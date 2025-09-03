Salud

Por esta razón deberías de comer mango con frecuencia

Una porción de 100 gramos de esta fruta cubre las necesidades diarias de vitamina C en adulto

Por Joshua Espinosa

El contenido de agua del mango representa el 85% de su peso, favoreciendo la hidratación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango es ampliamente reconocido como una de las frutas más consumidas y apreciadas tanto en México como en el ámbito internacional, no solo por su sabor, sino por su aporte nutricional. Cada mexicano consume en promedio alrededor de 11 kilogramos de esta fruta al año, lo que subraya su relevancia en la dieta nacional.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, los principales estados de México productores de mango son Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. La entidad guerrerense, en particular, contribuye con aproximadamente el 25% de la producción nacional. La principal temporada de este fruto se registra entre abril y julio, aunque diferentes técnicas agrícolas permiten encontrarlo fruta prácticamente todo el año.

Las variedades de mango más conocidas —manila, ataúlfo, kent, tommy atkins, champagne y haden— provienen algunas de ellas de Asia, especialmente de India y Birmania, donde fueron cultivadas desde hace más de 5 mil años. El fruto llegó a América del Sur y México gracias a exploradores españoles en el siglo XVII, mientras que su primera introducción en Estados Unidos ocurrió en 1833.

El consumo moderado de mango es apto para personas con diabetes, siempre que se combine con una dieta balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista nutricional, el mango destaca por su alto contenido de vitaminas y minerales esenciales. Aporta principalmente vitamina A —en forma de betacarotenos— y vitamina C, las cuales funcionan como antioxidantes, protegiendo las células del envejecimiento prematuro y de diversas enfermedades. Por cada 100 gramos (una pieza mediana sin hueso), este fruto contiene aproximadamente 70 miligramos de vitamina C, cantidad suficiente para cubrir la ingesta diaria recomendada para un adulto.

Además, el mango provee potasio y magnesio, minerales fundamentales para la transmisión nerviosa y muscular, así como para el equilibrio de sodio y el mantenimiento de la salud cardiovascular. Otros minerales presentes en menores cantidades son el hierro, el fósforo y el calcio. El contenido de agua de la fruta es también notable, ya que alrededor del 85% de su peso es agua.

En cuanto a la fibra, el mango es rico en pectinas (fibra soluble), elemento que ayuda a controlar la glucosa en sangre y a reducir el colesterol, lo que contribuye a prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares. El consumo de esta fibra genera además una mayor sensación de saciedad, lo que puede resultar útil para quienes buscan mantener un peso saludable.

El mango es rico en vitamina C y A, potasio, magnesio y fibra soluble. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el mango tiene azúcares naturales en una proporción superior a otros frutos, su consumo en cantidades moderadas —es decir, una pieza en cada ocasión— es adecuado incluso para personas con diabetes. Se recomienda combinarlo con una dieta en la que predominen las verduras, y limitar las porciones de fruta a dos al día.

El mango se presta a múltiples formas de consumo. Puede disfrutarse fresco y natural, como colación o parte de una comida, o bien como ingrediente en ensaladas, guisos, aderezos e incluso en paletas heladas caseras —simplemente licuando la pulpa con un poco de agua y prescindiendo de cualquier azúcar añadida—, lo que lo convierte en una alternativa saludable para la temporada de calor. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio en tu dieta.

Temas Relacionados

