Salud

La mayoría de los pacientes con dolor dejan la marihuana medicinal al cabo de un año, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 25 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Más de la mitad de las personas a las que se recetó marihuana medicinal para el dolor muscular o articular crónico dejaron de usarla en un plazo de un año, según un nuevo estudio a pequeña escala.

Alrededor del 58% de un grupo de 78 pacientes de Pensilvania certificados para cannabis medicinal decidieron suspender el tratamiento en un año, informan los investigadores en la revista PLOS One.

De hecho, casi la mitad (45%) deja de consumir marihuana en los primeros tres meses de probarla, según muestran los resultados.

Estas altas tasas de abandono indican que "a pesar del creciente entusiasmo y la adopción generalizada, el cannabis medicinal no cumple con las expectativas de un subconjunto significativo de pacientes con dolor crónico", señaló en un comunicado de prensa el investigador Dr. Asif Ilyas, profesor de cirugía ortopédica de la Universidad Thomas Jefferson, en Filadelfia.

Para el estudio, los investigadores siguieron a los 78 pacientes con dolor durante dos años para ver cómo les iba con la marihuana medicinal. Todos los pacientes fueron tratados en el Instituto Ortopédico Rothman en Filadelfia entre octubre de 2022 y diciembre de 2024.

Los resultados mostraron que las personas que dejaron de consumir marihuana para su dolor estaban tan sanas como las que permanecieron en el tratamiento.

Del mismo modo, el lugar donde una persona sentía su dolor (en la parte baja de la espalda, el cuello, las articulaciones, los músculos o en cualquier otro lugar) no se asoció con las probabilidades de que dejara de consumir marihuana, dijeron los investigadores.

En cambio, es probable que haya una combinación compleja de razones detrás de por qué las personas abandonaron la marihuana medicinal, dijeron los investigadores.

Algunos podrían sentirse insatisfechos con el tratamiento, mientras que a otros quizá no les gusten los efectos secundarios, dijeron los investigadores. Otros pueden decidir seguir tratamientos más probados en el tiempo, como inyecciones o cirugía.

"Estos resultados son consistentes con estudios anteriores, que han mostrado respuestas mixtas al tratamiento con cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico", escribieron los investigadores. "Si bien algunos pacientes informan un alivio significativo, otros pueden no encontrar suficientes beneficios terapéuticos, lo que lleva a una interrupción temprana".

Hubo una diferencia importante entre los que mantuvieron la marihuana medicinal y los que la dejaron: la edad del paciente. Los que dejaron de consumir marihuana eran siete años mayores, con una edad promedio de 72 años en comparación con los 65 de los que se quedaron con ella.

"Los adultos mayores pueden ser más cautelosos al usar terapias alternativas como el cannabis medicinal debido a preocupaciones sobre los efectos a largo plazo o una preferencia por tratamientos más convencionales", escribieron los investigadores.

Los investigadores señalan que no recopilaron detalles específicos sobre el tipo de productos de cannabis que usaban los pacientes, ni el estudio recopiló datos sobre mejoras en la función y el dolor.

"Estos hallazgos sugieren que, si bien el cannabis medicinal puede ofrecer beneficios para algunos pacientes, se necesita más investigación para comprender mejor los efectos a largo plazo del cannabis medicinal en el manejo del dolor y la satisfacción del paciente, así como los factores que influyen en la adherencia al tratamiento", escribieron los investigadores.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre el cannabis y el dolor crónico.

FUENTES: Fundación del Instituto Ortopédico Rothman para la Investigación y Educación sobre Opioides, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025, PLOS One, 7 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

A partir de qué edad las mujeres son más vulnerables a la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla

Los expertos sugieren incluir chequeos cardíacos en los controles ginecológicos anuales, ya que las afecciones vinculadas al corazón son la primera causa de muerte femenina y el riesgo aumenta tras la menopausia

A partir de qué edad

Cuál es la forma correcta de hacer sentadillas

Errores frecuentes en la ejecución pueden afectar articulaciones y limitar resultados. Cómo pequeños ajustes transforman la efectividad del ejercicio y reducen riesgos innecesarios

Cuál es la forma correcta

Damasco: propiedades y valor nutricional

El consumo regular de esta fruta contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección celular frente al daño oxidativo y el apoyo a la salud digestiva y cardiovascular

Damasco: propiedades y valor nutricional

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos analizaron 5.705 casos para evaluar cómo los hábitos alimentarios y la predisposición genética influyen en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Qué encontraron

La dieta mediterránea reduce el

Ejercicios recomendados por expertos que ayudan a prevenir y calmar el dolor cervical cotidiano

Simples rutinas pueden reducir la tensión y transformar el bienestar físico para quienes tienen un estilo de vida sedentario

Ejercicios recomendados por expertos que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las claves para entender el

Las claves para entender el derrumbe de los activos argentinos y la suba del dólar a $1.370 en medio del escándalo por los audios

La oposición en el Senado tiene listo un proyecto de ley para limitar los DNU de Javier Milei

Las 10 imágenes ganadoras del concurso que advierte sobre el impacto de la contaminación lumínica

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
Vandalizaron por cuarta vez la

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

Netanyahu dijo el bombardeo a un hospital del sur de Gaza que dejó 20 muertos fue un “trágico accidente”

El ADN de perros de trineo adelanta la llegada de los primeros inuit a Groenlandia

TELESHOW
Andrés Gil habló por primera

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”