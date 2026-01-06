Salud

La prueba de limpieza puede ayudar a proteger a los bomberos de los productos químicos relacionados con el cáncer

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 5 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- El equipo de bombero empapado en humo puede estar plagado de "químicos eternos" relacionados con el cáncer, pero una prueba sencilla puede ayudar a proteger la salud de estos primeros intervinientes.

Una simple prueba de limpieza detectó sustancias PFAS invisibles en todos los equipos de bomberos examinados en el estudio, incluidas las mascarillas para respirar, informaron los investigadores el 1 de enero en el Journal of Hazardous Materials.

La prueba no destructiva ofrece a los departamentos de bomberos una forma práctica de identificar y reducir la exposición a sustancias químicas PFAS que invaden el equipo de los bomberos mientras combaten un incendio, según los investigadores.

"Es como el humo que nunca se disipa", dijo la investigadora Erin Kobetz, directora e investigadora principal de la Iniciativa contra el Cáncer de Bomberos en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

"Estos productos químicos se trasladan a casa con el equipo, se asientan en los parques de bomberos y pueden acabar en el torrente sanguíneo", dijo Kobetz en un comunicado de prensa.

El cáncer es la principal causa de muertes en acto de servicio, según los investigadores en notas de fondo, y la exposición a PFAS podría influir en su riesgo de cáncer.

Los PFAS se llaman "químicos eternos" porque combinan moléculas de carbono y flúor, uno de los enlaces químicos más fuertes posibles. Esto dificulta mucho la eliminación y descomposición de los PFAS, explicaron los investigadores en notas de fondo.

Los compuestos PFAS se han utilizado en productos de consumo desde la década de 1940, incluyendo espuma extintora, utensilios antiadherentes, envoltorios de alimentos, muebles resistentes a manchas y ropa impermeable.

Para el nuevo estudio, los investigadores tomaron muestras en zonas de alto contacto de 12 juegos de equipos de desmontaje y mascarillas con toallitas húmedas de polipropileno y luego analizaron las toallitas.

Cada equipo probado llevaba PFAS, incluso dentro de las mascarillas respiratorias, donde los bomberos esperan aire limpio, según los investigadores.

Incluso estas pequeñas cantidades que quedan en el equipo podrían suponer una exposición significativa a lo largo de la carrera de un bombero, con los químicos impregnando su piel o inhalándose en sus pulmones, estimó el equipo de investigación.

"Queremos que los PFAS se mantengan alejados de la piel, del equipo y fuera de las estaciones", dijo la investigadora Natasha Schaefer Solle, subdirectora e investigadora de la Firefighter Cancer Initiative, en un comunicado de prensa. "Una prueba rápida de borrado ayuda a las tripulaciones a tomar decisiones más inteligentes -- antes de que los peligros invisibles se conviertan en cargas de por vida."

Los parques de bomberos podrían emplear esta prueba para juzgar cuándo limpiar el equipo y qué elementos podrían necesitar una descontaminación profunda antes de la siguiente llamada, según los investigadores.

Y dado que el método no daña los textiles, las autoridades pueden usar rutinariamente las toallitas para probar el equipo de desprendimiento tras incendios con múltiples alarmas o incidentes en los que hayan tenido que usar mucha espuma cargada de PFAS contra un incendio, según los investigadores.

"Piénsalo como encender una luz negra en una habitación oscura", dijo el investigador Dr. Alberto Caban-Martínez, subdirector e investigador de la Iniciativa contra el Cáncer de Bomberos, en un comunicado de prensa. "De repente, ves lo que ha estado oculto todo el tiempo."

Más información

El Grupo de Trabajo Ambiental aporta más información sobre los productos químicos PFAS.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 29 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Quién es el nuevo titular de la ANMAT, con una fuerte trayectoria en el sector de la medicina prepaga

Según pudo confirmar Infobae, fue designado Luis Fontana. Qué implica la llegada de este médico cirujano para recuperar el prestigio global y la modernización de la reguladora nacional

Quién es el nuevo titular

Descanso mental en vacaciones: cómo lograrlo y evitar que el efecto se evapore al regresar

Para alcanzar una recuperación genuina durante el receso, hay que planificar estrategias para crear las condiciones apropiadas que reduzcan las tensiones y preocupaciones

Descanso mental en vacaciones: cómo

Qué hacer si un niño se introduce piezas de juguetes en la nariz, la boca o el oído: claves para la prevención

La identificación rápida de los síntomas puede marcar la diferencia, especialmente durante la infancia, cuando la curiosidad y los accidentes son más frecuentes en el hogar

Qué hacer si un niño

Cómo elegir anteojos de sol adecuados y cuidar la salud ocular en verano

La radiación ultravioleta representa una amenaza silenciosa para la salud de la vista. Las claves para evitar riesgos

Cómo elegir anteojos de sol

Qué es y cómo se trata la psoriasis, la enfermedad que tiene Miriam Lanzoni

La actriz detalló su diagnóstico en redes sociales. Los pormenores de la patología

Qué es y cómo se
DEPORTES
La cláusula secreta en el

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

INFOBAE AMÉRICA

La UE informó que existen

La UE informó que existen “avances” entre los Estados miembros para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur

La revolución poética de Goma, una editorial de libros inusuales

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen