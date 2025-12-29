Salud

Los videojuegos: un eficaz alivio del estrés para jóvenes adultos

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Algún hermano menor o primo recibió una Nintendo Switch 2 por Navidad este año?

Los jóvenes adultos que se sienten estresados o agotados quizá quieran subirse y jugar unas partidas, según un nuevo estudio.

Los videojuegos populares como los de las series Super Mario Bros. o Yoshi pueden ofrecer beneficios emocionales significativos para los jóvenes adultos, principalmente al evocar una sensación de asombro infantil, según informaron los investigadores.

"Este estudio sugiere que el camino para combatir el agotamiento en los jóvenes adultos puede estar no solo en el bienestar tradicional, sino también en recuperar la alegría", dijo el investigador senior Andreas Eisingerich, profesor del Imperial College London en el Reino Unido.

"Juegos como Super Mario Bros. y Yoshi pueden ofrecer un antídoto potente al cinismo y el cansancio característicos del agotamiento", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores entrevistaron primero a 41 estudiantes universitarios que habían jugado a los juegos de Super Mario Bros. o Yoshi, para ver qué obtenían de la experiencia.

Muchos dijeron que los juegos ofrecían un respiro refrescante de la presión académica y de las constantes exigencias de la cultura digital "siempre activa" actual.

Los investigadores encuestaron a 336 jugadores de videojuegos para probar los conocimientos obtenidos en la ronda de entrevistas.

La encuesta confirmó que quienes sentían una mayor admiración infantil mientras jugaban también reportaban una mayor felicidad general y, a su vez, esos jugadores más felices tenían un riesgo significativamente menor de agotamiento.

"Los participantes describían frecuentemente los colores vivos y el tono optimista de Super Mario Bros. Wonder como evocadores de sensaciones de calma y alegría infantil", escribieron los investigadores, citando uno de los juegos más recientes de la serie.

"Los entrevistados a menudo describían Yoshi's Crafted World como un entorno cálido y acogedor que resultaba reconfortante y seguro", añadieron los investigadores.

Concluyeron que la felicidad explicaba plenamente --y no simplemente contribuía-- al vínculo entre la maravilla infantil de los jugadores y la reducción del agotamiento.

"Este estudio fue de los primeros en identificar el asombro infantil como una vía emocional a través de la cual los videojuegos convencionales podían mejorar el bienestar y reducir el agotamiento", escribieron los investigadores en su artículo, que aparece en la revista JMIR Serious Games.

Más información

El Laboratorio Digital de Bienestar Infantil de Boston ofrece más información sobre los beneficios del juego en videojuegos.

FUENTES: JMIR Publications, comunicado de prensa, 22 de diciembre de 2025; JMIR Serious Games, 19 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Las preocupaciones económicas aceleran el envejecimiento del corazón y aumentan el riesgo de muerte

Healthday Spanish

Las preocupaciones económicas aceleran el

El CBD no es bueno para aliviar el dolor, concluyen los expertos

Healthday Spanish

El CBD no es bueno

El cantante Barry Manilow anuncia diagnóstico y cirugía de cáncer de pulmón

Healthday Spanish

El cantante Barry Manilow anuncia

Las intervenciones para la pérdida de peso parecen beneficiosas en la psoriasis

Healthday Spanish

Las intervenciones para la pérdida

Científicos del Conicet descubren el ritmo circadiano en una superbacteria: podría mejorar los tratamientos

Un equipo de ese organismo junto a universidades nacionales e internacionales reveló que Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, organiza sus funciones por ciclos. El hallazgo aporta claves sobre su adaptación y respuesta a terapias

Científicos del Conicet descubren el
DEPORTES
Quiénes son los dos hombres

Quiénes son los dos hombres que murieron en el accidente que involucró a Anthony Joshua: “Gran tristeza”

“¡Es un mago!“: a los 45 años, Ronaldinho sorprendió con tres pases ”no look" en un partido de fútbol-vóley

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

TELESHOW
Beto Casella es la nueva

Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

La explosiva versión de una infidelidad de Martín Migueles a Wanda Nara con Claudia Ciardone: la reacción de la conductora

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reforzó la coordinación con

Zelensky reforzó la coordinación con Europa tras verse con Trump y acusó a Rusia de intentar sabotear la vía diplomática

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía