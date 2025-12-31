Enfermedad Inflamatoria Intestinal temprana vinculada a cambios en bacterias intestinales, según la evidencia

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los cambios tempranos en las bacterias intestinales de una persona podrían anunciar el inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), según ha revelado una nueva revisión de evidencia.

Este hallazgo podría ayudar a los médicos a diagnosticar la EII antes y, añadieron los investigadores, potencialmente impulsar los esfuerzos para encontrar nuevos tratamientos para la enfermedad.

Los investigadores descubrieron que las personas con los tipos más comunes de EII, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa tienden a perder bacterias anaeróbicas beneficiosas que nos ayudan a digerir los carbohidratos complejos. (Anaeróbica significa que estas bacterias viven y crecen donde no hay oxígeno.)

Al mismo tiempo, los pacientes experimentan un aumento de bacterias tolerantes al oxígeno que se encuentran naturalmente en la boca, pero que han viajado al intestino.

"Este es el primer estudio que demuestra estos cambios tan claramente al inicio de la enfermedad -- y en múltiples conjuntos de datos internacionales", dijo el coinvestigador principal , el Dr. Peter Rimmer , en un comunicado de prensa. Es profesor clínico de gastroenterología en la Universidad de Birmingham, Reino Unido.

Estos resultados apoyan la "hipótesis del ogénito" de la EII: la idea de que un aumento de oxígeno en el revestimiento intestinal puede alterar el microbioma de una persona, contribuyendo a la enfermedad, según los investigadores.

"Esta investigación nos da una imagen más clara de lo que ocurre en el intestino al inicio mismo de la EII", dijo Rimmer. "Nuestros hallazgos sugieren que los cambios en los niveles de oxígeno intestinal y la migración de bacterias de la boca al intestino pueden desempeñar un papel clave en el desencadenamiento de inflamación -- y estos patrones podrían allanar el camino para un diagnóstico más temprano y nuevos tratamientos para pacientes con EII."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 1.700 niños y adultos en 11 países que habían sido diagnosticados recientemente con EII.

Los datos se extrajeron de 36 estudios previos.

Los resultados destacaron específicamente la presencia de cepas bacterianas bucales como Granulicatella y Haemophilus en los intestinos de personas con EII.

Tratar esas bacterias --o evitar que se llenen del intestino de una persona-- podría ayudar a prevenir la EII, según los investigadores.

Otros tratamientos nuevos podrían centrarse en reducir los niveles de oxígeno en el intestino o poblar el intestino con bacterias más saludables, añadió el equipo.

"Este estudio único combinó una significativa experiencia clínica, científica y de síntesis de evidencia para identificar las condiciones únicas en el intestino en el momento del diagnóstico de esta condición", dijo el investigador Morris Gordon, profesor de la Universidad de Lancashire, en un comunicado de prensa. "Esto abre vías para investigar en cuanto a cribado, diagnóstico y terapias."

El estudio aparece en la revista Gastroenterology.

