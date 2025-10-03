Salud

El mal sueño está relacionado con envejecimiento cerebral acelerado

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

VIERNES, 3 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Dormir mal podría acelerar el envejecimiento del cerebro de una persona, en parte al aumentar la inflamación, señala un estudio reciente.

Los cerebros de las personas envejecieron más rápido a medida que obtuvieron peores puntajes en una escala de cinco puntos de calidad del sueño, informaron los investigadores el 30 de septiembre en la revista eBioMedicine.

"La brecha entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió en unos seis meses por cada reducción de un punto en la puntuación de sueño saludable", señaló la investigadora principal Abigail Dove, investigadora postdoctoral en neurobiología, ciencias de la atención y sociedad del Instituto Karolinska, en Suecia.

"Las personas con un sueño deficiente tenían cerebros que parecían en promedio un año más viejos que su edad real", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores evaluaron los escáneres cerebrales de más de 27,500 personas de mediana edad y personas mayores que participaban en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación de salud a gran escala en Reino Unido.

Los participantes también proporcionaron información sobre la calidad de su sueño y se utilizaron muestras de sangre para calificar el nivel de inflamación en su cuerpo.

Los escáneres mostraron que los cerebros de las personas envejecían más rápido a medida que disminuía su calidad de sueño.

Además, la inflamación explicó alrededor del 10% del vínculo entre la falta de sueño y el envejecimiento cerebral acelerado, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que dormir mal puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y apuntan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes", dijo Dove. "Dado que el sueño es modificable, puede ser posible prevenir el envejecimiento cerebral acelerado y quizás incluso el deterioro cognitivo a través de un sueño más saludable".

Dormir mal también podría impedir el sistema de eliminación de desechos del cerebro, que está activo principalmente mientras una persona duerme, dijeron los investigadores. Esto podría conducir a un aumento de los niveles de sustancias tóxicas en el cerebro, incluidas las proteínas beta amiloide y tau que se han asociado con la enfermedad de Alzheimer.

Otra forma en que dormir mal podría dañar la salud del cerebro es a través de sus efectos sobre la salud cardiaca, anotaron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores anotaron que el estudio solo pudo mostrar una asociación entre la falta de sueño y el envejecimiento cerebral, no un vínculo causal directo.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre el sueño y la salud del cerebro.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2025; eBioMedicine, 30 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelmalsuenoestarelacionadoconenvejecimientocerebralacelerado

Últimas Noticias

Científicos cultivan óvulos a partir de piel humana en un nuevo estudio

Healthday Spanish

Científicos cultivan óvulos a partir

Parche inteligente ayuda a los adictos y alcohólicos a controlar el estrés y los antojos

Healthday Spanish

Parche inteligente ayuda a los

Los vaporizadores de marihuana con sabor se convierten en la nueva cara del consumo de drogas entre los adolescentes

Healthday Spanish

Los vaporizadores de marihuana con

La menopausia no afecta la progresión de la EM, concluye un relevante estudio

Healthday Spanish

La menopausia no afecta la

Qué comen los centenarios: los hábitos alimentarios esenciales para llegar a los 100 años en forma

Investigaciones recientes aseguran que ciertas decisiones diarias en la mesa marcan son claves para alcanzar la longevidad. Qué recomiendan los expertos para sumar bienestar

Qué comen los centenarios: los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: los bonos en

Jornada financiera: los bonos en dólares subieron más de 3% por la expectativa del apoyo de EEUU

Allanaron la casa de un reconocido streamer que está acusado de promocionar casinos ilegales

Milei volvió a reunirse con Macri: estuvo Karina y acordaron “trabajar en conjunto” después de las elecciones

Qué son los números marrones y el sorprendente origen de su nombre

El Gobierno congeló el dólar con ventas del Tesoro a la espera de las gestiones de Caputo en EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó el mayor ataque

Rusia lanzó el mayor ataque contra la infraestructura gasífera de Ucrania desde el inicio de la guerra

Donald Trump y Mark Carney se reunirán en Estados Unidos el próximo martes

El Ejército de Ucrania recupera terreno en la región de Donetsk y refuerza su posición en el frente oriental

El secretario general de la ONU elogió la respuesta de Hamas al acuerdo de paz en Gaza

Donald Trump se pronunció sobre la respuesta de Hamas a su plan para Gaza: “Creo que están listos para la paz”

TELESHOW
Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom

Boxeo, insultos y cachetadas: Dillom mostró cómo entrenó junto a Lali para su show en Vélez

Juana Repetto contó el drama que vive Reina Reech, su mamá

La emoción del papá de Thiago Medina por su recuperación: “Hoy, gracias a Dios, puedo sonreír”

Pampita y Nicole Neumann coincidieron en un glamoroso desfile: miradas, poses y mucha distancia

Se conoció qué dice el perfil de Fede Bal en una aplicación de citas: “La usa cuando viaja”