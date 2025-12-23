La administración Trump busca recortar la financiación para la atención a jóvenes transgénero

LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La atención médica para niños transgénero podría volverse pronto mucho más difícil de acceder, ya que los responsables sanitarios de la administración Trump planean sancionar a los hospitales y médicos que la ofrezcan.

Según las nuevas normas propuestas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), los hospitales que ofrezcan tratamientos como bloqueadores de la pubertad o cirugías a menores transgénero estarían prohibidos de participar en Medicare y Medicaid.

Las normas también impedirían que estos programas federales de seguros cubrieran esos tratamientos.

"Estos procedimientos no cumplen con los estándares de atención profesionalmente reconocidos", dijo el secretario de Salud de EE. Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien describió muchas formas de cuidado transgénero para niños como "negligencia médica".

"Los profesionales médicos o entidades que proporcionan procedimientos de rechazo sexual a niños no cumplen con estos estándares de atención sanitaria", añadió Kennedy.

Los grupos médicos respondieron con firmeza, advirtiendo que la medida podría interferir en las relaciones médico-paciente y limitar el acceso a la atención para todos.

"Permitir que el gobierno determine qué grupos de pacientes merecen atención sienta un precedente peligroso, y los niños y las familias sufrirán las consecuencias", declaró la Dra. Susan Kressly, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, a CNN.

"Los pacientes, sus familias y sus médicos --no los políticos ni los funcionarios públicos-- deberían ser quienes tomen juntos las decisiones sobre qué atención es mejor para ellos", añadió. "Las acciones del gobierno hoy hacen que esa tarea sea más difícil, si no imposible, para las familias de jóvenes transgénero y de género diverso."

El anuncio forma parte de una serie más amplia de acciones de la administración Trump dirigidas a las personas transgénero.

Estas medidas han incluido eliminar referencias a la salud transgénero de las páginas web del gobierno de EE. UU., detener la recopilación de ciertos datos, prohibir el servicio militar a personas transgénero y demandar a los estados que permiten a deportistas transgénero competir en deportes escolares.

Además, la semana pasada, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA ), el Dr. Marty Makary , dijo que la agencia está enviando cartas de advertencia a 12 empresas que fabrican o venden binders para pechos, acusándolas de comercializar estos productos para tratar la disforia de género en niños.

Al mismo tiempo, el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH ), el Dr. Jay Bhattacharya , dijo que la agencia dejará de financiar investigaciones relacionadas con la transición de género, calificando esa investigación como "pseudociencia".

Los responsables federales de salud dijeron que planean centrar el enfoque en el apoyo en salud mental para jóvenes transgénero, incluyendo asesoramiento y atención psicosocial, según informó CNN . Pero reconocieron que Estados Unidos ya enfrenta una escasez de proveedores de salud mental.

La atención de afirmación de género es un enfoque médico amplio que puede incluir servicios de salud mental y, en algunos casos, tratamientos médicos adecuados a la edad.

Grandes organizaciones médicas como la Asociación Médica Americana (AMA) apoyan este tipo de atención y afirman que puede salvar vidas. Pero estos grupos también señalan que la cirugía no se recomienda en niños y es bastante rara entre adolescentes transgénero.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que planea luchar contra las nuevas normas en los tribunales.

"Estas propuestas gratuitas son ataques crueles e inconstitucionales a los derechos de los jóvenes transgénero y sus familias", dijo Chase Strangio, codirector del Proyecto de Derechos LGBTQ y VIH de la ACLU.

Kennedy dijo que la administración espera desafíos legales, pero está segura de que las normas se mantendrán vigentes.

"Si la gente nos demanda, son bienvenidos", dijo.

El anuncio se produjo poco después de que la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobara un proyecto de ley que haría ilegal que los médicos prestaran ciertos cuidados transgénero a menores, con penas de hasta 10 años de prisión.

Planned Parenthood tiene más información sobre la atención afirmativa de género.

FUENTE: CNN, 18 de diciembre de 2025