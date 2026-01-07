Análisis de sangre con piquete en el dedo evalúa con precisión los signos de Alzheimer, según los investigadores

MARTES, 6 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Un análisis de sangre por correo detecta con precisión marcadores vinculados a la enfermedad de Alzheimer, lo que podría facilitar el diagnóstico y la investigación de esta enfermedad cerebral degenerativa, según un nuevo estudio.

La prueba de pinchazo en el dedo mide con precisión los niveles sanguíneos de proteínas tau, proteínas ácidas fibrilares gliales y fragmentos de luz de neurofilamentos, informaron los investigadores el 5 de enero en la revista Nature Medicine.

Todos son signos distintivos de daño cerebral asociado al Alzheimer, según los investigadores.

La prueba aún está a años de su uso clínico entre pacientes habituales, pero actualmente podría ayudar a impulsar los esfuerzos de investigación sobre el Alzheimer, según los investigadores.

"En última instancia, avanzamos hacia una vía para tratar a las personas por la enfermedad de Alzheimer antes de que surjan los síntomas", dijo el investigador senior Nicholas Ashton, director senior del Programa de Biomarcadores de Fluidos de Banner Health en Sun City, Arizona.

"Si esta trayectoria continúa, necesitaremos formas innovadoras de identificar a las personas elegibles que no se presentan rutinariamente en entornos clínicos", dijo Ashton en un comunicado de prensa. "Este trabajo representa uno de esos enfoques en esa dirección y queda una validación adicional."

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de sangre seca proporcionadas por 337 personas. Los participantes proporcionaron unas gotas de sangre, que se secaron en una tarjeta antes del análisis de laboratorio.

El análisis analizó los niveles sanguíneos de:

Proteínas tau fosforiladas, que forman grumos tóxicos en los cerebros de pacientes con Alzheimer Fragmentos proteicos de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL), que se liberan de células cerebrales dañadas o moribundas Proteína Ácida Fibrilaria Glial (GFAP), una proteína producida por células que curan y protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal

Las muestras de pinchazo mostraron niveles de proteínas tau que coincidían estrechamente con los encontrados en pruebas estándar de sangre y líquido cefalorraquídeo.

Las muestras de sangre seca también capturaron con precisión los niveles de GFAP y NfL de las personas, según los investigadores.

Esta técnica sencilla podría facilitar la realización de estudios a gran escala sobre el Alzheimer al permitir la participación remota, según los investigadores.

"Lo que más me entusiasma es la democratización de la investigación en biomarcadores que esto permite", dijo Anne Corbett, profesora de investigación de la demencia en la Universidad de Exeter en el Reino Unido, en un comunicado de prensa. "Nos dirigimos hacia un futuro en el que cualquiera, en cualquier lugar, pueda contribuir a avanzar en nuestra comprensión de las enfermedades cerebrales. Esto no es solo un avance técnico, sino un cambio de paradigma en la forma en que realizamos investigación en neurociencia."

Este método también podría ayudar en los esfuerzos de investigación asociados a otras enfermedades cerebrales, incluyendo la enfermedad de Parkinson , la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y las lesiones cerebrales, según los investigadores.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Banner Health, comunicado de prensa, 5 de enero de 2026