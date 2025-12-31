Lesiones en la cabeza relacionadas con el riesgo de suicidio, según los investigadores

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Un golpe grave en la cabeza podría aumentar sustancialmente el riesgo de suicidio de una persona, según un nuevo estudio.

Las personas que han sufrido una lesión en la cabeza tienen un 21% más de probabilidades de intentar suicidarse que aquellas que no tienen dicha lesión, según informaron recientemente investigadores en la revista Neurology.

"Nuestros hallazgos muestran que el impacto de las lesiones en la cabeza no se limita solo a los síntomas físicos o las consecuencias. Pueden tener consecuencias psicológicas profundas", dijo Nicola Adderley, investigadora principal y profesora de epidemiología y evidencia real en la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

"Las evaluaciones de riesgo de suicidio deberían considerarse para cualquier persona con una lesión cerebral reciente, independientemente de su historial de salud mental, para mejorar y proteger los resultados de los pacientes", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron los registros de más de 1,8 millones de adultos en el Reino Unido a lo largo de dos décadas, siguiendo a quienes sufrieron una lesión en la cabeza para ver si posteriormente intentaron suicidarse.

En total, se comparó con casi 390.000 personas con una lesión en la cabeza frente a unas 1,5 millones que no la tenían.

La tasa de suicidio entre personas con lesiones en la cabeza era de 2,4 por cada 1.000 personas-año, frente a 1,6 por cada 1.000 persona-año entre las personas no lesionadas, según los investigadores.

Los resultados indicaron que el riesgo de suicidio era mayor en los 12 meses posteriores a una lesión en la cabeza.

Después de eso, el riesgo se mantuvo más alto en comparación con quienes no tenían lesiones en la cabeza, aunque disminuyó con el tiempo, según los investigadores.

El estudio tampoco encontró un aumento significativo en las muertes por suicidio, lo que sugiere que las lesiones en la cabeza podrían contribuir a más intentos no mortales.

En general, los resultados sugieren que las personas que han sufrido una lesión en la cabeza necesitan más apoyo en salud mental mientras se recuperan, según los investigadores.

"Estos hallazgos tienen implicaciones tanto para la práctica clínica como para la política sanitaria; destacando la urgente necesidad de un apoyo específico en salud mental y bienestar", dijo el investigador principal G. Neil Thomas, profesor de epidemiología en la Universidad de Birmingham, en un comunicado de prensa.

"Se debe investigar más a fondo el desarrollo y la prueba de estrategias robustas de evaluación y prevención del riesgo de suicidio para personas con lesiones en la cabeza; especialmente en los primeros 12 meses tras la lesión en la cabeza y independientemente del historial de salud mental", añadió Thomas.

Erin Bigler, profesora jubilada de psicología y neurociencia en la Universidad Brigham Young de Utah, coescribió un editorial que acompañó el estudio.

Afirmó que la relación entre lesiones en la cabeza y riesgo de suicidio probablemente implica daños en lo que se ha denominado el "cono de vulnerabilidad" del cerebro, las estructuras cerebrales críticas para la regulación emocional y la toma de decisiones.

"El daño o la desregulación en estas regiones puede producir impulsividad, desinhibición y juicio alterado, bajando así el umbral para la autolesión", afirma el editorial.

Más información

El Hospital Infantil de Filadelfia tiene más información sobre el efecto de la conmoción cerebral en la salud mental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Birmingham, 22 de diciembre de 2025; Neurología, 22 de diciembre de 2025