Los videojuegos: un eficaz alivio del estrés para jóvenes adultos

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Algún hermano menor o primo recibió una Nintendo Switch 2 por Navidad este año?

Los jóvenes adultos que se sienten estresados o agotados quizá quieran subirse y jugar unas partidas, según un nuevo estudio.

Los videojuegos populares como los de las series Super Mario Bros. o Yoshi pueden ofrecer beneficios emocionales significativos para los jóvenes adultos, principalmente al evocar una sensación de asombro infantil, según informaron los investigadores.

"Este estudio sugiere que el camino para combatir el agotamiento en los jóvenes adultos puede estar no solo en el bienestar tradicional, sino también en recuperar la alegría", dijo el investigador senior Andreas Eisingerich, profesor del Imperial College London en el Reino Unido.

"Juegos como Super Mario Bros. y Yoshi pueden ofrecer un antídoto potente al cinismo y el cansancio característicos del agotamiento", dijo en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores entrevistaron primero a 41 estudiantes universitarios que habían jugado a los juegos de Super Mario Bros. o Yoshi, para ver qué obtenían de la experiencia.

Muchos dijeron que los juegos ofrecían un respiro refrescante de la presión académica y de las constantes exigencias de la cultura digital "siempre activa" actual.

Los investigadores encuestaron a 336 jugadores de videojuegos para probar los conocimientos obtenidos en la ronda de entrevistas.

La encuesta confirmó que quienes sentían una mayor admiración infantil mientras jugaban también reportaban una mayor felicidad general y, a su vez, esos jugadores más felices tenían un riesgo significativamente menor de agotamiento.

"Los participantes describían frecuentemente los colores vivos y el tono optimista de Super Mario Bros. Wonder como evocadores de sensaciones de calma y alegría infantil", escribieron los investigadores, citando uno de los juegos más recientes de la serie.

"Los entrevistados a menudo describían Yoshi's Crafted World como un entorno cálido y acogedor que resultaba reconfortante y seguro", añadieron los investigadores.

Concluyeron que la felicidad explicaba plenamente --y no simplemente contribuía-- al vínculo entre la maravilla infantil de los jugadores y la reducción del agotamiento.

"Este estudio fue de los primeros en identificar el asombro infantil como una vía emocional a través de la cual los videojuegos convencionales podían mejorar el bienestar y reducir el agotamiento", escribieron los investigadores en su artículo, que aparece en la revista JMIR Serious Games.

