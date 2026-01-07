Salud

Casi 3.000 libras de carne molida retiradas por posible E. coli

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 6 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Casi 3.000 libras de carne picada cruda vendida en seis estados están siendo retiradas tras las pruebas que detectaron posible contaminación con E. coli O26, según informaron funcionarios federales de seguridad alimentaria.

La retirada implica carne picada de carne de vacuno alimentada con pasto producida por Mountain West Food Group, LLC, con sede en Heyburn, Idaho, según el Servicio de Inspección e Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE . UU.

La carne de vacuno fue procesada el 16 de diciembre de 2025 y vendida en envases de 16 onzas sellados al vacío etiquetados como "Forward Farms Grass-Fed Ground Beef".

Los paquetes indican una fecha de "uso o congelación" del 13 de enero de 2026 y llevan el número de establecimiento "EST. 2083".

El producto se enviaba a distribuidores en California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington, donde estaba destinado a su venta al por menor.

El FSIS dijo que el problema se descubrió durante pruebas rutinarias, que detectaron E. coli O26, un tipo de bacteria que puede causar enfermedades estomacales graves.

Hasta ahora, no se han relacionado enfermedades confirmadas con la carne retirada, pero las autoridades piden a cualquiera que haya comprado el producto que no la consuma.

"Se insta a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos", dijo el FSIS. "Estos productos deben tirarse o devolverse al lugar de compra."

E. coli O26 forma parte de un grupo de bacterias conocidas como E. coli productora de toxina Shiga, que puede causar síntomas como diarrea (a menudo con sangre) y vómitos.

La mayoría de las personas se recuperan en aproximadamente una semana, pero algunas infecciones pueden llegar a ser graves.

En casos raros, la infección puede derivar en un síndrome hemolítico urémico (HUS), una forma de insuficiencia renal. El SUS es el que más probablemente afecte a niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las señales de advertencia incluyen hematomas fáciles, piel pálida y poca o ninguna orina, y cualquier persona con estos síntomas debe acudir a atención de urgencia.

El FSIS también recordó a los consumidores que siempre cocinen la carne picada a una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit. La única forma fiable de comprobarlo es utilizando un termómetro de alimentos, según la agencia.

Las personas que tengan preguntas sobre la retirada pueden contactar con Mountain West Food Group en el 208-679-3765 o por correo electrónico en info@mountainwestfoodgroup.com.

También se puede dirigir a la Línea Directa de Carne y Avísel del USDA en el 888-674-6854.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre E. coli.

FUENTE: Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE. UU., aviso de retirada, 27 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

La inseguridad alimentaria y las dificultades económicas aumentan el riesgo de COVID prolongado en los niños

Healthday Spanish

La inseguridad alimentaria y las

Novo Nordisk lanza una píldora diaria para adelgazar y ampliar el acceso al GLP-1

Healthday Spanish

Novo Nordisk lanza una píldora

El uso de teléfonos inteligentes en el colegio de los adolescentes supera la hora diaria, revela una aplicación de seguimiento

Healthday Spanish

El uso de teléfonos inteligentes

Análisis de sangre con piquete en el dedo evalúa con precisión los signos de Alzheimer, según los investigadores

Healthday Spanish

Análisis de sangre con piquete

Iris Rodríguez, “ángel guardián” de la laringe de Serrat, explica cómo cuidar las cuerdas vocales y prevenir el envejecimiento de la voz

El artista catalán la puso en el candelero cuando contó que ella le resolvió una afonía durante una gira. Especialista de la voz, esta médica oriunda del Chaco, atiende a muchos adultos mayores, esos “a los que no se les suele dar bolilla”, pero que ella le “encanta” atender y lo hace con toda la paciencia del mundo y de modo integral

Iris Rodríguez, “ángel guardián” de
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad