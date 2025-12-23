Riesgos de monóxido de carbono que las familias deben conocer en esta temporada

LUNES, 22 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las reuniones festivas suelen significar más cocina, calefacción y viajes, pero también pueden aumentar el riesgo de una amenaza peligrosa que muchas personas nunca ven ni huelen: el monóxido de carbono.

Hasta ahora en esta temporada navideña, el Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey ha ayudado a atender a 58 personas, incluidos niños, que estuvieron expuestas al monóxido de carbono (CO), según informaron las autoridades. Los casos ponen de manifiesto lo fácil que puede acumularse este gas mortal en los hogares durante los meses fríos.

El monóxido de carbono suele llamarse "el asesino silencioso" porque es incoloro, inodoro e invisible. La exposición puede causar síntomas que se sienten como gripe, como dolor de cabeza, mareos y náuseas, pero en niveles altos puede provocar pérdida de conciencia o la muerte.

"Estas cifras nos recuerdan que la intoxicación por monóxido de carbono no es rara: es un peligro real y presente en todos los hogares", dijo la Dra. Diane Calello, directora médica del Centro de Control de Intoxicaciones de Nueva Jersey, en un comunicado de prensa.

El frío aumenta el riesgo de CO porque las familias dependen más de calefactores, generadores y otros dispositivos de combustión de combustible, según los expertos.

Incluso un uso indebido a corto plazo, como usar un generador en interiores o usar el tipo incorrecto de calefactor, puede ser mortal.

Calello dijo que la prevención es bastante sencilla.

"Instala detectores, revisa las baterías y nunca uses equipos de gasolina en interiores", dijo.

Los expertos recomiendan colocar detectores de monóxido de carbono en todas las plantas de tu casa, incluidos los sótanos y cerca de donde duermes. Los detectores deben probarse regularmente y las baterías deben reemplazarse al menos dos veces al año.

El monóxido de carbono también puede ser un riesgo al viajar. Algunos alquileres vacacionales pueden no tener detectores operativos, por lo que los expertos recomiendan llevar un detector portátil de CO cuando se está fuera de casa.

"La gente a menudo piensa que olfaterá o verá peligro, pero el comandante no da ninguna advertencia", dijo Bruce Ruck, director general del Centro de Control de Envenenamientos de Nueva Jersey. "Si suena tu alarma, no la ignores. Sal fuera inmediatamente y llama para pedir ayuda. Esa alarma podría salvarte la vida."

La intoxicación por monóxido de carbono envía a miles de personas a urgencias cada año, según los datos .

Los síntomas pueden incluir:

Jaqueca Mareos Náuseas Dolor en el pecho Confusión

Si los síntomas mejoran al salir, el monóxido de carbono puede estar acumulándose en interiores.

Si suena una alarma de monóxido de carbono o se sospecha de intoxicación:

Saca a todos, incluidas las mascotas, inmediatamente. Llama al 112 si alguien es difícil de despertar o está inconsciente. Llama a tu centro local de control de posesiones para recibir orientación médica. El número es 800-222-1212.

FUENTE: Universidad Rutgers-New Brunswick, 18 de diciembre de 2025