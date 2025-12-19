Queso alto en grasa, la nata podría proteger el cerebro contra la demencia

JUEVES, 18 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El queso aparece frecuentemente en reuniones navideñas, ya sea la bola de queso de la abuela, un brie al horno elegante o una cesta de regalo cargada de queso.

¿Quién iba a pensar que todos estos caprichos navideños podrían estar salvando la salud cerebral de la gente?

Comer más queso y nata alta en grasa podría estar relacionado con un menor riesgo de demencia, según un nuevo estudio publicado el 17 de diciembre en la revista Neurology.

"Durante décadas, el debate sobre dietas ricas en grasas frente a bajas en grasas ha moldeado los consejos de salud, a veces incluso categorizando el queso como un alimento poco saludable a limitar", dijo la investigadora principal Emily Sonestedt, profesora asociada de nutrición en la Universidad de Lund en Suecia.

"Nuestro estudio encontró que algunos productos lácteos altos en grasa pueden incluso reducir el riesgo de demencia, desafiando algunas suposiciones largamente arraigadas sobre la salud de la grasa y el cerebro", dijo en un comunicado de prensa.

Los quesos altos en grasa contienen más del 20% de grasa e incluyen variedades como cheddar, Brie y Gouda, según los investigadores en notas de fondo. Las cremas altas en grasa suelen contener entre un 30% y un 40% de grasa, e incluyen nata montada y nata coagulada.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 27.700 personas en Suecia con una edad media de 58 años. Estas personas fueron rastreadas durante una media de 25 años, durante los cuales más de 3.200 desarrollaron demencia.

Los participantes proporcionaron diarios de alimentos con lo que comieron durante una semana, respondieron preguntas sobre la frecuencia con la que comieron ciertos alimentos durante los últimos años y hablaron con investigadores sobre cómo prepararon sus alimentos.

El equipo de investigación comparó la salud cerebral de las personas que comían 50 gramos o más de queso alto en grasa al día --unas dos rodajas de cheddar o media taza de queso rallado-- con aquellas que consumían menos de 15 gramos al día.

Los resultados mostraron que quienes comían más queso con alto contenido en grasa tenían un 13% menos de riesgo de desarrollar demencia que quienes consumían menos.

Las personas que consumían más queso con alto contenido en grasas, específicamente, tenían un 29% menos de riesgo de demencia vascular, causada por un flujo sanguíneo alterado al cerebro, según los investigadores.

Los amantes del queso con alto contenido en grasa también tenían un 13% menos de riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, pero solo si no tenían factores genéticos de riesgo para el Alzheimer, según los investigadores.

El equipo también comparó a personas que consumían 20 gramos o más de nata alta en grasa al día -- unas 1,4 cucharadas de nata montada espesa -- con aquellas que no consumían nada.

Aquellos que consumieron mucha crema alta en grasa tenían un 16% menos de riesgo de demencia, según el estudio.

Sin embargo, no se encontraron vínculos entre el riesgo de demencia y el consumo de queso o nata bajos en grasa, ni de ningún tipo de leche, mantequilla o productos lácteos fermentados como yogur o suero de leche.

"Estos hallazgos sugieren que, en lo que respecta a la salud cerebral, no todos los lácteos son iguales", dijo Sonestedt.

"Aunque consumir más queso y nata con alto contenido en grasa se asociaba con un menor riesgo de demencia, otros productos lácteos y alternativas bajas en grasa no mostraron el mismo efecto", continuó. "Se necesita más investigación para confirmar los resultados de nuestro estudio y explorar si consumir ciertos lácteos altos en grasa realmente ofrece algún nivel de protección para el cerebro."

El diseño del estudio no pudo demostrar una relación de causa y efecto entre el riesgo de demencia y el queso o la nata con alto contenido en grasa, sino solo una asociación, señalaron los investigadores.

En un editorial que lo acompañó, el profesor asociado Tian-Shin Yeh , de la Universidad Médica de Taipéi en Taiwán, escribió que "el estudio presenta un argumento bastante sólido de que la grasa láctea per se no está asociada con la demencia."

Sin embargo, Yeh señaló una limitación importante del estudio: "La ingesta dietética se evaluó solo una vez al inicio, lo que puede no reflejar hábitos dietéticos a largo plazo durante el seguimiento de 25 años."

Continuó: "La replicación en poblaciones diversas con diferentes patrones dietéticos será esencial. Se necesitan cohortes prospectivas con evaluaciones dietéticas repetidas para captar mejor los cambios a largo plazo en el consumo."

Sonestedt señaló que estos resultados podrían no ser los mismos para los estadounidenses. En Suecia, el queso suele consumirse crudo, pero en EE. UU. el queso suele calentarse o comerse con carne.

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre la dieta y el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 17 de diciembre de 2025