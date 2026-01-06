La salud mental: una resolución popular de Año Nuevo, según una encuesta

LUNES, 5 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Más de un tercio de los estadounidenses planea centrarse en su salud mental como parte de sus propósitos de Año Nuevo, según una nueva encuesta.

Alrededor del 38% de los estadounidenses planea hacer una resolución relacionada con la salud mental para 2026, un aumento del 5% respecto al año anterior, según una nueva encuesta de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

"Es alentador ver a más personas que planean priorizar su salud mental en 2026, especialmente los adultos jóvenes", dijo la presidenta de la APA, la Dra. Theresa Miskimen Rivera , en un comunicado de prensa.

"Las estrategias que la gente está adoptando --como la actividad física regular, las prácticas de mindfulness, el sueño adecuado, el tiempo en la naturaleza y la terapia en terapia-- reflejan un reconocimiento creciente de que la salud mental está profundamente ligada a los hábitos diarios", dijo Miskimen Rivera. "Incluso pequeños cambios intencionados pueden tener un impacto significativo y duradero en el bienestar general."

La forma física (44%) y los objetivos financieros (42%) siguen siendo las principales áreas de atención, pero los resultados muestran que la salud mental se está convirtiendo en una prioridad cada vez más importante entre los estadounidenses, según la APA.

Otros objetivos comunes incluyen la dieta (29%), centrarse en las conexiones sociales o las relaciones (29%) y el crecimiento espiritual (28%).

De cara a 2026, muchos estadounidenses luchan contra la ansiedad, principalmente en relación con las finanzas personales (59%), la incertidumbre sobre el próximo año (53%) y la actualidad (49%), según la encuesta.

"Un nuevo año puede traer cambio, posibilidades e incertidumbre", dijo la directora ejecutiva y directora médica de la APA, la Dra. Marketa Wills , en un comunicado de prensa. "Los sentimientos de ansiedad subrayan la importancia de prestar atención a cómo estamos y de dar pasos prácticos, grandes o pequeños, para apoyar nuestra salud mental."

Mirando atrás a 2025, alrededor del 63% de los estadounidenses calificó su salud mental como excelente o buena, el 28% dijo que era justo y el 8% que era deficiente.

La encuesta Healthy Minds de la APA incluyó a 2.208 adultos encuestados los días 2 y 3 de diciembre de 2025.

