Salud

Exámenes anuales de salud mental recomendados para jóvenes de EE. UU.

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

LUNES, 25 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los pediatras deben evaluar anualmente a los niños para detectar problemas mentales o del desarrollo, recomienda la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP) en un nuevo informe clínico.

La recomendación surge en respuesta a una crisis de salud mental, emocional y conductual que se ha estado gestando entre los jóvenes de Estados Unidos, dice la AAP.

Hasta 1 de cada 5 niños en los EE. UU., incluidos los niños de hasta 2 años, viven con un problema de salud mental o conductual como depresión, ansiedad, TDAH o pensamientos y sentimientos suicidas, según el informe publicado en línea hoy en la revista Pediatrics.

Y en 2020, el suicidio se convirtió en la segunda causa principal de muerte entre los niños de 10 a 14 años y la tercera entre los jóvenes de 15 a 24 años. AAP dijo que la tasa aumentó un 41% entre 2000 y 2017.

La AAP argumenta que los pediatras están en la mejor posición para detectar las preocupaciones tempranas y brindar a los niños la ayuda que necesitan.

"Al igual que un pediatra revisa la salud física y el desarrollo de cada niño, deben sentirse equipados para identificar problemas de salud mental, emocional y conductual durante los exámenes de rutina", señaló en un comunicado de prensa la autora principal de la guía, la Dra. Carol Weitzman, codirectora del Centro del Espectro Autista del Hospital Pediátrico de Boston.

"El pediatra también toma en contexto la historia de la familia y el entorno de la comunidad", agregó. "De hecho, la detección comienza dentro del primer mes de vida para identificar la depresión posparto en los cuidadores".

El nuevo informe proporciona orientación sobre la evaluación de los niños a partir del primer año de vida y más allá.

Recomienda que la evaluación centrada en el niño comience a los 6 meses de edad y continúe como parte de las visitas de control del niño sano a los 1, 2 y 3 años de edad. Después de las 3, la detección continuaría anualmente.

El objetivo es trabajar con las familias para abordar los síntomas de salud mental de los niños antes de que empeoren, dice el informe.

Estudios anteriores han demostrado que hay una ventana de dos a cuatro años entre la aparición inicial de síntomas mentales o emocionales y el momento en que se convierten en un trastorno en toda regla, dice la AAP.

"Las afecciones de salud mental pueden afectar gravemente a la capacidad de un niño de aprender, crecer y conectarse con los demás, y sin embargo con frecuencia pasan desapercibidas o no se tratan", señaló en un comunicado de prensa el coautor, el Dr. James Guevara, pediatra del Hospital Pediátrico de Filadelfia.

"Hay nuevas estrategias que pueden ayudar a los pediatras a conectar a las familias con el respaldo de salud mental en sus consultorios", agregó Guevara. "Estos incluyen consultas con expertos, atención en equipo y programas de capacitación que ayudan a los médicos a responder de manera más efectiva".

El informe también proporciona orientación para organizar una práctica pediátrica para la evaluación de salud mental y qué hacer si un niño da positivo con síntomas mentales, emocionales o conductuales.

Además de identificar preocupaciones, el informe enfatiza la necesidad de aprovechar las fortalezas, la resiliencia y la salud general de una familia.

"Los pediatras y las familias pueden trabajar juntos para desarrollar la resiliencia y promover el bienestar en los niños y adolescentes en cada encuentro", dijo Weitzman. "Apoyar la salud mental de los niños ahora los ayuda a convertirse en adultos sanos y capaces. Es una de las inversiones más importantes que podemos hacer".

Si usted o alguien que conoce está luchando o en crisis, hay ayuda confidencial y gratuita disponible en la Línea de Vida de Suicidio y Crisis 988. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee 988lifeline.org.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la salud mental de los niños.

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría, comunicado de prensa, 25 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

A partir de qué edad las mujeres son más vulnerables a la enfermedad cardiovascular y cómo prevenirla

Los expertos sugieren incluir chequeos cardíacos en los controles ginecológicos anuales, ya que las afecciones vinculadas al corazón son la primera causa de muerte femenina y el riesgo aumenta tras la menopausia

A partir de qué edad

Cuál es la forma correcta de hacer sentadillas

Errores frecuentes en la ejecución pueden afectar articulaciones y limitar resultados. Cómo pequeños ajustes transforman la efectividad del ejercicio y reducen riesgos innecesarios

Cuál es la forma correcta

Damasco: propiedades y valor nutricional

El consumo regular de esta fruta contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección celular frente al daño oxidativo y el apoyo a la salud digestiva y cardiovascular

Damasco: propiedades y valor nutricional

La dieta mediterránea reduce el riesgo de demencia en personas con predisposición genética

Científicos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos analizaron 5.705 casos para evaluar cómo los hábitos alimentarios y la predisposición genética influyen en la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Qué encontraron

La dieta mediterránea reduce el

Ejercicios recomendados por expertos que ayudan a prevenir y calmar el dolor cervical cotidiano

Simples rutinas pueden reducir la tensión y transformar el bienestar físico para quienes tienen un estilo de vida sedentario

Ejercicios recomendados por expertos que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las claves para entender el

Las claves para entender el derrumbe de los activos argentinos y la suba del dólar a $1.370 en medio del escándalo por los audios

La oposición en el Senado tiene listo un proyecto de ley para limitar los DNU de Javier Milei

Las 10 imágenes ganadoras del concurso que advierte sobre el impacto de la contaminación lumínica

Horror y misterio en San Antonio de Areco: la mujer habría sido asesinada fuera del auto donde aparecieron los cuerpos

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
Vandalizaron por cuarta vez la

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

Netanyahu dijo el bombardeo a un hospital del sur de Gaza que dejó 20 muertos fue un “trágico accidente”

El ADN de perros de trineo adelanta la llegada de los primeros inuit a Groenlandia

TELESHOW
Andrés Gil habló por primera

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”

Homo Argentum, un éxito desde su estreno: superó el millón de espectadores en 11 días

Andrea Ghidone sorprendió al anunciar su próxima boda con su novio: “Nos casamos”