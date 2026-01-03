Salud

Botanas populares para perros retiradas en 7 estados de EE.UU. por riesgo de salmonela

VIERNES, 2 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Se advierte a los dueños de perros en siete estados que revisen sus despensas tras emitirse una retirada de ciertos premios para perros que podrían estar contaminados con Salmonella.

La retirada, anunciada el 24 de diciembre por Consumers Supply Distributing, incluye dos tipos de galletas para perros vendidas en bolsas de 4 libras.

Los productos se distribuyeron en Colorado, Iowa, Kansas, Misuri, Texas, Montana y Nebraska, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE . UU. (FDA).

Los elementos retirados son:

Galletas Country Vet - Sabor original a carne Galletas Heartland Harvest Dog - Sabor a carne con pollo

La salmonela puede enfermar tanto a animales como a personas. Las mascotas pueden enfermar tras comer golosinas contaminadas, y las personas pueden quedar expuestas al manipular los productos, especialmente si no se lavan las manos tras tocar la comida o superficies cercanas.

Los síntomas de la infección por Salmonella en las personas pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea o diarrea con sangre, calambres estomacales y fiebre, según la FDA.

En casos raros, la infección puede provocar problemas más graves como infecciones arteriales, artritis, dolor muscular, irritación ocular o síntomas urinarios.

Las personas que desarrollen síntomas tras manipular cualquier golosina deben contactar con un médico de inmediato.

Las mascotas infectadas con Salmonella pueden mostrar signos como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre, vómitos, dolor abdominal o pérdida de apetito.

Incluso las mascotas que parecen sanas pueden transmitir la bacteria y transmitirla a otros animales o personas.

Se recomienda a los propietarios que contacten con un veterinario si su mascota ha ingerido las golosinas retiradas y presenta algún síntoma.

Los productos retirados pueden identificarse como:

Galletas Country Vet - Sabor original a carne

UPC: 899623000463 Código del lote: 40906513 Tamaño: bolsa de 4 lb. Fecha de caducidad: 09/06/2026

Galletas Heartland Harvest Dog - Sabor a carne con pollo

UPC: 840227340691 Código del lote: 40906513 Tamaño: bolsa de 4 lb. Fecha de caducidad: 09/06/2026

Hasta ahora no se han reportado enfermedades. La salmonela fue detectada durante pruebas rutinarias de muestras realizadas por la FDA. Tras la detección de la bacteria, la empresa dejó de fabricar y vender los productos y comenzó una investigación con los reguladores federales.

Los consumidores que compraron las golosinas retiradas deben dejar de usarlas inmediatamente y devolver cualquier producto no utilizado a la tienda para obtener un reembolso completo.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la salmonela.

FUENTE: NOTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., 24 de diciembre de 2025

