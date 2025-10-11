Dejar de fumar casi duplica las probabilidades de supervivencia a corto plazo de los pacientes de cáncer, señalan los expertos

VIERNES, 10 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los expertos argumentan que nunca es demasiado tarde para dejar de fumar, y un estudio reciente afirma que eso también se aplica a las personas con cáncer en etapa avanzada.

Los pacientes con cáncer avanzado ganaron casi un año completo de vida adicional si dejaban de fumar, en comparación con los que seguían fumando, informaron los investigadores el 9 de octubre en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network.

"Nunca es demasiado tarde, y nadie está 'demasiado enfermo' para dejar de fumar", señaló el investigador principal, el Dr. Li-Shiun Chen, director del programa para dejar de fumar del Centro Oncológico Siteman del Hospital Barnes-Jewish de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.

"Los individuos con cáncer que dejan de fumar tras su diagnóstico viven significativamente más que los que siguen fumando, incluso cuando su cáncer está en una etapa avanzada", continuó Chen en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 13,000 pacientes con cáncer tratados en el Centro Oncológico Siteman entre junio y diciembre de 2018, y siguieron si dejaron de fumar tras su diagnóstico.

De esos pacientes, un 13 por ciento dijeron que fumaban actualmente, encontraron los investigadores.

Apenas alrededor de 1 de cada 5 de esos fumadores dejaron de fumar en un plazo de seis meses tras su primera visita para recibir tratamiento contra el cáncer, según el estudio.

Los que seguían fumando tenían un riesgo casi duplicado de morir en un plazo de dos años, en comparación con los que dejaban de fumar como parte de su atención oncológica, mostraron los resultados.

"Un cambio en el estilo de vida, como dejar de fumar, puede prolongar la supervivencia incluso más que algunas quimioterapias", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Steven Tohmasi, residente de cirugía del Centro Oncológico Siteman.

"Nuestra investigación refuerza la idea de que dejar de fumar debe considerarse el cuarto pilar de la atención del cáncer, junto con la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia / inmunoterapia", continuó. "La atención futura del cáncer debe tratar el abandono del tabaquismo no como un extra opcional, sino como una parte central del plan de tratamiento. Al hacerlo, podemos maximizar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y brindar realmente atención oncológica integral".

Un médico de Carolina del Norte que revisó los hallazgos dijo que las probabilidades de supervivencia duplicadas para los pacientes de cáncer que dejan de fumar son un "efecto enorme".

"Debido a que este es un estudio observacional, debemos tener cuidado al inferir la causalidad: no podemos decir con confianza que dejar de fumar salvó la vida de todas estas personas", dijo el Dr. James Davis, director médico del Centro para Dejar de Fumar del Instituto Oncológico de Duke en Durham, Carolina del Norte.

"Pero podemos decir que en el contexto de lo que ya sabemos sobre el tabaquismo y el cáncer, este estudio sugiere un profundo impacto en dejar de fumar antes y después de que una persona desarrolle cáncer", dijo.

