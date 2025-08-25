Salud

Mississippi declara emergencia de salud pública por muertes infantiles

Healthday Spanish

Por India Edwards HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 25 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Misisipi ha declarado una emergencia de salud pública tras reportar su tasa de mortalidad infantil más alta en más de una década.

En 2024, el estado tuvo 9.7 muertes infantiles por cada 1,000 nacimientos, dijeron funcionarios de salud. Eso es más del 60% más alto que el promedio nacional y la tasa más alta del estado en más de una década. Desde 2014, más de 3,500 bebés en Mississippi han muerto antes de cumplir un año.

"Cada pérdida infantil representa una familia devastada, una comunidad afectada y un futuro truncado", dijo el Dr. Dan Edney , oficial de salud del estado, en un comunicado de prensa.

La declaración de emergencia permite al Departamento de Salud de Mississippi dirigir más recursos hacia la atención materna e infantil.

Sus estrategias incluyen:

Ampliar la atención prenatal y posparto

Eliminar los desiertos de atención de maternidad, áreas donde hay poco o ningún acceso a la atención

Lanzamiento de programas de trabajadores de salud comunitarios y visitas domiciliarias

Promover la educación sobre el sueño seguro

"Mejorar la salud materna es la mejor manera de reducir la mortalidad infantil", dijo Edney.

"Eso significa un mejor acceso a la atención prenatal y posparto, un mayor respaldo de la comunidad y más recursos para las madres y los bebés", dijo. "Las mujeres sanas en edad fértil tienen más probabilidades de tener embarazos saludables, lo que a su vez conduce a bebés más sanos".

Cindy Rahman, directora ejecutiva y presidenta de March of Dimes, describió la declaración de emergencia de salud pública de Mississippi como un "recordatorio doloroso" de una crisis de salud materna e infantil en Estados Unidos.

"Aunque Mississippi representa menos del 1% de los nacimientos en los Estados Unidos, el estado representa más del 1.6% de todas las muertes infantiles. Estas pérdidas deberían ser una llamada de atención para la nación", dijo Rahman, y agregó que March of Dimes apoya los esfuerzos de los funcionarios para mejorar los resultados de los nacimientos en el estado.

Los bebés negros en Mississippi enfrentan las tasas de mortalidad más altas del país. En 2024, se registraron más de 15 muertes por cada 1,000 nacidos vivos entre los bebés negros, un 24% más en un año que las tasas ya más altas que el promedio, dijo CNN .

Las principales causas de muerte infantil incluyen defectos de nacimiento, parto prematuro, bajo peso al nacer y síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), según el estado.

Se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. publiquen datos nacionales actualizados sobre muertes infantiles a finales de este año, dijo CNN , pero sus hallazgos más recientes muestran que la tasa de EE. UU. aumentó en 2022 por primera vez en 20 años.

Los expertos también han expresado su preocupación por los posibles efectos de las restricciones al aborto en las tasas de mortalidad infantil.

Una investigación de CNN encontró que las muertes infantiles aumentaron en Texas después de que entrara en vigencia una prohibición del aborto de seis semanas en 2021.

Una investigación publicada en octubre sugiere que cientos de bebés más murieron en todo el país después de que la decisión Dobbs de 2022 de la Corte Suprema de EE. UU. pusiera fin a las protecciones al aborto.

Medicaid, el programa de seguro del gobierno para estadounidenses de bajos ingresos y discapacitados, juega un papel fundamental en la atención materna e infantil.

"Medicaid cubre casi el 53% de los nacimientos en Mississippi y el 40% en todo el país, lo que lo convierte en un salvavidas fundamental para las mamás y los bebés. Cualquier recorte o restricción solo empeorará esta crisis", dijo Rahman a CNN.

"Estados Unidos se encuentra entre las naciones desarrolladas más peligrosas para el parto. No podemos darnos el lujo de retroceder", agregó.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre las muertes infantiles.

FUENTE: CNN, 22 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

A partir de qué edad las mujeres son más vulnerables a la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla

Los expertos sugieren incluir chequeos cardíacos en los controles ginecológicos anuales, ya que las afecciones vinculadas al corazón son la primera causa de muerte femenina y el riesgo aumenta tras la menopausia

A partir de qué edad

Cuál es la forma correcta de hacer sentadillas

Errores frecuentes en la ejecución pueden afectar articulaciones y limitar resultados. Cómo pequeños ajustes transforman la efectividad del ejercicio y reducen riesgos innecesarios

Cuál es la forma correcta

Damasco: propiedades y valor nutricional

El consumo regular de esta fruta contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección celular frente al daño oxidativo y el apoyo a la salud digestiva y cardiovascular

Damasco: propiedades y valor nutricional

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos analizaron 5.705 casos para evaluar cómo los hábitos alimentarios y la predisposición genética influyen en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Qué encontraron

La dieta mediterránea reduce el

Ejercicios recomendados por expertos que ayudan a prevenir y calmar el dolor cervical cotidiano

Simples rutinas pueden reducir la tensión y transformar el bienestar físico para quienes tienen un estilo de vida sedentario

Ejercicios recomendados por expertos que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las claves para entender el

Las claves para entender el derrumbe de los activos argentinos y la suba del dólar a $1.370 en medio del escándalo por los audios

La oposición en el Senado tiene listo un proyecto de ley para limitar los DNU de Javier Milei

Las 10 imágenes ganadoras del concurso que advierte sobre el impacto de la contaminación lumínica

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
Vandalizaron por cuarta vez la

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

Netanyahu dijo el bombardeo a un hospital del sur de Gaza que dejó 20 muertos fue un “trágico accidente”

El ADN de perros de trineo adelanta la llegada de los primeros inuit a Groenlandia

TELESHOW
Andrés Gil habló por primera

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”