Salud

Agonistas del receptor GLP-1 vinculados a la reducción de exacerbaciones agudas del asma en adolescentes con sobrepeso y obesidad

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El uso de agonista del receptor del receptor de péptido-1 similar al glucagón (GLP-1 AR) se asocia con un menor riesgo de exacerbaciones agudas del asma en adolescentes con sobrepeso u obesidad, según una carta de investigación publicada en línea el 29 de diciembre en JAMA Network Open.

Yung-Chieh Huang, M.D., del Hospital General de Veteranos de Taichung en Taiwán, y sus colegas investigaron la asociación entre el uso de AR GLP-1 y el riesgo de exacerbaciones agudas del asma en una cohorte clínica de 1.070 adolescentes con propensión, de entre 12 y 18 años, con sobrepeso u obesidad.

Los investigadores encontraron que durante 12 meses de seguimiento, las exacerbaciones agudas del asma fueron significativamente menos frecuentes en el grupo GLP-1 con AR frente al grupo control (5,4 frente a 10,7 por ciento; riesgo relativo [RR], 0,51). El uso de GLP-1 AR también se asoció con una menor incidencia de visitas a urgencias relacionadas con el asma (1,5 frente al 3,6 por ciento; RR, 0,42). El grupo de la ARS GLP-1 tenía menos recetas de corticosteroides sistémicos (20,7 frente al 31,4 por ciento; RR, 0,66) y para agonistas beta-2 de acción corta inhalados (32,3 frente al 44,7 por ciento; RR, 0,72). Sin embargo, entre los pacientes que experimentaron al menos una exacerbación, los grupos fueron similares respecto al número medio de eventos posteriores durante 12 meses (1,83 frente a 2,02).

"Se necesitan estudios prospectivos para aclarar si estos beneficios respiratorios son independientes de la pérdida de peso", escriben los autores.

Resumen/Texto completo

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

El dolor de espalda podría predecir problemas futuros de sueño en hombres

Healthday Spanish

El dolor de espalda podría

Reír y llorar son respuestas normales pero raras al orgasmo, revela un estudio de mujeres

Healthday Spanish

Reír y llorar son respuestas

Nuevas directrices dietéticas de EE. UU. impulsan alimentos integrales, carne y lácteos

Healthday Spanish

Nuevas directrices dietéticas de EE.

Estudio revela aumento de insectos portadores de Chagas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México

Healthday Spanish

Estudio revela aumento de insectos

Vacaciones sin sobrecarga: cinco recomendaciones para proteger la salud mental de niños y adolescentes

Ajustar rutinas y limitar estímulos ayuda a que el cerebro descanse y los chicos recuperen bienestar. En exclusiva para Infobae, Ineco compartió claves para lograrlo

Vacaciones sin sobrecarga: cinco recomendaciones
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Kier Starmer abordó con con

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin

Estados Unidos instó a la “máxima moderación” en Siria frente a los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas kurdas

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.