El mal sueño está relacionado con envejecimiento cerebral acelerado

VIERNES, 3 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Dormir mal podría acelerar el envejecimiento del cerebro de una persona, en parte al aumentar la inflamación, señala un estudio reciente.

Los cerebros de las personas envejecieron más rápido a medida que obtuvieron peores puntajes en una escala de cinco puntos de calidad del sueño, informaron los investigadores el 30 de septiembre en la revista eBioMedicine.

"La brecha entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió en unos seis meses por cada reducción de un punto en la puntuación de sueño saludable", señaló la investigadora principal Abigail Dove, investigadora postdoctoral en neurobiología, ciencias de la atención y sociedad del Instituto Karolinska, en Suecia.

"Las personas con un sueño deficiente tenían cerebros que parecían en promedio un año más viejos que su edad real", dijo en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores evaluaron los escáneres cerebrales de más de 27,500 personas de mediana edad y personas mayores que participaban en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación de salud a gran escala en Reino Unido.

Los participantes también proporcionaron información sobre la calidad de su sueño y se utilizaron muestras de sangre para calificar el nivel de inflamación en su cuerpo.

Los escáneres mostraron que los cerebros de las personas envejecían más rápido a medida que disminuía su calidad de sueño.

Además, la inflamación explicó alrededor del 10% del vínculo entre la falta de sueño y el envejecimiento cerebral acelerado, dijeron los investigadores.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que dormir mal puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y apuntan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes", dijo Dove. "Dado que el sueño es modificable, puede ser posible prevenir el envejecimiento cerebral acelerado y quizás incluso el deterioro cognitivo a través de un sueño más saludable".

Dormir mal también podría impedir el sistema de eliminación de desechos del cerebro, que está activo principalmente mientras una persona duerme, dijeron los investigadores. Esto podría conducir a un aumento de los niveles de sustancias tóxicas en el cerebro, incluidas las proteínas beta amiloide y tau que se han asociado con la enfermedad de Alzheimer.

Otra forma en que dormir mal podría dañar la salud del cerebro es a través de sus efectos sobre la salud cardiaca, anotaron los investigadores.

Sin embargo, los investigadores anotaron que el estudio solo pudo mostrar una asociación entre la falta de sueño y el envejecimiento cerebral, no un vínculo causal directo.

