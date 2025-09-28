Salud

Por qué la promesa de la “U de la felicidad” ya no se cumple para los jóvenes de hoy

Expertos de Psychology Today advierten que las nuevas generaciones enfrentan mayores niveles de malestar psicológico sin perspectivas claras de mejora con el paso del tiempo

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La crisis de felicidad juvenil
La crisis de felicidad juvenil desafía la tradicional 'curva en U' del bienestar, según Psychology Today (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad de los jóvenes atraviesa una crisis inédita, caracterizada por el aumento de la ansiedad, la depresión y la ideación suicida. Según un análisis de Psychology Today, la tradicional “curva en U” de la satisfacción vital, que sugería una recuperación del bienestar con la edad, ya no se cumple para la generación actual.

En vez de experimentar un descenso temporal seguido de una remontada en la adultez, los jóvenes inician su vida adulta en un estado de malestar que, si no se modifican las condiciones, podría no revertirse.

La “U de la felicidad”: Harvard y el fin de la promesa

Estudios de instituciones como Harvard y análisis publicados por Psychology Today han evidenciado que la célebre “U de la felicidad”, ese patrón según el cual la satisfacción vital disminuye en la adolescencia y adultez temprana para luego recuperarse en edades medias y avanzadas, ha dejado de cumplirse.

La nueva generación ya no experimenta la esperada mejoría en la adultez, manteniéndose en un nivel bajo de bienestar psicológico y sin la certeza de una recuperación futura. Investigadores como David Blanchflower, economista especializado en el estudio del bienestar y el mercado laboral, han documentado esta ruptura en la curva tradicional de la felicidad.

Por su parte, Edgar Morin, sociólogo y filósofo, junto con Anne Kerne, investigadora en ciencias sociales, describen la policrisis como una condición cotidiana para la juventud, que ha pasado de ser una idea abstracta a una experiencia concreta en la vida diaria de las nuevas generaciones

La llamada “curva en U”
La llamada “curva en U” de la felicidad, que antes garantizaba una remontada del bienestar en la adultez, ya no se cumple en la generación actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico presentado por Psychology Today indica que los adolescentes y adultos jóvenes enfrentan una realidad marcada por la policrisis: una superposición de desafíos como la pandemia de COVID-19, el aislamiento social, la amenaza del cambio climático, los conflictos geopolíticos y la incertidumbre generada por la inteligencia artificial. Estos factores han transformado una etapa tradicionalmente vista como espacio de formación de identidad en un periodo de volatilidad constante y roles difusos.

La adversidad durante los años de formación deja huellas más duraderas que si se experimentara en etapas posteriores de la vida.

El reto educativo y social: resiliencia y adaptabilidad

Frente a este panorama, la publicación subraya la urgencia de preparar a los jóvenes no para una estabilidad que podría no llegar, sino para la incertidumbre que ya es una constante. Psychology Today sostiene que el sistema educativo y las instituciones sociales permanecen anclados en modelos lineales y de especialización, poco adecuados para la volatilidad actual.

Los programas de grado y las trayectorias profesionales tradicionales asumen una progresión predecible, mientras que el mercado laboral se transforma por la automatización, la subcontratación y la inteligencia artificial, exponiendo a muchos jóvenes a la posibilidad de que sus habilidades pronto resulten obsoletas.

El sistema educativo y laboral
El sistema educativo y laboral no prepara a los jóvenes para la volatilidad e incertidumbre actuales, señala Psychology Today (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta central del análisis es fomentar la resiliencia juvenil a través de la diversidad de habilidades y la capacidad de adaptación. Según Psychology Today, “el antídoto que necesitamos es fomentar la resiliencia a través de la diversidad de habilidades, no la profundidad en una sola”.

La publicación aboga por el desarrollo de polímatas, capaces de moverse entre distintos campos y solucionar problemas creativamente bajo presión. Estudios en psicología organizacional citados en el medio muestran que quienes han vivido experiencias de aprendizaje variadas desarrollan más resiliencia y mejor adaptación.

Alternativas para prosperar en la incertidumbre

Para alcanzar este objetivo, se recomienda exponer a los jóvenes a la complejidad del mundo real desde etapas tempranas mediante pasantías que reflejen la realidad laboral y planes de estudio que incentiven la exploración y la curiosidad, más allá del simple rendimiento.

El artículo cuestiona también la presión cultural por encontrar una única pasión y la tendencia a la hiperespecialización. La narrativa de “seguir tu pasión” se ha convertido en una fuente de ansiedad para muchos, y limitarse a un solo interés puede resultar tan perjudicial como no tener ninguno.

En ese sentido, prosperar en la actualidad implica legitimar trayectorias profesionales no lineales, valorar la curiosidad y considerar la adaptabilidad como una habilidad tan importante como la perseverancia.

La Generación Z redefine el
La Generación Z redefine el mundo laboral con énfasis en la flexibilidad, el propósito personal y el uso intensivo de tecnología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policrisis persistirá, pero es posible transformar la forma en que se prepara a la juventud para enfrentarla. Si las generaciones anteriores pudieron confiar en la promesa de estabilidad, la actual necesita herramientas para prosperar en la incertidumbre. Sin una acción decidida, el deterioro del bienestar juvenil podría acelerarse más rápidamente de lo que la sociedad sea capaz de responder.

Temas Relacionados

FelicidadSalud mental juvenilPolicrisisResiliencia juvenilAnsiedad en jóvenesInteligencia artificialCambio climáticoPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Alimentos y hábitos naturales que aumentan la serotonina y mejoran el estado de ánimo

Diversas estrategias naturales contribuyen a mantener la estabilidad emocional y la salud mental

Alimentos y hábitos naturales que

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

La ciencia investiga los beneficios

El consumo moderado de picante favorece la saciedad y potencia beneficios para la salud

Un estudio citado por Verywell Health revela que añadir chile a las comidas puede ayudar a reducir la ingesta sin perder el disfrute del sabor

El consumo moderado de picante

Qué hacer ante los despertares nocturnos y cuáles son las claves más efectivas para volver a dormir

Las causas de los desvelos son diversas. Expertos de Harvard citados por Women’s Health recomiendan consultar a un profesional si la dificultad para volver a conciliar el sueño se repite o afecta la vida cotidiana

Qué hacer ante los despertares

Cuál es la postura más conveniente para dormir y por qué favorece al organismo, según la ciencia

Un nuevo estudio citado por Women’s Health indica que adoptar una posición específica al descansar puede mejorar la digestión, optimizar la circulación y aliviar molestias gástricas

Cuál es la postura más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

La Cámara Federal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

INFOBAE AMÉRICA
Un sacerdote italiano, conocido por

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

TELESHOW
Valeria Archimó contó cómo combate

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán