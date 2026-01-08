El exceso de peso aumenta el riesgo de dolor lumbar, según los investigadores

Salud

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 7 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- ¿Te han añadido los caramelos navideños unos kilos más a tu cuerpo?

Si es así, tu riesgo de dolor lumbar también podría haber aumentado, según un nuevo estudio.

El riesgo de dolor de espalda aumenta a medida que aumenta su peso, según informaron recientemente investigadores en la revista Pain Medicine.

Por cada 10 libras que una persona gana peso por encima del ideal, su riesgo de dolor lumbar aumenta un 7%, según los investigadores.

"El estudio actual sugiere que el control del peso y mantener un IMC bajo en el rango saludable también pueden ser beneficiosos para los síntomas del dolor lumbar", dijo el investigador principal, el Dr. Michael Perloff, director de medicina del dolor en el Boston Medical Center, en un comunicado de prensa. (El Índice de Masa Corporal, o IMC, es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.)

El dolor lumbar es una queja común entre los pacientes, y se ha demostrado que abordar factores de riesgo como fumar o la falta de actividad física ayuda, dijo Perloff.

Para el estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 110.000 adultos tratados en las clínicas del Boston Medical Center entre junio de 2021 y mayo de 2022.

Entre esas personas, el 12% había sido diagnosticado con dolor lumbar, según los investigadores.

Los resultados mostraron que el número de personas con dolor lumbar aumentó a medida que su peso pasaba de saludable a obesidad, según su IMC.

De un IMC bajo y saludable de 18 a un IMC obeso de 35, la prevalencia de dolor lumbar aumentó un 7% por cada punto adicional de IMC, según los investigadores. Cada punto añadido del IMC es de unos 10 libras.

Este riesgo se estabiliza en un IMC de 35, o aproximadamente 240 libras, según los investigadores. Después de ese nivel de exceso de peso, el dolor lumbar no sigue aumentando con el aumento de peso.

"Nuestro estudio sugiere firmemente que mantener un peso saludable o IMC probablemente sea útil para evitar el dolor lumbar", dijo Perloff.

