Salud

Dejar de fumar casi duplica las probabilidades de supervivencia a corto plazo de los pacientes de cáncer, señalan los expertos

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 10 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los expertos argumentan que nunca es demasiado tarde para dejar de fumar, y un estudio reciente afirma que eso también se aplica a las personas con cáncer en etapa avanzada.

Los pacientes con cáncer avanzado ganaron casi un año completo de vida adicional si dejaban de fumar, en comparación con los que seguían fumando, informaron los investigadores el 9 de octubre en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network.

"Nunca es demasiado tarde, y nadie está 'demasiado enfermo' para dejar de fumar", señaló el investigador principal, el Dr. Li-Shiun Chen, director del programa para dejar de fumar del Centro Oncológico Siteman del Hospital Barnes-Jewish de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.

"Los individuos con cáncer que dejan de fumar tras su diagnóstico viven significativamente más que los que siguen fumando, incluso cuando su cáncer está en una etapa avanzada", continuó Chen en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 13,000 pacientes con cáncer tratados en el Centro Oncológico Siteman entre junio y diciembre de 2018, y siguieron si dejaron de fumar tras su diagnóstico.

De esos pacientes, un 13 por ciento dijeron que fumaban actualmente, encontraron los investigadores.

Apenas alrededor de 1 de cada 5 de esos fumadores dejaron de fumar en un plazo de seis meses tras su primera visita para recibir tratamiento contra el cáncer, según el estudio.

Los que seguían fumando tenían un riesgo casi duplicado de morir en un plazo de dos años, en comparación con los que dejaban de fumar como parte de su atención oncológica, mostraron los resultados.

"Un cambio en el estilo de vida, como dejar de fumar, puede prolongar la supervivencia incluso más que algunas quimioterapias", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Steven Tohmasi, residente de cirugía del Centro Oncológico Siteman.

"Nuestra investigación refuerza la idea de que dejar de fumar debe considerarse el cuarto pilar de la atención del cáncer, junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia / inmunoterapia", continuó. "La atención futura del cáncer debe tratar el abandono del tabaquismo no como un extra opcional, sino como una parte central del plan de tratamiento. Al hacerlo, podemos maximizar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y brindar realmente atención oncológica integral".

Un médico de Carolina del Norte que revisó los hallazgos dijo que las probabilidades de supervivencia duplicadas para los pacientes de cáncer que dejan de fumar son un "efecto enorme".

"Debido a que este es un estudio observacional, debemos tener cuidado al inferir la causalidad: no podemos decir con confianza que dejar de fumar salvó la vida de todas estas personas", dijo el Dr. James Davis, director médico del Centro para Dejar de Fumar del Instituto Oncológico de Duke en Durham, Carolina del Norte.

"Pero podemos decir que en el contexto de lo que ya sabemos sobre el tabaquismo y el cáncer, este estudio sugiere un profundo impacto en dejar de fumar antes y después de que una persona desarrolle cáncer", dijo.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer ofrece más información sobre los beneficios de dejar el tabaco si tiene cáncer.

FUENTE: Red Nacional Integral del Cáncer, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Daydejardefumarcasiduplicalasprobabilidadesdesupervivenciaacortoplazodelospacientesdecancersenalanlosexpertos

Últimas Noticias

La realidad virtual puede recrear efectos similares a los psicodélicos sin drogas

Healthday Spanish

La realidad virtual puede recrear

Ketamina segura y eficaz para el dolor crónico

Healthday Spanish

Ketamina segura y eficaz para

Los videos inspiradores rivalizan con la meditación para aliviar el estrés, según un estudio

Healthday Spanish

Los videos inspiradores rivalizan con

Los pacientes con cáncer enfrentan mejores probabilidades en los estados de expansión de Medicaid

Healthday Spanish

Los pacientes con cáncer enfrentan

Restos de frutas y verduras: cuáles tienen sorprendentes beneficios en la salud y la agricultura

Investigaciones recientes demostraron que se convirtieron en recursos útiles para cultivos más fuertes y alternativas sostenibles en diferentes industrias. Los detalles publicados por la American Chemical Society

Restos de frutas y verduras:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberan una yaguareté silvestre en

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Un adolescente de 16 años fue acusado de robar datos del Registro de las Personas bonaerense y subirlos a un foro clandestino

Se prendió fuego un auto en Córdoba y desató un incendio de gran magnitud en un Parque Nacional: más de 100 evacuados

Según datos oficiales, en el primer semestre del año cerraron 3.647 empresas formales en Argentina

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte exhibió su

Corea del Norte exhibió su nuevo misil intercontinental en un imponente desfile militar por los 80 años del Partido de los Trabajadores

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de dos agujeros negros girando en conjunto

Liberan una yaguareté silvestre en El Impenetrable y avanzan en la recuperación de la especie

Apoyo a María Corina Machado en la ONU: miembros del Consejo de Seguridad celebraron el Nobel de la Paz y condenaron la represión en Venezuela

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

TELESHOW
Bandana anunció su regreso a

Bandana anunció su regreso a los escenarios y se prepara para celebrar sus 25 años en una “maldita noche”

Juana Repetto habló de los cambios en su cuerpo y la presión que vivió: “Sufrí por no entrar en los estándares de belleza”

Lali Espósito reveló su conexión con Diego Maradona y qué hará con uno de sus tatuajes

Stefi Roitman reconoció que atraviesa una crisis en su matrimonio con Ricky Montaner

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar y confesó que tiene ganas de casarse: “Me gustaría”