Nuevas directrices dietéticas de EE. UU. impulsan alimentos integrales, carne y lácteos

JUEVES, 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El gobierno federal ha publicado nuevas directrices dietéticas que cambian la forma en que se insta a los estadounidenses a comer.

¿El nuevo enfoque? Alimentos integrales, proteínas y grasas saludables.

En una rueda de prensa el miércoles, el secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr. , presentó una nueva pirámide alimentaria.

En la parte superior: Carne roja, queso, frutas y verduras, lo que sugiere un alejamiento de los consejos anteriores que desaconsejaban las grasas saturadas. Junto con la nueva pirámide, Estados Unidos revirtió su postura sobre el consumo de alcohol.

Kennedy calificó la actualización dietética como el mayor cambio en la política nutricional de EE. UU. en décadas.

"La proteína y las grasas saludables son esenciales y se desaconsejaban erróneamente en las directrices dietéticas anteriores", afirmó. "Estamos poniendo fin a la guerra contra las grasas saturadas."

La nueva guía incluye límites al azúcar añadido y insta a los estadounidenses a consumir menos alimentos altamente procesados.

Más del 70% de los adultos estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad, señalaron Kennedy y la secretaria de Agricultura Brooke Rollins , culpando a dietas ricas en alimentos procesados y baja actividad física.

"Este enfoque puede cambiar la trayectoria sanitaria de muchos estadounidenses", afirmaron.

Junto con la nueva pirámide, las autoridades sanitarias eliminaron las recomendaciones de larga data de limitar el alcohol a no más de una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres, un cambio importante en el mensaje federal. Durante la administración Biden, el cirujano general de EE. UU. impulsó la inclusión de advertencias sobre cáncer en los productos alcohólicos, informó The Washington Post .

El Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Medicare y Medicaid Services, dijo durante la rueda de prensa que la gente debería beber con criterio.

"Probablemente no hay nada más saludable que pasarlo bien con amigos", dijo, describiendo el alcohol como un "lubricante social que une a las personas."

Las directrices dicen que las mujeres embarazadas, quienes están en recuperación de un trastorno por consumo de alcohol y quienes toman algunos medicamentos deben evitarlo por completo.

Sin embargo, no todos los expertos en nutrición están de acuerdo con las nuevas recomendaciones del gobierno sobre alimentos y bebidas.

"Estoy muy decepcionado con la nueva pirámide que tiene carne roja y fuentes de grasa saturada en la parte más alta, como si eso fuera algo a priorizar. Va en contra de décadas y décadas de evidencia e investigación", dijo Christopher Gardner, investigador de la Universidad de Stanford que anteriormente formó parte de un comité asesor federal de dieta, a NPR.

Otros apoyaron más, especialmente el enfoque en consumir menos alimentos ultraprocesados.

"La Asociación Americana del Corazón da la bienvenida a las nuevas directrices dietéticas y felicita la inclusión de varias recomendaciones importantes basadas en la ciencia, especialmente el énfasis en aumentar la ingesta de verduras, frutas y cereales integrales, limitando al mismo tiempo el consumo de azúcares añadidos, cereales refinados, alimentos altamente procesados, grasas saturadas y bebidas azucaradas", dijo un portavoz del grupo.

Sin embargo, la organización expresó algunas reservas.

"Por ejemplo, nos preocupa que las recomendaciones sobre el condimento con sal y el consumo de carne roja puedan llevar inadvertidamente a los consumidores a superar los límites recomendados de sodio y grasas saturadas, que son los principales factores de enfermedades cardiovasculares", dijo el grupo en un comunicado.

"Aunque las directrices destacan los lácteos enteros, la Heart Association fomenta el consumo de productos lácteos bajos en grasa y desnatados, que pueden ser beneficiosos para la salud del corazón", añadió.

Aunque muchos estadounidenses quizá nunca lean las pautas dietéticas, siguen marcando la vida diaria. Las normas ayudan a decidir qué se sirve en los almuerzos escolares, en bases militares y en los programas federales de nutrición para mujeres y niños.

"Las nuevas Directrices Dietéticas para Estadounidenses (DGAs) son una oportunidad para explicar claramente a los padres cómo debería ser una dieta saludable para sus hijos; rica en alimentos enteros y densos en nutrientes, y baja en azúcares añadidos y carbohidratos refinados", dijo el Dr. Andrew Racine, presidente electo de la Academia Americana de Pediatría.

"Los pediatras también ven las consecuencias del entorno alimentario actual, donde el acceso a alimentos nutritivos a menudo es inaccesible o inasequible y los alimentos altamente procesados llenan ese vacío. Estas consecuencias se demuestran en tasas inaceptablemente altas de obesidad infantil, sobrepeso, diabetes y otros problemas de salud", afirmó. "Nuestros hijos merecen algo mejor."

Más información

Lee aquí las pautas dietéticas actualizadas.

FUENTES: NPR, 7 de enero de 2026; The Washington Post, 8 de enero de 2026