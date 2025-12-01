Infertilidad en hombres: cómo abordarla y por qué es clave la evaluación temprana

En el 30% de las parejas con dificultades para concebir, la causa de infertilidad está vinculada al hombre, según sostuvo Stella Lancuba

En una nueva edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, el foco estuvo puesto en la fertilidad masculina. La invitada de este episodio fue la ginecóloga Stella Lancuba.

Los problemas de fertilidad afectan tanto a hombres como a mujeres

“Hace 30 años la mujer venía sola a la consulta de fertilidad y hoy vienen el 99% en pareja, vienen los dos, con lo cual eso es un avance enorme”, relató Lancuba al inicio de la entrevista. La especialista destacó que en el 30% de las parejas con dificultades para concebir, la causa está vinculada al hombre.

Explicó que los problemas pueden ser de distintos orígenes: “Ese problema puede ser espermático, que es lo más común y puede estar causado por cuestiones hormonales endocrinas, por ejemplo, que no funcione bien la testosterona. Puede estar causado por patologías infecciosas o congénitas del testículo. Las infecciones en infertilidad: es importante detectarlas porque tienen tratamiento. O pueden ser por alteraciones de lo que nosotros llamamos la vía excretora, algún problema en la eyaculación espermática”.

Detectar infecciones en el estudio de la infertilidad es crucial ya que tienen tratamiento posible y pueden incidir en la capacidad de concebir (Gustavo Gavotti)

La ginecóloga resaltó la necesidad de evaluar a ambos miembros de la pareja cuanto antes: “Siempre hacemos en el tiempo más corto posible la evaluación de la pareja; en 30 días uno puede tener perfectamente un buen diagnóstico”, aseguró. Según Lancuba, el 80% de los casos logran un panorama claro en ese plazo.

Sobre las causas más frecuentes, advirtió: “La gran primera causa de infertilidad es la edad materna. En Argentina los registros muestran que más del 80% de las parejas consultan después de los 38 años. Entonces el óvulo envejece y esa es la primera causa. Pero también pasa con el espermatozoide. Antes no sabíamos que los varones mayores de 40 también tenían más infertilidad”.

La profesional agregó: “Los varones mayores de 40 tienen muchas mutaciones genéticas. Y también el espermatozoide añoso genera un mayor riesgo de aborto. La pérdida reproductiva se piensa que es de causa femenina. Bueno, es de causa masculina y está relacionado a mutaciones de los espermatozoides en la edad paterna”.

Progresos en los tratamientos de fertilidad masculina

Lancuba subrayó la revolución representada por el ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides): “Para el varón fue un gran avance porque en varones que tienen muy escasa concentración de espermatozoides, nosotros podemos lograr el nacimiento de bebés sanos tomando solo un espermatozoide del eyaculado, generando el embrión in vitro”.

La infertilidad masculina también aumenta después de los 40 años, los espermatozoides presentan más mutaciones genéticas con la edad

Además, la ginecóloga destacó el uso de tecnología de inteligencia artificial para seleccionar los mejores espermatozoides: “Tenemos dispositivos de inteligencia artificial en los cuales podemos seleccionar mejor los espermatozoides para filtrar los patológicos y solo generar la inseminación con los espermatozoides de ADN menos afectado”.

La consulta temprana y la medicina preventiva

La especialista enfatizó que los tiempos para consultar cambiaron: “Antes decíamos por convención que tenías que esperar un año, pero ahora eso no existe más. Ahora estamos en el camino de la prevención. Entonces ya hay un camino preconcepcional donde vos tenés que tomar ácido fólico, investigar que no tengas infecciones”. Lancuba recomendó una consulta anual al ginecólogo, aun en ausencia de problemas aparentes: “Generalmente la mujer consulta después de los 35 años, después de los 35 años ya hay que entrar en todo el mundo de la prevención”.

A su vez, destacó la importancia de los diagnósticos genéticos preconcepcionales: “Con los descubrimientos de la genética hoy podemos estudiarnos para ver qué riesgo de portación de enfermedades tenemos, porque entonces si yo me estudio y sé cuál es mi herencia, tengo la posibilidad de bajar el riesgo de tener un bebé afectado”.

El ICSI permitió lograr nacimientos en casos de varones con muy baja concentración espermática, destacó la ginecóloga (Gustavo Gavotti)

En referencia a cómo se toman los hombres el diagnóstico de infertilidad, Lancuba señaló: “El varón acompaña, generalmente está flexible y muy dispuesto a hacer los estudios complementarios, porque creo que hoy los pacientes entienden que hay mucho para prevenir. Hoy los varones pueden, frente a una lesión patológica, congelar su semen, pueden estudiar enfermedades infecciosas y no transmitirlas”.

El rol clave de la medicina reproductiva y urológica

Lancuba recomendó controlarse desde edades tempranas: “Desde chico, con la consulta urológica, el urólogo puede detectar si hay alguna patología o, por ejemplo, que haya tenido un descenso testicular tardío. Eso te lleva a tener menos espermatozoides y puede generar una infertilidad severa”. Durante la entrevista, la médica abundó en otros factores: “Los urólogos estudian las enfermedades de transmisión sexual que dejan secuelas, por ejemplo, alteran la vía espermática y después no se acumulan los espermatozoides”.

Respecto a la fisiología masculina, explicó: “Los espermatozoides se forman en oleadas de síntesis de célula cada 90 días. Las mujeres ovulan una vez por mes. Son dos ritmos diferentes. Si el varón hubiera tenido un episodio febril, una gripe, eso le puede afectar la fertilidad porque le altera la espermatogénesis”.

La fecundación y los tiempos de fertilidad

Muchos varones aceptan realizar estudios complementarios y pueden congelar semen frente a lesiones, para preservar su fertilidad futura (Gustavo Gavotti)

La ginecóloga detalló el proceso: “Después de una relación sexual, el espermatozoide primero queda en la vagina a manera de coágulo. Después de 30 minutos se disuelve ese coágulo y el espermatozoide sube por el tracto genital a buscar la trompa de Falopio, donde allí sí se produce la ovulación. La fecundación se da en la trompa y ese embrión después vuelve al útero para implantarse dentro de los días siguientes”.

El testimonio de la especialista concluyó con una invitación a la consulta informada y oportuna.