta, que se sabe que rastrean el desarrollo cerebral temprano y la función cognitiva posterior, según los investigadores.

"Los niños crecen en entornos complejos y dinámicos donde los factores de estrés están interconectados", dijo la coinvestigadora principal Haerin Chung, investigadora postdoctoral en el Hospital Infantil de Boston, en un comunicado de prensa.

"Utilizando un enfoque de red, podemos identificar qué factores son más centrales -- de forma similar a como identificar nodos influyentes en una red social", afirmó. "Cambiar esos factores centrales puede tener efectos dominó en el entorno de desarrollo de un niño."

Los resultados sugieren que cubrir las necesidades básicas del niño --nutrición, vivienda, apoyo emocional-- es importante para moldear el desarrollo de su cerebro.

Además, las familias que apenas sobreviven podrían tener menos tiempo o energía para actividades que apoyen el aprendizaje temprano, como el juego, la exposición al lenguaje o la interacción social.

"Entender qué vías importan más es un paso importante para futuras investigaciones", dijo Wilkinson. "Las políticas que refuerzan los apoyos que afectan la estabilidad financiera diaria durante la infancia pueden tener beneficios duraderos para el desarrollo."

FUENTE: Boston Children's Hospital, comunicado de prensa, 5 de enero de 2026

