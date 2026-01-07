El uso de teléfonos inteligentes en el colegio de los adolescentes supera la hora diaria, revela una aplicación de seguimiento

MARTES, 6 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Tu adolescente tiene dificultades en el colegio?

Su smartphone podría estar desviando su atención en clase, según un nuevo estudio.

Los adolescentes promedian más de 70 minutos al día con sus smartphones durante el horario escolar, informaron los investigadores el 5 de enero en el Journal of the American Medical Association.

"Descubrimos que los adolescentes pasaban más de una hora en sus teléfonos durante la jornada escolar, en gran parte en redes sociales, vídeos y aplicaciones de videojuegos", dijo el investigador principal, el Dr. Jason Nagata, profesor de pediatría en la Universidad de California en San Francisco.

"Ese tiempo inevitablemente compite con la atención al aprendizaje", añadió en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 640 jóvenes de 13 a 18 años que participaban en un proyecto de investigación a largo plazo sobre el desarrollo cerebral. Como parte del proyecto, el uso de su smartphone se midió mediante una aplicación de seguimiento instalada en su teléfono.

"Esto lleva la conversación más allá de anécdotas y autoinformes hacia comportamientos en el mundo real", dijo Nagata. "Los adolescentes no siempre son reporteros precisos de su propio tiempo en pantalla. Los datos objetivos de los smartphones nos dan una imagen más clara del uso real."

Las aplicaciones de redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat representaron la mayor parte del uso de smartphones durante el horario escolar, según los investigadores. Los adolescentes pasaban casi 30 minutos al día solo con esas apps.

Luego siguieron aplicaciones de streaming de vídeo y videojuegos, con casi 15 minutos cada uno.

Casi todas las escuelas públicas de EE. UU. tienen políticas destinadas a limitar el tiempo frente a pantallas durante la jornada escolar, pero estos hallazgos muestran que el uso del smartphone sigue ocupando una parte considerable del tiempo de los estudiantes, según los investigadores.

"Muchas políticas escolares asumen que los teléfonos están mayormente fuera de la vista durante el día", dijo Nagata. "Pero los datos objetivos muestran que los smartphones siguen siendo una parte importante de la experiencia escolar de los estudiantes."

En particular, los adolescentes negros tienden a echar más miradas con el smartphone durante la jornada escolar, según los investigadores. Los datos muestran que los estudiantes negros pasaban entre 12 y 20 minutos adicionales al día usando smartphones durante el horario escolar, en comparación con sus compañeros blancos.

Los adolescentes de hogares con bajos ingresos también acumularon más minutos de smartphone durante la escuela, según los investigadores.

"Las políticas sobre teléfonos escolares están cambiando rápidamente, pero hasta ahora hemos tenido muy pocos datos objetivos sobre lo que los estudiantes hacen realmente con sus teléfonos durante la jornada escolar", dijo Nagata.

"Los smartphones pueden apoyar el aprendizaje y la conexión, pero sin límites claros también pueden ser una distracción constante", concluyó.

GovFacts tiene más información sobre las prohibiciones de teléfonos escolares.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de California-San Francisco, 5 de enero de 2026