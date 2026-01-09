Agonistas del receptor GLP-1 vinculados a la reducción de exacerbaciones agudas del asma en adolescentes con sobrepeso y obesidad

JUEVES 8 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El uso de agonista del receptor del receptor de péptido-1 similar al glucagón (GLP-1 AR) se asocia con un menor riesgo de exacerbaciones agudas del asma en adolescentes con sobrepeso u obesidad, según una carta de investigación publicada en línea el 29 de diciembre en JAMA Network Open.

Yung-Chieh Huang, M.D., del Hospital General de Veteranos de Taichung en Taiwán, y sus colegas investigaron la asociación entre el uso de AR GLP-1 y el riesgo de exacerbaciones agudas del asma en una cohorte clínica de 1.070 adolescentes con propensión, de entre 12 y 18 años, con sobrepeso u obesidad.

Los investigadores encontraron que durante 12 meses de seguimiento, las exacerbaciones agudas del asma fueron significativamente menos frecuentes en el grupo GLP-1 con AR frente al grupo control (5,4 frente a 10,7 por ciento; riesgo relativo [RR], 0,51). El uso de GLP-1 AR también se asoció con una menor incidencia de visitas a urgencias relacionadas con el asma (1,5 frente al 3,6 por ciento; RR, 0,42). El grupo de la ARS GLP-1 tenía menos recetas de corticosteroides sistémicos (20,7 frente al 31,4 por ciento; RR, 0,66) y para agonistas beta-2 de acción corta inhalados (32,3 frente al 44,7 por ciento; RR, 0,72). Sin embargo, entre los pacientes que experimentaron al menos una exacerbación, los grupos fueron similares respecto al número medio de eventos posteriores durante 12 meses (1,83 frente a 2,02).

"Se necesitan estudios prospectivos para aclarar si estos beneficios respiratorios son independientes de la pérdida de peso", escriben los autores.

