Caminar y hacer las tareas domésticas pueden ser una terapia que salva vidas para personas con síndrome metabólico

MIÉRCOLES, 7 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Caminar o realizar algunas tareas domésticas puede salvar vidas para las personas con síndrome metabólico, según un nuevo estudio.

Un aumento diario de una hora en esta actividad física ligera se asoció con un riesgo de muerte entre un 14% y un 20% menor entre personas con síndrome cardiovascular-riñón-metabólico (CKM), según informaron hoy los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

"La actividad física ligera es una herramienta de tratamiento poco valorada que puede ayudar a mejorar la salud cardíaca de las personas con síndrome CKM", dijo Joseph Sartini, investigador principal y candidato a doctorado en bioestadística en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en Baltimore.

"Para quienes están en etapas avanzadas del síndrome CKM, los beneficios potenciales para la salud de la actividad ligera son sustanciales", añadió Sartini en un comunicado de prensa.

Casi el 90% de los adultos estadounidenses tienen al menos un componente del síndrome CKM, que incluye hipertensión, colesterol anormal, elevación del azúcar en sangre, exceso de peso y reducción de la función renal.

Cuando se combinan, estos factores aumentan el riesgo de infarto, ictus e insuficiencia cardíaca más que cualquier factor individual por sí solo, según los investigadores en notas de fondo.

La actividad física se recomienda comúnmente en personas con problemas cardíacos o metabólicos, pero un ejercicio más intenso puede no ser viable para personas con síndrome de CKM avanzado, según los investigadores.

"Cada vez hay más pruebas de que actividades más ligeras como caminar o jardinería pueden ser beneficiosas para la salud del corazón. Sin embargo, los estudios no han examinado los beneficios a largo plazo para quienes padecen enfermedades cardíacas o quienes tienen alto riesgo de padecerla", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Michael Fang, profesor adjunto de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de unos 7.200 adultos estadounidenses reunidos entre 2003 y 2006 como parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición anual.

Realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la encuesta recopila información de los exámenes físicos y muestras de sangre de los participantes, y registra hasta siete días de actividad utilizando dispositivos portátiles.

Los investigadores utilizaron los datos para comparar la actividad física ligera de una persona con su salud general, teniendo en cuenta sus factores de riesgo CKM.

"La actividad física ligera es algo que puedes hacer sin perder el aliento", dijo Sartini. "Ejemplos comunes son el yoga, el paseo casual, los estiramientos y las tareas domésticas."

El síndrome CKM se evalúa utilizando las etapas 0 a 4, según los investigadores:

Las personas sin problemas de salud ni factores de riesgo están en etapa 0, mientras que las personas con exceso de peso o prediabetes están en etapa 1. Las personas con múltiples componentes de la MCC y enfermedad renal de riesgo moderado a alto están en estadio 2. Los pacientes con enfermedad renal de muy alto riesgo, alto riesgo de enfermedad cardíaca o ictus, u otros signos de problemas cardíacos están en estadio 3. Las personas con múltiples factores de riesgo de CKM, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica y antecedentes de infarto, ictus o anormalidad del ritmo cardíaco están en estadio 4.

Los resultados mostraron que la actividad física ligera se asoció significativamente con un menor riesgo de muerte en las etapas 2 a 4 del síndrome CKM.

Además, el aumento del tiempo dedicado a actividades ligeras aportó más beneficios a las personas con niveles CKM más altos.

Por ejemplo, aumentar la actividad de 90 minutos a 2 horas al día --solo media hora de diferencia-- se asoció con un 2,2% menos de riesgo de muerte entre los pacientes en estadio 2, pero con un 4,2% menor en los pacientes en estadio 4, según los resultados.

Es fundamental informarse más sobre los posibles beneficios de la actividad ligera, dijo Bethany Barone Gibbs, presidenta de epidemiología y bioestadística en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de West Virginia en Morgantown, quien revisó los hallazgos.

"Sabemos menos sobre los impactos en la salud de las actividades de intensidad luminosa en comparación con la actividad física más intensa", dijo en un comunicado de prensa.

"Las actividades de intensidad luminosa ofrecen una gran oportunidad para promover el gasto energético, el movimiento y la circulación -- todos procesos fisiológicos saludables que asumimos están relacionados con una mejor salud -- pero la investigación en esta área es limitada", concluyó Gibbs.

## Lo que esto significa para ti

Incluso actividades ligeras como caminar o hacer tareas domésticas pueden mejorar la salud de personas con trastornos metabólicos.