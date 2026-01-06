La prueba de limpieza puede ayudar a proteger a los bomberos de los productos químicos relacionados con el cáncer

LUNES, 5 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- El equipo de bombero empapado en humo puede estar plagado de "químicos eternos" relacionados con el cáncer, pero una prueba sencilla puede ayudar a proteger la salud de estos primeros intervinientes.

Una simple prueba de limpieza detectó sustancias PFAS invisibles en todos los equipos de bomberos examinados en el estudio, incluidas las mascarillas para respirar, informaron los investigadores el 1 de enero en el Journal of Hazardous Materials.

La prueba no destructiva ofrece a los departamentos de bomberos una forma práctica de identificar y reducir la exposición a sustancias químicas PFAS que invaden el equipo de los bomberos mientras combaten un incendio, según los investigadores.

"Es como el humo que nunca se disipa", dijo la investigadora Erin Kobetz, directora e investigadora principal de la Iniciativa contra el Cáncer de Bomberos en la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

"Estos productos químicos se trasladan a casa con el equipo, se asientan en los parques de bomberos y pueden acabar en el torrente sanguíneo", dijo Kobetz en un comunicado de prensa.

El cáncer es la principal causa de muertes en acto de servicio, según los investigadores en notas de fondo, y la exposición a PFAS podría influir en su riesgo de cáncer.

Los PFAS se llaman "químicos eternos" porque combinan moléculas de carbono y flúor, uno de los enlaces químicos más fuertes posibles. Esto dificulta mucho la eliminación y descomposición de los PFAS, explicaron los investigadores en notas de fondo.

Los compuestos PFAS se han utilizado en productos de consumo desde la década de 1940, incluyendo espuma extintora, utensilios antiadherentes, envoltorios de alimentos, muebles resistentes a manchas y ropa impermeable.

Para el nuevo estudio, los investigadores tomaron muestras en zonas de alto contacto de 12 juegos de equipos de desmontaje y mascarillas con toallitas húmedas de polipropileno y luego analizaron las toallitas.

Cada equipo probado llevaba PFAS, incluso dentro de las mascarillas respiratorias, donde los bomberos esperan aire limpio, según los investigadores.

Incluso estas pequeñas cantidades que quedan en el equipo podrían suponer una exposición significativa a lo largo de la carrera de un bombero, con los químicos impregnando su piel o inhalándose en sus pulmones, estimó el equipo de investigación.

"Queremos que los PFAS se mantengan alejados de la piel, del equipo y fuera de las estaciones", dijo la investigadora Natasha Schaefer Solle, subdirectora e investigadora de la Firefighter Cancer Initiative, en un comunicado de prensa. "Una prueba rápida de borrado ayuda a las tripulaciones a tomar decisiones más inteligentes -- antes de que los peligros invisibles se conviertan en cargas de por vida."

Los parques de bomberos podrían emplear esta prueba para juzgar cuándo limpiar el equipo y qué elementos podrían necesitar una descontaminación profunda antes de la siguiente llamada, según los investigadores.

Y dado que el método no daña los textiles, las autoridades pueden usar rutinariamente las toallitas para probar el equipo de desprendimiento tras incendios con múltiples alarmas o incidentes en los que hayan tenido que usar mucha espuma cargada de PFAS contra un incendio, según los investigadores.

"Piénsalo como encender una luz negra en una habitación oscura", dijo el investigador Dr. Alberto Caban-Martínez, subdirector e investigador de la Iniciativa contra el Cáncer de Bomberos, en un comunicado de prensa. "De repente, ves lo que ha estado oculto todo el tiempo."

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 29 de diciembre de 2025