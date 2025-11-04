Salud

Por qué sustituir tiempo sentado por actividad ligera mejora el ánimo al día siguiente

Una investigación reciente demuestra que modificaciones mínimas en la rutina diaria pueden potenciar la autoeficacia y el bienestar emocional

Guardar
El modelo composicional de 24
El modelo composicional de 24 horas demuestra que cada minuto dedicado a moverse cuenta para potenciar el bienestar mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir apenas 30 minutos de estar sentado por actividad física ligera impacta positivamente en el estado de ánimo del día siguiente, según un estudio publicado en octubre de 2025 hecho por Flora Le y sus colegas, recogido por Psychology Today.

La investigación, realizada en Estados Unidos, analizó a 354 adultos jóvenes sanos, con una edad promedio de 22,6 años. Durante una o dos semanas, los participantes portaron monitores en la muñeca que registraron cada minuto de actividad durante todo el día. Cada noche, valoraron cómo se sentían en cuanto a energía, positividad y tranquilidad. Los especialistas analizaron la distribución del tiempo entre cinco comportamientos: dormir, estar despierto en la cama, estar sentado, actividad física ligera y actividad física de intensidad moderada a vigorosa, para observar cómo afectaban al bienestar emocional al día siguiente.

El análisis subraya que estos cinco comportamientos son excluyentes: dedicar más tiempo a uno requiere restarlo a otro. Los resultados evidenciaron que la mayor mejora anímica surgió cuando se sustituía el tiempo sentado por actividad física ligera, como caminar de manera informal, ponerse de pie o realizar tareas domésticas. Este beneficio fue superior incluso al de aumentar el ejercicio intenso o modificar las horas de sueño.

Los autores señalaron que no es necesario implementar grandes rutinas deportivas para notar efectos positivos. Yue Liao, coautor del trabajo y miembro del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Texas en Arlington, explicó en Psychology Today: “La actividad ligera, en la que no tienes que ir al gimnasio o hacer ejercicio intenso, puede generar mejores sentimientos al día siguiente cuando reemplaza el comportamiento sedentario. Uno no tiene que pensar: ‘Tengo que correr’ o ‘Tengo que hacer estas grandes cosas’. Simplemente sentarse menos y moverse más puede tener un impacto inmediato en su estado de ánimo al día siguiente”.

Sustituir tiempo sentado por caminar
Sustituir tiempo sentado por caminar o tareas domésticas eleva la energía, la positividad y la tranquilidad en adultos jóvenes. (Pexels)

El equipo liderado por Flora Le utilizó modelos estadísticos avanzados para comparar los cambios diarios de cada persona. Descubrieron que incluso un cambio reducido —como reemplazar 30 minutos de estar sentado por actividad ligera— elevaba el “afecto positivo de alta excitación”, es decir, sentimientos de entusiasmo, alerta y optimismo.

Por el contrario, reemplazar actividad física ligera o moderada a vigorosa por tiempo sentado se relacionó con menor ánimo y un leve aumento de la irritabilidad. Ni el tiempo de sueño ni el tiempo despierto en la cama mostraron una asociación consistente con el bienestar emocional del día siguiente.

Liao reforzó ante Psychology Today: “No tienes que sudar mucho para obtener beneficios. Solo moverte un poco más de lo habitual ayuda”. El modelo composicional de 24 horas que emplearon toma cada día como un conjunto fijo de comportamientos, donde cada minuto cuenta. Por ello, los investigadores sugieren estrategias sencillas, como ponerse de pie durante una llamada de trabajo, caminar durante una pausa o usar escaleras en lugar de la escalera mecánica.

En una sociedad contemporánea marcada por el sedentarismo laboral y recreativo, estos resultados abren una alternativa accesible para mejorar la salud mental y la autoeficacia. Para los autores, la clave reside en cómo se distribuye el tiempo entre estar sentado y moverse, más que en aumentar la cantidad de ejercicio intenso o en dormir más horas.

Aunque no es posible controlar todos los aspectos del día siguiente, cada persona puede elegir si permanece sentada o añade movimiento a su día. Esta decisión puede ser determinante para experimentar mejor ánimo y mayor energía al despertar.

Temas Relacionados

Estado de ánimoBienestar emocionalActividad físicaSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuántas veces hay que cepillarse los dientes al día: la explicación de los profesionales sobre la frecuencia

La calidad, la técnica del cepillado y los dentífricos son aspectos relevantes en el cuidado bucal para mantener la salud y evitar infecciones

Cuántas veces hay que cepillarse

Cómo la fisioterapia protege tu cuerpo del desgaste y mejora la actividad en la vejez, según expertos

De acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, el entrenamiento terapéutico puede revertir el deterioro físico en adultos mayores, ayudando a preservar la movilidad, independencia y calidad de vida

Cómo la fisioterapia protege tu

“La soledad es el peor enemigo del envejecimiento saludable”, advierte José Jáuregui, el gerontólogo más reconocido de la Argentina

En diálogo con Infobae, el presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría repasó los nuevos enfoques médicos que mejoran la autonomía y el bienestar de las personas +60. Por qué la ortogeriatría es la tendencia mundial para adultos mayores

“La soledad es el peor

Cinco mitos sobre la donación de riñón en vida, derribados por expertos

El procedimiento reduce la espera y mejora los tiempos de recuperación de los pacientes. La mayoría de los donantes pueden retomar sus actividades habituales tras seis semanas de la intervención

Cinco mitos sobre la donación

¿El cuerpo humano sigue quemando calorías después del ejercicio? Qué halló un estudio

Un equipo de investigadores analizó si la actividad física impulsa el consumo energético incluso tras finalizar el entrenamiento, sin comprometer funciones esenciales del organismo

¿El cuerpo humano sigue quemando
DEPORTES
A 75 años del mundial

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

El día que un partido se suspendió por falta de pelotas: la intimación de Grondona al árbitro y un llamado de Plácido Domingo

La durísima sanción de la Aprevide contra Racing por el recibimiento frente a Flamengo por la Libertadores

Arde el Clausura al término de la fecha 14: las posiciones, la clasificación a las copas, la permanencia y los cruces de octavos

Tomás Etcheverry se estrena en el ATP de Grecia, el torneo que Novak Djokovic mudó por un conflicto político

TELESHOW
Evangelina Anderson lloró en MasterChef

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández, habló por primera vez del romance de Nico Vázquez: “Me enteré igual que ustedes”

INFOBAE AMÉRICA

El tifón Kalmaegi dejó al

El tifón Kalmaegi dejó al menos cinco muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas

Rodrigo Paz anunció un acuerdo financiero con el CAF por USD 3.100 millones para “reactivar la economía” de Bolivia

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

Rubio respaldó la postergación de la Cumbre de las Américas y aseguró que EEUU continuará cooperando con República Dominicana

Pablo Maurette, Premio Herralde: “Me considero un hombre del pasado, no me interesa cambiar”