La cirugía para bajar de peso supera a los medicamentos GLP-1, argumenta un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

VIERNES, 19 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los medicamentos de vanguardia como Ozempic y Zepbound están de moda para perder el exceso de peso, pero la cirugía para perder peso podría tener un mejor impacto en la salud de las personas, señala un estudio reciente.

Las personas que se sometieron a una cirugía para perder peso perdieron más peso, vivieron más tiempo y se enfrentaron a menos problemas de salud graves en comparación con las que recibieron medicamentos GLP-1, informaron los investigadores el 16 de septiembre en la revista Nature Medicine.

"Incluso con los mejores medicamentos de hoy en día, la cirugía metabólica ofrece beneficios únicos y duraderos para las personas con obesidad y diabetes", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Ali Aminian, director del Instituto Bariátrico y Metabólico de la Clínica Cleveland.

"Los beneficios que observamos fueron más allá de la pérdida de peso", dijo. "La cirugía se vinculó con menos problemas cardíacos, menos enfermedad renal e incluso tasas más bajas de daño ocular relacionado con la diabetes".

En el estudio, los investigadores siguieron a casi 4,000 personas con diabetes y obesidad tratadas en la Clínica Cleveland entre 2010 y 2017.

Los participantes incluyeron a más de 1,600 que se sometieron a procedimientos bariátricos como el bypass gástrico o la gastrectomía en manga, y casi 2,300 tratados con medicamentos GLP-1.

Después de unos seis años de seguimiento, las personas que se sometieron a una cirugía para bajar de peso tuvieron:

32% menos riesgo de muerte. 35% menos riesgo de problemas cardíacos importantes. 47% menos riesgo de enfermedad renal grave. 54% menos riesgo de pérdida de visión relacionada con la diabetes.

Los pacientes de cirugía también perdieron más peso, casi un 22 por ciento en 10 años, en comparación con poco menos de un 7 por ciento de los pacientes con GLP-1, mostró el estudio.

Además, los pacientes de cirugía lograron un mejor control del azúcar en la sangre y requirieron menos recetas para la diabetes, la presión arterial y el colesterol, encontraron los investigadores.

"Nuestros hallazgos indican que la cirugía debe seguir siendo una opción de tratamiento importante para la obesidad y la diabetes", dijo Aminian. "Estos beneficios a largo plazo son más difíciles de lograr con los medicamentos GLP-1 solos, ya que muchos pacientes dejan de usar los medicamentos con el tiempo".

El investigador principal , el Dr. Steven Nissen , se mostró de acuerdo.

"Incluso en la era de estos nuevos y poderosos medicamentos para tratar la obesidad y la diabetes, la cirugía metabólica podría proporcionar beneficios adicionales, incluida una ventaja de supervivencia", señaló en un comunicado de prensa Nissen, director académico del Instituto Cardiaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland.

Sin embargo, los investigadores anotaron que el estudio no pudo establecer un vínculo causal entre la cirugía y mejores resultados, ya que fue observacional. Los ensayos clínicos futuros podrían aumentar la evidencia al comparar directamente la cirugía con los fármacos GLP-1.

La Clínica Mayo ofrece más información sobre la cirugía para bajar de peso.

FUENTE: Cleveland Clinic, comunicado de prensa, 15 de septiembre de 2025

