La salud espiritual gana protagonismo en la vejez y expertos explican por qué es tan clave

La salud espiritual, pilar frecuentemente subestimado en el proceso de envejecimiento saludable, resulta tan esencial como la salud física y mental para alcanzar el bienestar integral.
En Mayo Clinic, situada en Rochester, Minnesota, los capellanes hospitalarios acompañan a pacientes, familias y personal del hospital en momentos de vulnerabilidad, ofreciendo sentido, esperanza y conexión sin distinguir creencias religiosas.
La experiencia reunida por el equipo de profesionales de Mayo Clinic indica que esta dimensión influye directamente en la manera de afrontar enfermedades, transiciones y el final de la vida.
Visiones de expertos sobre el bienestar espiritual
La doctora Christina Chen, geriatra e internista de Mayo Clinic, resalta cómo el bienestar espiritual modela la forma de sanar, mantener la esperanza y conservar el equilibrio en la incertidumbre. “Es tan vital como la del cuerpo y la mente”, aseguró, agregando que esta dimensión abarca tanto la fe como el sentido vital y la conexión humana.
La presencia de estos profesionales, según los especialistas de Mayo Clinic, puede ser aceptada o rechazada, pero su valor radica en estar disponibles y dispuestos. Chen remarcó que, tanto desde su experiencia personal como profesional, la conexión humana y espiritual es lo que más se recuerda y aprecia en el entorno hospitalario, especialmente durante enfermedades prolongadas.
La escucha atenta y la compasión, tanto en palabras como en gestos de compañía, transforman la experiencia hospitalaria para pacientes y familias.
Beneficios tangibles en la atención médica
Integrar la salud espiritual en la atención médica, según Mayo Clinic, impacta de manera concreta en el bienestar emocional y la toma de decisiones. Dicho acompañamiento favorece la calma, la reconciliación familiar y la capacidad para enfrentar la angustia y el sufrimiento.
En casos de deterioro cognitivo, como la demencia, la conexión en el presente se torna fundamental, incluso sin comunicación verbal. Larson compartió experiencias donde la presencia y la aceptación del momento permitió a las familias encontrar paz y significado bajo el dolor y la pérdida.
La planificación anticipada de la atención médica es otro punto relevante para los expertos de Mayo Clinic. Definir valores, deseos y lo que da sentido a la vida facilita decisiones éticas y reduce la carga emocional de los familiares en situaciones críticas.
En ese sentido, Larson sugiere abordar estas conversaciones cuanto antes, permitiendo a los seres queridos honrar los deseos del paciente y brindar apoyo mutuo.
Legado y sentido vital en la vejez
La reconciliación, el legado y el sentido vital en la vejez son temas recurrentes en la tarea de los capellanes de Mayo Clinic.
Acompañar a las personas en la construcción de una herencia ética y espiritual y en la aceptación de cambios y pérdidas forma parte de un proceso que puede durar meses o años.
Para Larson, la reciprocidad, el aprendizaje compartido y la presencia genuina enriquecen tanto a quienes reciben el acompañamiento como a quienes lo realizan.
Atender el espíritu con el mismo empeño que el cuerpo y la mente permite hallar propósito y bienestar en cada etapa de la vida, principio que define el compromiso de Mayo Clinic por el envejecimiento saludable.