Las preocupaciones económicas aceleran el envejecimiento del corazón y aumentan el riesgo de muerte

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Preocuparse por llegar a fin de mes envejece tu corazón tanto como los factores de riesgo clásicos para las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio de la Clínica Mayo.

La presión financiera y la inseguridad alimentaria son los principales factores que impulsan el envejecimiento acelerado del corazón, según informaron los investigadores en la revista Mayo Clinic Proceedings.

El envejecimiento cardíaco asociado a las preocupaciones económicas y alimentarias es similar al causado por factores de riesgo convencionales como la diabetes, la hipertensión y un infarto previo, concluyeron los investigadores.

Este envejecimiento aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y muertes relacionadas con el corazón, según los investigadores.

"Nuestro estudio destaca el papel fundamental de los determinantes sociales de la salud en el envejecimiento y la mortalidad cardíaca", dijo el investigador principal Dr. Amir Lerman en un comunicado de prensa. Es director del Centro de Investigación Cardiovascular en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

Para el estudio, los investigadores estimaron el envejecimiento cardíaco de más de 280.000 personas tratadas por la Clínica Mayo entre 2018 y 2023, utilizando un electrocardiograma (ECG) habilitado por IA para rastrear la edad de desgaste del corazón de cada persona en comparación con su edad de nacimiento.

El equipo comparó esos datos con un cuestionario que evaluaba los determinantes sociales de la salud de los pacientes -- factores como estrés, ejercicio, conexión social, vivienda, presión financiera, inseguridad alimentaria, necesidades de transporte, nutrición y educación.

Estos factores no médicos pueden tener un impacto significativo en la salud y el riesgo de muerte de una persona, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

"Nuestra investigación actual se motivó por la observación de que los factores de riesgo tradicionales no explican ni contribuyen por igual a las enfermedades cardiovasculares", dijo Lerman. "Hay factores sociales que no identificamos ni investigamos a nuestros pacientes y que podrían revertir el envejecimiento biológico."

En general, los determinantes sociales de la salud influyeron más en el envejecimiento cardíaco de una persona, en comparación con los factores de riesgo tradicionales, según los resultados.

Y entre esos determinantes sociales: la salud, la tensión financiera y la inseguridad alimentaria fueron los más impactantes en lo que respecta al envejecimiento acelerado del corazón de una persona.

Los investigadores concluyeron que factores sociales como la tensión económica, la vivienda y la falta de ejercicio pueden utilizarse para predecir el riesgo de muerte relacionada con el corazón, igualando o superando los factores de riesgo convencionales.

Por ejemplo, la presión financiera aumentó el riesgo de muerte prematura en un 60% y la inestabilidad de vivienda en un 18%, en comparación con un 10% en antecedentes previos de infarto y un 27% en el tabaquismo, según el estudio.

"Identificar los factores de riesgo más importantes para el envejecimiento cardíaco permite una intervención preventiva dirigida en la comunidad y capacita a los médicos para que participen en una atención centrada en el paciente, abordando el contexto social que contribuye a las enfermedades cardíacas", dijo Lerman.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los determinantes sociales de la salud.

FUENTE: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 18 de diciembre de 2025