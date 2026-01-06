Salud

La salud mental: una resolución popular de Año Nuevo, según una encuesta

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 5 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Más de un tercio de los estadounidenses planea centrarse en su salud mental como parte de sus propósitos de Año Nuevo, según una nueva encuesta.

Alrededor del 38% de los estadounidenses planea hacer una resolución relacionada con la salud mental para 2026, un aumento del 5% respecto al año anterior, según una nueva encuesta de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

"Es alentador ver a más personas que planean priorizar su salud mental en 2026, especialmente los adultos jóvenes", dijo la presidenta de la APA, la Dra. Theresa Miskimen Rivera , en un comunicado de prensa.

"Las estrategias que la gente está adoptando --como la actividad física regular, las prácticas de mindfulness, el sueño adecuado, el tiempo en la naturaleza y la terapia en terapia-- reflejan un reconocimiento creciente de que la salud mental está profundamente ligada a los hábitos diarios", dijo Miskimen Rivera. "Incluso pequeños cambios intencionados pueden tener un impacto significativo y duradero en el bienestar general."

La forma física (44%) y los objetivos financieros (42%) siguen siendo las principales áreas de atención, pero los resultados muestran que la salud mental se está convirtiendo en una prioridad cada vez más importante entre los estadounidenses, según la APA.

Otros objetivos comunes incluyen la dieta (29%), centrarse en las conexiones sociales o las relaciones (29%) y el crecimiento espiritual (28%).

De cara a 2026, muchos estadounidenses luchan contra la ansiedad, principalmente en relación con las finanzas personales (59%), la incertidumbre sobre el próximo año (53%) y la actualidad (49%), según la encuesta.

"Un nuevo año puede traer cambio, posibilidades e incertidumbre", dijo la directora ejecutiva y directora médica de la APA, la Dra. Marketa Wills , en un comunicado de prensa. "Los sentimientos de ansiedad subrayan la importancia de prestar atención a cómo estamos y de dar pasos prácticos, grandes o pequeños, para apoyar nuestra salud mental."

Mirando atrás a 2025, alrededor del 63% de los estadounidenses calificó su salud mental como excelente o buena, el 28% dijo que era justo y el 8% que era deficiente.

La encuesta Healthy Minds de la APA incluyó a 2.208 adultos encuestados los días 2 y 3 de diciembre de 2025.

Más información

La Universidad de Carolina del Norte tiene sugerencias para resoluciones en salud mental.

FUENTE: Asociación Americana de Psiquiatría, comunicado de prensa, 2 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Quién es el nuevo titular de la ANMAT, con una fuerte trayectoria en el sector de la medicina prepaga

Según pudo confirmar Infobae, fue designado Luis Fontana. Qué implica la llegada de este médico cirujano para recuperar el prestigio global y la modernización de la reguladora nacional

Quién es el nuevo titular

Descanso mental en vacaciones: cómo lograrlo y evitar que el efecto se evapore al regresar

Para alcanzar una recuperación genuina durante el receso, hay que planificar estrategias para crear las condiciones apropiadas que reduzcan las tensiones y preocupaciones

Descanso mental en vacaciones: cómo

Qué hacer si un niño se introduce piezas de juguetes en la nariz, la boca o el oído: claves para la prevención

La identificación rápida de los síntomas puede marcar la diferencia, especialmente durante la infancia, cuando la curiosidad y los accidentes son más frecuentes en el hogar

Qué hacer si un niño

Cómo elegir anteojos de sol adecuados y cuidar la salud ocular en verano

La radiación ultravioleta representa una amenaza silenciosa para la salud de la vista. Las claves para evitar riesgos

Cómo elegir anteojos de sol

Qué es y cómo se trata la psoriasis, la enfermedad que tiene Miriam Lanzoni

La actriz detalló su diagnóstico en redes sociales. Los pormenores de la patología

Qué es y cómo se
DEPORTES
La cláusula secreta en el

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

INFOBAE AMÉRICA

La UE informó que existen

La UE informó que existen “avances” entre los Estados miembros para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur

La revolución poética de Goma, una editorial de libros inusuales

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen