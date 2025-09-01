Salud

Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica: cuáles son las claves para el diagnóstico y tratamiento

En Argentina, los pacientes enfrentan retos que van desde detecciones tardías hasta barreras administrativas para acceder a controles y terapias

Agustín Gallardo

Por Agustín Gallardo

Guardar
El 1 de septiembre se
El 1 de septiembre se reconoce internacionalmente la LLC para visibilizar y empoderar a los pacientes bajo la consigna 'Entender, decidir, prosperar' (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la forma de leucemia más frecuente entre los adultos en Argentina, ya que representa entre el 25% y el 30% del total de diagnósticos de este tipo de cáncer. De todos modos, no existen registros nacionales exhaustivos que permitan conocer su impacto exacto.

Su reconocimiento internacional cada 1 de septiembre, bajo la consigna “Entender, decidir, prosperar”, busca empoderar a los pacientes y hacer visible una enfermedad que continúa siendo poco comprendida y, en muchas ocasiones, invisibilizada.

Los obstáculos para las personas con LLC van más allá de la incertidumbre inherente al diagnóstico.

La 'regla de los tres
La 'regla de los tres tercios' determina que solo un tercio de los pacientes con LLC requiere tratamiento inmediato, mientras que otros quedan bajo observación o nunca necesitarán terapia (Freepik)

En Argentina, lograr un turno con especialistas o acceder a estudios de control suele implicar una sucesión de trámites y autorizaciones que desgastan a quienes deberían reservar su energía para cuidar su salud y la de su entorno.

En ese sentido, de acuerdo con testimonios recabados por ALMA, los pacientes se enfrentan a “papeles, firmas, fotocopias, ventanillas cerradas, negativas verbales pero nada por escrito, vademécums desactualizados o demoras sin explicación”, además de trabas impuestas por el tipo de cobertura médica.

Pese a que existen terapias innovadoras —sin quimioterapia, de uno o dos años de duración y capaces de reducir al mínimo indetectable la enfermedad—, el acceso a estos tratamientos sigue siendo un desafío.

Los síntomas más comunes de
Los síntomas más comunes de la LLC incluyen agrandamiento de ganglios linfáticos, cansancio persistente, sudoración nocturna, pérdida de peso, infecciones frecuentes y anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernando Piotrowski es un paciente con leucemia y, actualmente, se desempeña como director ejecutivo de la asociación ALMA, subraya la importancia de informar y acompañar: “Estamos convencidos de que el primer paso es compartir información para que haya pacientes más formados y que la comunidad en conjunto entienda mejor lo que representa una enfermedad de este tipo, se ponga en los zapatos de los pacientes, desde un lugar empático, para acompañar y ser parte de la solución”.

Uno de los aspectos más complejos para quienes reciben el diagnóstico es la llamada “regla de los tres tercios”.

Las estadísticas indican que cerca de un tercio de los pacientes requiere tratamiento inmediato; otro tercio queda bajo observación, recibiendo seguimiento para detectar una eventual progresión y decidir cuándo tratar; y el tercio restante nunca necesitará ningún tipo de terapia.

Esta situación puede resultar desconcertante. “En ocasiones, esta situación genera cierta intranquilidad en los pacientes. El médico les dice que tienen una leucemia, pero que no hay que hacer nada al respecto, al menos por ahora. En ese sentido, siempre es bueno que los pacientes entren en contacto con otros pacientes, como al acercarse a organizaciones como ALMA, porque conociendo experiencias de otros, aprendiendo de lo que otros atravesaron, se puede llevar mejor cualquier situación que genere incertidumbre, angustia, ansiedad u otras emociones difíciles de manejar”, aseveró Piotrowski.

La falta de conocimiento sobre
La falta de conocimiento sobre la LLC dificulta la empatía social y el acompañamiento a los pacientes (Imagen ilustrativa Infobae)

La LLC, más habitual en quienes superan los 50 años y especialmente prevalente luego de los 70, resulta difícil de sospechar en etapas iniciales. Solo con un análisis de sangre de rutina se suele revelar un diagnóstico para una enfermedad que puede transcurrir durante largos años sin síntomas. Cuando estos aparecen, los más frecuentes son agrandamiento de ganglios linfáticos, cansancio persistente, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntaria, infecciones frecuentes y anemia. Esa evolución silenciosa incrementa las posibilidades de una detección tardía.

La falta de conocimiento sobre la LLC dificulta la empatía y la comprensión social.

Bajo estos preceptos, Piotrowski enfatiza la relevancia de una comunicación clara, confiable y comunitaria para que los pacientes accedan a mejores decisiones y a un acompañamiento integral. Para la asociación ALMA, este 1° de septiembre pone el foco en el compromiso colectivo: impulsar diagnósticos precoces, acortar brechas en el acceso a la atención y ofrecer información que permita a los afectados asumir un rol activo en el manejo de la enfermedad.

Temas Relacionados

Día de la Leucemia Linfocítica CrónicaArgentinatratamientossaludleucemiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por esta razón deberías de comer chía con frecuencia

Esta semilla originaria de México y Guatemala aporta proteínas, fibra, grasas saludables y minerales esenciales, lo que la convierte en una opción recomendada para complementar una dieta equilibrada y favorecer el bienestar general

Por esta razón deberías de

5 hábitos diarios que pueden transformar la eficiencia del metabolismo sin hacer ejercicio

Nuevas recomendaciones de especialistas citados por RealSimple sugieren que pequeños cambios cotidianos pueden transformar la manera en que el cuerpo utiliza los nutrientes y mantiene el bienestar general

5 hábitos diarios que pueden

Cómo sumar proteínas en la alimentación diaria: estrategias simples y consejos clave de especialistas

El aporte adecuado de este nutriente es fundamental para el mantenimiento de funciones vitales y la preservación de la masa muscular. Las recomendaciones sobre fuentes, combinaciones y cantidades

Cómo sumar proteínas en la

Un estudio de Harvard revela cómo rejuvenecer el cerebro y retrasar el envejecimiento

Expertos de Mindfulness, citados por GQ, proponen una rutina sencilla de respiración, meditación guiada y posturas tradicionales para quienes buscan fortalecer la memoria

Un estudio de Harvard revela

Ayuno seguro: beneficios, riesgos y cómo elegir el método adecuado para perder peso y cuidar la salud

Especialistas consultados por Verywell Health recomiendan adaptar el plan a cada persona, priorizar la hidratación y consultar siempre a un profesional antes de iniciar cualquier restricción alimentaria

Ayuno seguro: beneficios, riesgos y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: la comisión de Acuerdos

Senado: la comisión de Acuerdos reclama que el Gobierno envíe los pliegos judiciales

“Le gatillaron a Cristina”: hechos, recuerdos y la causa judicial, a tres años del intento de magnicidio

Los saludos del arco político para Juan Pablo Valdés, el gobernador electo de Corrientes

Audios, revelaciones y una “guerra psicológica” contra el Gobierno: cómo sigue la trama del episodio que incomoda a LLA a días de las elecciones

Aumenta el colectivo en Buenos Aires: cuánto costará el boleto a partir de hoy y qué pasará con el subte

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur suspendió por

Corea del Sur suspendió por primera vez en 15 años su transmisión radial militar hacia Pyongyang para reducir las tensiones

Por qué el ocio es esencial para alcanzar una buena vida, según la filosofía

Guillermo del Toro: “Frankenstein es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”

¿Es la evolución la clave para entender el mundo?

La belleza de la semana: Nihonga, volver a la tradición con una mirada nueva

TELESHOW
Gimena Accardi con Andrés Gil

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”