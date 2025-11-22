Salud

¿Entrenar muy temprano perjudica el rendimiento de los atletas?

Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio analizó qué ocurre en el organismo cuando se realizan entrenamientos antes de las 8:00 y su impacto en la recuperación

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio revela que los entrenamientos antes de las 8:00 afectan negativamente el sueño de los atletas universitarios (Freepik)

La programación de entrenamientos deportivos antes de las 8:00 puede tener consecuencias negativas en el descanso y la recuperación de los atletas universitarios, según la evidencia científica más reciente.

Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio ha demostrado que los entrenamientos matutinos afectan la cantidad y calidad de sueño en estos deportistas, lo que repercute tanto en su bienestar físico como en su rendimiento.

Impacto en el sueño: los efectos de los entrenamientos tempranos

El análisis, basado en más de 27.000 registros de sueño, revela que los atletas que participan en prácticas programadas a primera hora, específicamente antes de las 8:00, duermen menos que quienes entrenan en horarios posteriores.

La investigación demuestra que los
La investigación demuestra que los deportistas que entrenan temprano duermen menos y experimentan un descanso de menor calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los varones pierden en promedio 30 minutos de sueño, mientras que las mujeres duermen 20 minutos menos. Además, la calidad del descanso también se ve comprometida: los deportistas presentan un sueño más fragmentado y menos reparador cuando deben presentarse temprano a las actividades deportivas, aspecto que afecta a ambas ramas, aunque con ciertas diferencias de género.

Los investigadores identificaron otro patrón relevante: la noche previa a una sesión de entrenamiento en la mañana, los atletas demoran más en conciliar el sueño. Esta dificultad suele estar asociada a la anticipación del despertar temprano, lo que genera ansiedad e impacta negativamente en el descanso nocturno. En contraposición, cuando los entrenamientos se programan en horas de la tarde, los jóvenes tienden a acostarse más tarde, pero experimentan menos interrupciones en sus ciclos de sueño.

Metodología innovadora y hallazgos clave

El enfoque adoptado por el equipo de la Universidad Estatal de Ohio destaca por su rigor científico. Los investigadores emplearon dispositivos Oura Ring, que miden de forma objetiva parámetros relacionados con el sueño y el sistema cardiovascular durante la noche.

El análisis incluyó 27.576 registros
El análisis incluyó 27.576 registros de sueño de 359 atletas de 15 equipos universitarios, utilizando tecnología Oura Ring para medir parámetros objetivos (Crédito: Freepik)

El estudio incluyó a 359 atletas de 15 equipos universitarios, entre los que figuran disciplinas como fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hielo y natación. La recolección de datos abarcó desde 2019 hasta 2024 y produjo un total de 27.576 registros nocturnos, lo que convierte a esta investigación en una de las más amplias y detalladas hasta la fecha en este ámbito.

Uno de los aspectos sobresalientes del análisis es la comparación realizada según tres franjas horarias de entrenamiento: temprano (a las 8:00 o antes), mañana (de 8:00 a mediodía) y tarde (de mediodía a 16:00). A diferencia de investigaciones previas, que se sustentaban en autoinformes subjetivos y muestras más pequeñas, este trabajo aporta un enfoque cuantitativo y una muestra significativamente mayor, factores que refuerzan la solidez de los resultados obtenidos.

Repercusiones para la planificación deportiva universitaria

Emaly Vatne, autora principal del artículo y estudiante de doctorado en kinesiología, valoró la importancia de demostrar el efecto de los entrenamientos tempranos en el sueño mediante datos objetivos y una muestra amplia de participantes.

Los entrenamientos programados en la
Los entrenamientos programados en la tarde permiten a los atletas dormir más y tener ciclos de sueño menos interrumpidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, la dificultad para conciliar el sueño antes de una práctica en la mañana puede estar vinculada al estrés anticipatorio que genera la obligación de levantarse más temprano, lo que interfiere directamente en la calidad del descanso.

En opinión de Joshua Hagen, director de la Human Performance Collaborative y coautor de la investigación, estos resultados confirman con datos precisos lo que muchos entrenadores ya sospechaban: si bien puede ser necesario programar sesiones a primera hora en situaciones puntuales, es fundamental reconocer los sacrificios que esto implica, especialmente en términos de sueño y recuperación.

Equilibrio entre descanso y rendimiento atlético

El contexto universitario exige encontrar un equilibrio entre las demandas deportivas y el bienestar integral de los estudiantes-atletas.

Expertos recomiendan ajustar los horarios
Expertos recomiendan ajustar los horarios de entrenamiento para favorecer la recuperación y el bienestar físico de los estudiantes-atletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la intensidad y la frecuencia de los entrenamientos son esenciales para el desarrollo de las habilidades físicas, el descanso adecuado es imprescindible para la recuperación muscular y el estado general de salud.

Vatne sugiere que entrenadores y deportistas consideren los beneficios de retrasar las prácticas matutinas o ajustar la carga de entrenamiento, buscando favorecer la calidad del sueño.

El mensaje central que emerge de esta investigación es contundente: descansar bien puede ser una de las herramientas más poderosas para maximizar el rendimiento deportivo. Para los atletas universitarios, adelantar la hora de acostarse o replantear el horario de los entrenamientos podría marcar una diferencia significativa en su nivel competitivo y en su bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

Sueño en atletas universitariosEntrenamientos matutinosUniversidad Estatal de OhioRendimiento deportivoCalidad del sueñoEmaly VatneJoshua HagenNewsroom BUE

Últimas Noticias

Qué es la proctitis y cómo puede afectar la vida diaria

Esta afección frecuente puede poner en riesgo la calidad de vida de quien la transita. La importancia de contar con atención médica oportuna, según Mayo Clinic

Qué es la proctitis y

Dieta y ejercicio: la combinación clave que reduce la grasa abdominal y protege la salud

Investigadores de la Universidad de Cambridge demostraron que mejorar la alimentación mientras se incrementa la actividad física logra mejores resultados en el peso y disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas

Dieta y ejercicio: la combinación

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

Investigadores británicos desarrollaron una fórmula basada en queratina capaz de crear una barrera protectora sobre la superficie, restaurar la función original del diente y reducir la sensibilidad

Cómo funciona la innovadora pasta

Cinco simples cambios en la alimentación que pueden transformar la salud intestinal, según especialistas

Estudios y expertos afirman que mejorar la microbiota y fortalecer las defensas es posible mediante adaptaciones sencillas en la dieta diaria

Cinco simples cambios en la

Cuando las manos frías no se relacionan con el clima: qué es el síndrome de Raynaud y cómo controlarlo

Este fenómeno, frecuente en mujeres jóvenes, puede esconder un desorden circulatorio más allá de la temperatura ambiente. Qué signos tener en cuenta y cómo mejorar el bienestar en la vida diaria, según expertos de Mayo Clinic

Cuando las manos frías no
DEPORTES
Antes de la clasificación, Franco

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del Gran Premio de Las Vegas

El sorpresivo abandono de un tenista argentino cuando estaba a punto de perder el partido en el Challenger de Florianópolis

La sorpresiva frase de Carlo Ancelotti ante la posible citación de un campeón con Argentina para jugar en Brasil

Levantó siete match points, rompió su camiseta y consoló a su rival: la épica clasificación de Italia a la final de la Copa Davis

La joya del fútbol argentino que impresionó al Bayern Múnich: la millonaria cláusula que tendría que pagar

TELESHOW
Georgina Barbarossa recordó cómo fue

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: “Recibí amenazas constantes”

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: “Lo voy a ayudar”

Valeria Gastaldi le respondió a Lissa Vera por el conflicto de Bandana: “La gente piensa que no la bancamos, y es al revés”

INFOBAE AMÉRICA

Las amenazas de los agresivos

Las amenazas de los agresivos diplomáticos chinos elevan la tensión con Japón por la defensa de Taiwán

Un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela

Por qué el sonido habría sido clave en la ubicación de pinturas rupestres paleolíticas

Donald Trump dijo que Volodimir Zelensky deberá decidir entre aceptar un acuerdo con Rusia o “seguir luchando”

El arte del lujo sobre ruedas, este es el vehículo que une innovación y sofisticación para trascender generaciones