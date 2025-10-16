Los medicamentos comunes de hospicio aumentan el riesgo de muerte para pacientes con Alzheimer y demencia

JUEVES, 16 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los medicamentos de hospicio que se administran comúnmente a las personas con enfermedad de Alzheimer y demencia podrían estar acelerando sus muertes, señala un estudio reciente.

Las benzodiazepinas y los antipsicóticos administrados a pacientes de hospicio con demencia parecen aumentar su riesgo de muerte prematura, en comparación con pacientes similares a los que no se les recetaron esos medicamentos, informaron los investigadores el 14 de octubre en la revista JAMA Network Open.

Los pacientes con demencia que comenzaron a tomar benzodiacepinas tenían un 41 por ciento más de probabilidades de morir en un plazo de seis meses, y los que tomaban antipsicóticos un 16 por ciento más de probabilidades de morir, encontraron los investigadores.

"La demencia es ahora la afección calificada más común entre los inscritos en hospicio, pero muchos de estos pacientes no están muriendo de forma inminente", señaló la investigadora principal, la Dra. Lauren Gerlach, psiquiatra geriátrica de la Universidad de Michigan.

"Debido a que el pronóstico de la demencia es tan difícil de determinar, casi 1 de cada 5 pacientes sobrevivirá a la ventana de elegibilidad de seis meses para el hospicio", dijo en un comunicado de prensa. "Esto hace que sea fundamental que los medicamentos utilizados durante este período mejoren, en lugar de disminuir, la calidad de vida".

Los cuidados paliativos se desarrollaron originalmente para ayudar a las personas que mueren de cáncer, pero desde entonces se han expandido para aliviar el fallecimiento de personas con otras enfermedades terminales como la demencia.

La proporción de pacientes de hospicio con enfermedad de Alzheimer o demencia ha aumentado de menos del 1% en 1995 al 25% en 2023, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

Sin embargo, el Alzheimer y la demencia siguen una trayectoria más prolongada e impredecible que el cáncer, por lo que es incierto que un paciente en cuidados paliativos necesariamente muera pronto.

De hecho, un 20 por ciento de esos pacientes sobreviven al pronóstico de seis meses requerido para ser elegibles para el hospicio y serán dados de alta del programa, dijeron los investigadores.

"El beneficio de hospicio de Medicare se diseñó cuando la mayoría de los pacientes que se inscribían tenían cáncer y trayectorias cortas y predecibles", dijo Gerlach. "Para las personas con demencia, cuyo curso de la enfermedad puede durar años, necesitamos modelos de atención y orientación de prescripción que reflejen mejor su experiencia".

Las benzodiazepinas y los antipsicóticos se recetan comúnmente a los pacientes de hospicio para gestionar la agitación, la ansiedad y el delirio, dijeron los investigadores.

Sin embargo, también aumentan los riesgos de caídas, confusión y sedación, lo que puede afectar la calidad de vida de los pacientes.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron los datos nacionales de Medicare entre julio de 2015 y septiembre de 2018, durante un periodo en el que los centros de cuidados paliativos debían informar las recetas.

Ninguno de los 139,000 pacientes de Alzheimer o demencia había recibido benzodiacepinas o antipsicóticos en los seis meses anteriores a ingresar al hospicio, encontraron los investigadores.

A pesar de esto, casi la mitad (48%) recibió una nueva receta de benzodiazepinas y el 13% un antipsicótico después de la inscripción en el hospicio, la mayoría a los pocos días de la admisión, mostraron los resultados.

La estadía promedio en hospicio entre estos pacientes fue de más de 130 días, lo que indica que muchos pacientes no estaban en sus últimos días o semanas de vida.

Los pacientes a los que se recetaron los medicamentos tenían un riesgo más alto de morir en un hospicio que los que no los recibieron, encontraron los investigadores.

"Estos patrones de prescripción temprana sugieren que estos medicamentos a veces se pueden usar como parte de las prácticas estándar de cuidado de hospicio en lugar de adaptarse completamente a cada individuo", dijo Gerlach.

"Para muchos pacientes, estos medicamentos pueden proporcionar un alivio significativo de los síntomas angustiantes, pero también conllevan riesgos", añadió. "Nuestros hallazgos resaltan una oportunidad para que los equipos de hospicio reevalúen regularmente el uso de medicamentos, especialmente al principio de la atención, cuando los pacientes y las familias pueden priorizar el mantenimiento de la comunicación y el estado de alerta".

A los investigadores también les preocupa que haya poca supervisión del uso de medicamentos en los cuidados paliativos.

Desde 2018, las agencias de cuidados paliativos no han estado obligadas a informar los datos de prescripción al gobierno federal, señalaron.

"En este momento, las recetas de hospicio son una caja negra", dijo Gerlach. "Los medicamentos cubiertos por el beneficio de hospicio no se informan a Medicare, por lo que casi no tenemos visibilidad de lo que reciben los pacientes. Eso hace que sea imposible monitorear la seguridad o la calidad de las recetas a nivel nacional".

Curiosamente, las recetas de benzodiacepinas y antipsicóticos se rastrean como parte del informe de calidad de los hogares de ancianos, pero los mismos medicamentos no se rastrean para el hospicio, dijeron los investigadores.

"Necesitamos una mayor transparencia en los datos de prescripción y respaldo para que los médicos de hospicio tomen decisiones más informadas e individualizadas sobre cómo atender mejor a los pacientes con demencia al final de la vida", dijo Gerlach.

Más información

La Asociación de Alzheimer tiene más información sobre los cuidados paliativos.

FUENTES: Universidad de Michigan, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2025; Apertura de JAMA Network, 14 de octubre de 2025