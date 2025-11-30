Menopausia: cómo atravesar esta etapa sin estigmas y fortalecer el bienestar emocional

La menopausia es una etapa biológica natural que suele presentarse entre los 45 y 55 años, y marca el fin de la capacidad reproductiva de la mujer. Aunque se trata de un proceso fisiológico, incide de modo relevante en el bienestar emocional y psicológico.
Según Harvard Health, muchas mujeres atraviesan esta transición con información limitada y enfrentan estigmas sociales, lo que dificulta la adaptación y el abordaje de los síntomas.
Entre los síntomas físicos más habituales se encuentran sofocos, insomnio y aumento de peso. En el plano emocional, suelen aparecer cambios de humor, irritabilidad y disminución del deseo sexual.
La psicóloga Noa Ramírez, consultada por Hedllo, asegura que estos síntomas no solo dependen de los cambios hormonales, sino también de factores psicológicos y sociales. “Muchas personas llegan a esta etapa con muy poca información porque no le han dado importancia hasta percibir las primeras señales en su cuerpo”, indica.
El estigma y las oportunidades de redefinición personal
El estigma vinculado a la menopausia, asociado a la vejez y a la presión por mantener una imagen joven, dificulta que muchas mujeres compartan su experiencia, lo que puede derivar en frustración, vergüenza y una pérdida de identidad ante el final de la etapa reproductiva.
Ramírez señala que, si bien algunas mujeres sienten inseguridad por el riesgo de enfermedades como osteoporosis o problemas cardiovasculares, otras encuentran en la menopausia una oportunidad para redefinirse y descubrir nuevas etapas personales.
En ese sentido, Ramírez recomienda integrar prácticas como la visualización, meditación y respiración consciente en la vida diaria.
“Ahora sabemos que, cuando el cerebro visualiza algo, no distingue entre ficción y realidad. Si te visualizas en un lugar tranquilo, para tu cerebro es como si estuvieras allí”, afirma. Estas técnicas aportan sensación de calma y ayudan a recuperar el control ante la incertidumbre.
Incorporar meditación y respiración consciente contribuye a reducir el estrés y fortalece la conexión con el presente. Ramírez destaca que estas actividades benefician la salud emocional y preparan para afrontar los cambios de esta etapa con mayor tranquilidad.
La importancia del ejercicio físico y la calidad del sueño
El ejercicio físico tiene un papel fundamental. Si bien caminar produce beneficios, Ramírez destaca la importancia de actividades aeróbicas intensas, como nadar, correr o bailar, sumados a rutinas de fuerza.
Según la psicóloga, el entrenamiento de fuerza favorece la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas neuronas, lo que protege el cerebro y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.
El ejercicio regular también combate el aumento de peso, la pérdida de densidad ósea y mejora el sueño, un aspecto frecuentemente alterado en esta etapa.
La calidad del sueño es otro pilar para el bienestar. Los cambios hormonales tienden a interrumpir el descanso y afectar el equilibrio físico y emocional. En línea con las recomendaciones de Harvard Health, Ramírez sugiere técnicas de relajación muscular y suplementos alimenticios específicos para facilitar un sueño reparador. Además, aconseja realizar pausas breves diarias para favorecer la regeneración cerebral.
Redes de apoyo y relaciones personales en la etapa menopáusica
El apoyo social y las relaciones personales adquieren un valor especial durante la menopausia. Ramírez subraya la importancia de rodearse de vínculos significativos, ya que conversaciones auténticas y el contacto con personas afines potencian el bienestar emocional y aportan energía positiva.
Esta etapa puede convertirse en un momento de mayor autenticidad, en el que las mujeres dejan atrás la necesidad de aparentar y priorizan conexiones sinceras.
Ramírez concluye que la menopausia, lejos de ser solo un desafío, representa una oportunidad para el crecimiento personal. Aceptar los cambios, soltar los estigmas y reconectar consigo misma son pasos clave para vivir esta etapa con plenitud. Así se abre un periodo en que el autocuidado y la aceptación personal adquieren un peso central en la vida de las mujeres.