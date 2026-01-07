La inseguridad alimentaria y las dificultades económicas aumentan el riesgo de COVID prolongado en los niños

MARTES, 6 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los niños en edad escolar y adolescentes tienen muchas más probabilidades de desarrollar COVID persistente si están en una familia que enfrenta dificultades económicas o discriminación, según un nuevo estudio.

Los niños y adolescentes tenían más del doble de riesgo de COVID prolongado si su familia estaba empobrecida, recibía ayuda gubernamental, luchaba por llegar a fin de mes y no ponía suficiente comida en la mesa, según informaron investigadores el 5 de enero en JAMA Pediatrics.

"El COVID prolongado en niños es especialmente preocupante debido al potencial de efectos a largo plazo en la salud que podrían persistir en la edad adulta", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Tanayott Thaweethai, bioestadístico del Hospital General de Massachusetts en Boston.

Para el estudio, los investigadores siguieron a casi 4.600 niños infectados con COVID-19, buscando pistas para determinar si el origen de un niño podría ponerle en mayor riesgo de COVID persistente. Los niños tenían entre 6 y 17 años.

Los niños con COVID prolongado suelen sufrir fatiga, dificultad para concentrarse y cambios de humor, según la Cleveland Clinic. También pueden sufrir tos persistente o dificultad para respirar tras la actividad física.

El estudio analizó factores no médicos que pueden influir en el riesgo de enfermedad. Estos llamados determinantes sociales de la salud incluían la estabilidad económica, la estructura familiar, el apoyo a los cuidadores, la calidad del barrio y el acceso a la atención sanitaria.

Los resultados mostraron que los niños tenían casi 2,4 veces más probabilidades de desarrollar COVID prolongado si sufrían inseguridad alimentaria y sus familias enfrentaban problemas económicos.

Los altos niveles de discriminación y el bajo apoyo social también aumentaron el riesgo de COVID persistente en más del doble, según los investigadores.

El estudio también concluyó que la seguridad alimentaria es un factor clave. Los niños que comen lo suficiente no tenían un mayor riesgo de COVID prolongado, incluso si su familia tiene dificultades para llegar a fin de mes o necesita ayuda gubernamental.

Los investigadores especularon que una dieta saludable podría disminuir la inflamación y, con ello, el riesgo de COVID persistente.

"Las intervenciones de salud pública que abordan factores de riesgo sociales --como la inseguridad alimentaria y la falta de apoyo social-- son fundamentales para reducir la carga del COVID persistente y proteger la salud general de los niños mientras continúan contrayendo COVID-19", dijo Thaweethai.

