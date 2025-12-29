Salud

Las intervenciones para la pérdida de peso parecen beneficiosas en la psoriasis

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las intervenciones para la pérdida de peso parecen mejorar la gravedad y la calidad de vida de la psoriasis, según una revisión publicada en línea el 19 de diciembre en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology.

Sarah Morrow, B.M., B.Ch., de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y sus colegas examinaron el impacto de las intervenciones para la pérdida de peso en la gravedad y calidad de vida de la psoriasis. Se buscaron sistemáticamente cinco bases de datos y dos registros de ensayos. Las discusiones en grupos focales de pacientes informaron los resultados. La revisión incluyó ensayos controlados aleatorizados (ECA) en adultos con psoriasis, comparando cualquier intervención para perder peso con la atención habitual o una intervención de menor intensidad para perder peso; Se revisaron 13 ECA (1.145 participantes), con 14 comparaciones.

Once intervenciones recomendaron cambios en la dieta, y de ellas, cuatro incluyeron actividad física; tres usaron medicamentos para adelgazar. Los investigadores encontraron que las intervenciones para perder peso producían una mayor reducción en el área de la psoriasis y en el índice de severidad (PASI) que el control en 14 intervenciones (diferencia media, −2,5). Se observó un efecto significativo de las intervenciones para perder peso en la probabilidad de lograr una reducción del 75 por ciento en la PASI basal (PASI75). La intervención no tuvo un efecto significativo en la probabilidad de alcanzar PASI50 o PASI100; ambos análisis estuvieron limitados por pocos estudios. Las intervenciones para la pérdida de peso se asociaron con una mejora significativa en el Índice de Calidad de Vida Dermatológica en comparación con el control en siete comparaciones (diferencia media, −5,0).

"Los clínicos deberían considerar utilizar estos hallazgos para asesorar a los pacientes y derivarlos a apoyo en la pérdida de peso cuando sea apropiado", escriben los autores.

Varios autores revelaron vínculos con la industria farmacéutica.

Resumen/Texto completo

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Los videojuegos: un eficaz alivio del estrés para jóvenes adultos

Healthday Spanish

Los videojuegos: un eficaz alivio

El cantante Barry Manilow anuncia diagnóstico y cirugía de cáncer de pulmón

Healthday Spanish

El cantante Barry Manilow anuncia

Científicos del Conicet descubren el ritmo circadiano en una superbacteria: podría mejorar los tratamientos

Un equipo de ese organismo junto a universidades nacionales e internacionales reveló que Acinetobacter baumannii, resistente a antibióticos, organiza sus funciones por ciclos. El hallazgo aporta claves sobre su adaptación y respuesta a terapias

Científicos del Conicet descubren el

Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo su monitoreo mejora la salud y previene el estrés

Explorar nuevas métricas cardíacas permite identificar señales tempranas de agotamiento físico y emocional, ofrecer soluciones personalizadas y fortalecer hábitos saludables a través de dispositivos portátiles y recomendaciones médicas especializadas

Qué es la variabilidad de

Una mujer de 40 años murió por hantavirus en Santa Fe: síntomas y cómo prevenir una enfermedad que aún no tiene cura

Santa Fe ya sumó 13 casos positivos y tres muertes en 2025, mientras el Ministerio de Salud de la Nación reportó hoy 71 contagios y 22 fallecidos en todo el país entre enero y diciembre

Una mujer de 40 años
DEPORTES
Ganó cuatro títulos con Boca,

Ganó cuatro títulos con Boca, se hizo amigo de Paredes y Gago y acaba de anunciar su retiro: “Ya está”

“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Faustino Oro y Candela Francisco brillaron en el Mundial Blitz de Ajedrez: los detalles de sus impactantes actuaciones

A través de un comunicado, la AFA rechazó acusaciones de presuntos desvíos millonarios a los Estados Unidos

Julio Grondona y Chiqui Tapia: dos presidentes de AFA con la suma del poder, pero con estilos bien diferentes

TELESHOW
El dolor de Ángela Leiva

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona el innovador método

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad