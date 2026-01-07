Casi 3.000 libras de carne molida retiradas por posible E. coli

MARTES, 6 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Casi 3.000 libras de carne picada cruda vendida en seis estados están siendo retiradas tras las pruebas que detectaron posible contaminación con E. coli O26, según informaron funcionarios federales de seguridad alimentaria.

La retirada implica carne picada de carne de vacuno alimentada con pasto producida por Mountain West Food Group, LLC, con sede en Heyburn, Idaho, según el Servicio de Inspección e Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE . UU.

La carne de vacuno fue procesada el 16 de diciembre de 2025 y vendida en envases de 16 onzas sellados al vacío etiquetados como "Forward Farms Grass-Fed Ground Beef".

Los paquetes indican una fecha de "uso o congelación" del 13 de enero de 2026 y llevan el número de establecimiento "EST. 2083".

El producto se enviaba a distribuidores en California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington, donde estaba destinado a su venta al por menor.

El FSIS dijo que el problema se descubrió durante pruebas rutinarias, que detectaron E. coli O26, un tipo de bacteria que puede causar enfermedades estomacales graves.

Hasta ahora, no se han relacionado enfermedades confirmadas con la carne retirada, pero las autoridades piden a cualquiera que haya comprado el producto que no la consuma.

"Se insta a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos", dijo el FSIS. "Estos productos deben tirarse o devolverse al lugar de compra."

E. coli O26 forma parte de un grupo de bacterias conocidas como E. coli productora de toxina Shiga, que puede causar síntomas como diarrea (a menudo con sangre) y vómitos.

La mayoría de las personas se recuperan en aproximadamente una semana, pero algunas infecciones pueden llegar a ser graves.

En casos raros, la infección puede derivar en un síndrome hemolítico urémico (HUS), una forma de insuficiencia renal. El SUS es el que más probablemente afecte a niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las señales de advertencia incluyen hematomas fáciles, piel pálida y poca o ninguna orina, y cualquier persona con estos síntomas debe acudir a atención de urgencia.

El FSIS también recordó a los consumidores que siempre cocinen la carne picada a una temperatura interna de 160 grados Fahrenheit. La única forma fiable de comprobarlo es utilizando un termómetro de alimentos, según la agencia.

Las personas que tengan preguntas sobre la retirada pueden contactar con Mountain West Food Group en el 208-679-3765 o por correo electrónico en info@mountainwestfoodgroup.com.

También se puede dirigir a la Línea Directa de Carne y Avísel del USDA en el 888-674-6854.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre E. coli.

FUENTE: Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE. UU., aviso de retirada, 27 de diciembre de 2025