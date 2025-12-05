Salud

1 de cada 8 adolescentes muestra signos de pérdida auditiva, según un estudio

Healthday Spanish

JUEVES, 4 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Aproximadamente 1 de cada 8 adolescentes muestra signos de pérdida auditiva al llegar a los 18 años, según un nuevo estudio.

Alrededor del 13% de los adolescentes muestran signos de que el ruido ha dañado su audición a los 18 años, y el 6% ha sufrido alguna pérdida auditiva permanente, según informan los investigadores.

"Estos hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la monitorización y prevención temprana, ya que incluso cambios leves en la audición durante la adolescencia pueden tener consecuencias a largo plazo", dijo la investigadora principal , la Dra. Stefanie Reijers, otorrinolaringóloga del Erasmus University Medical Center en Róterdam, Países Bajos, en un comunicado de prensa.

Los ruidos fuertes pueden dañar las delicadas células ciliadas en la parte interna del oído que convierten la energía sonora en señales eléctricas para el cerebro, según los investigadores en notas de fondo.

Una vez dañadas, estas células ciliadas no pueden regenerarse, lo que provoca una pérdida auditiva permanente, según los investigadores.

Para el estudio, los investigadores realizaron pruebas de audición a más de 3.300 adolescentes holandeses de 13 y 18 años.

Los resultados mostraron que las "muescas" auditivas --una disminución en la capacidad de oír frecuencias específicas del sonido-- se habían vuelto más comunes entre los adolescentes durante los cinco años entre pruebas auditivas.

Además, los adolescentes que mostraron pérdida auditiva de alta frecuencia a los 13 años tenían más probabilidades de tener una audición significativamente deteriorada a los 18, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que los adolescentes están frecuentemente expuestos a sonidos superiores a 85 decibelios, el umbral en el que el ruido puede causar pérdida auditiva temporal o permanente:

Los auriculares, auriculares y altavoces de música suelen reproducirse a 100 decibelios y pueden producir un máximo de 115 decibelios. Los conciertos de música en directo pueden alcanzar entre 90 y 122 decibelios. Los fuegos artificiales, las motocicletas y las sirenas producen entre 95 y 150 decibelios.

"Los adolescentes están entre los grupos con mayores niveles de exposición (al ruido recreativo) en todo el mundo, lo que aumenta su riesgo de pérdida auditiva inducida por ruido debido a los efectos acumulativos de la exposición prolongada a actividades auditivas inseguras", escribieron los investigadores.

Incluso una pérdida auditiva leve en la adolescencia puede alterar la capacidad de comunicarse e interactuar con los demás, afectar el rendimiento académico y acelerar la probabilidad de pérdida auditiva relacionada con la edad en el futuro, según los investigadores.

Identificar a los adolescentes en riesgo de pérdida auditiva y revisar regularmente su audición podría ayudar a detectar problemas antes de que empeoren, añadieron los investigadores.

El equipo también pidió más investigación sobre cómo ciertas fuentes de ruido recreativo pueden tener un efecto acumulativo en la salud auditiva y por qué algunos adolescentes parecen ser más susceptibles a daños auditivos que otros.

El nuevo estudio aparece en la revista Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la pérdida auditiva inducida por el ruido.

FUENTES: Academia Americana de Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello, comunicado de prensa, 1 de diciembre de 2025; Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello, 14 de octubre de 2025

