Las intervenciones para la pérdida de peso parecen beneficiosas en la psoriasis

LUNES, 29 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las intervenciones para la pérdida de peso parecen mejorar la gravedad y la calidad de vida de la psoriasis, según una revisión publicada en línea el 19 de diciembre en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology.

Sarah Morrow, B.M., B.Ch., de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y sus colegas examinaron el impacto de las intervenciones para la pérdida de peso en la gravedad y calidad de vida de la psoriasis. Se buscaron sistemáticamente cinco bases de datos y dos registros de ensayos. Las discusiones en grupos focales de pacientes informaron los resultados. La revisión incluyó ensayos controlados aleatorizados (ECA) en adultos con psoriasis, comparando cualquier intervención para perder peso con la atención habitual o una intervención de menor intensidad para perder peso; Se revisaron 13 ECA (1.145 participantes), con 14 comparaciones.

Once intervenciones recomendaron cambios en la dieta, y de ellas, cuatro incluyeron actividad física; tres usaron medicamentos para adelgazar. Los investigadores encontraron que las intervenciones para perder peso producían una mayor reducción en el área de la psoriasis y en el índice de severidad (PASI) que el control en 14 intervenciones (diferencia media, −2,5). Se observó un efecto significativo de las intervenciones para perder peso en la probabilidad de lograr una reducción del 75 por ciento en la PASI basal (PASI75). La intervención no tuvo un efecto significativo en la probabilidad de alcanzar PASI50 o PASI100; ambos análisis estuvieron limitados por pocos estudios. Las intervenciones para la pérdida de peso se asociaron con una mejora significativa en el Índice de Calidad de Vida Dermatológica en comparación con el control en siete comparaciones (diferencia media, −5,0).

"Los clínicos deberían considerar utilizar estos hallazgos para asesorar a los pacientes y derivarlos a apoyo en la pérdida de peso cuando sea apropiado", escriben los autores.

Varios autores revelaron vínculos con la industria farmacéutica.

