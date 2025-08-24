Un nuevo modelo analítico ayuda a los veterinarios a predecir los problemas de salud de los perros

VIERNES, 22 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Los veterinarios podrían predecir las enfermedades a las que se enfrentará un perro en el futuro, basándose en sus dolencias actuales, según un estudio reciente.

El análisis de más de 26,000 perros mostró que algunas enfermedades tienden a ir juntas, lo que brinda a los veterinarios una ventaja para contrarrestar los problemas de salud entre los caninos, informaron investigadores recientemente en la revista PLOS Computational Biology.

Estos pares de enfermedades (comorbilidades) ocurren de forma natural a medida que los perros y los humanos envejecen, anotaron los investigadores.

Por ejemplo, los perros tienden a sufrir displasia de cadera antes de desarrollar osteoartritis, tienen síndrome de ojo seco antes de úlceras oculares y diabetes antes de las cataratas.

"Debido a que los perros domésticos comparten nuestros hogares, entornos y muchas de nuestras enfermedades relacionadas con la edad, mapear cómo sus enfermedades se agrupan y caen en cascada ofrece una ventana poderosa a los mismos procesos de multimorbilidad que erosionan la salud humana y apunta a estrategias de detección y prevención más tempranas para las personas también", escribió el equipo de investigación dirigido por Antoinette Fang, recién graduada de la Universidad de Chicago.

Para el estudio, los investigadores rastrearon la salud de 26,614 perros que participaron en el Proyecto de Envejecimiento Canino a nivel nacional, un estudio a largo plazo sobre la salud canina. Recopilaron datos sobre 160 condiciones de salud y crearon redes que mostraban qué enfermedades tendían a ir juntas.

Estas redes mostraron algunas asociaciones que ya se conocían: la diabetes tiende a coexistir con la ceguera y la enfermedad renal con la presión arterial alta.

Pero los investigadores también encontraron nuevas conexiones, según muestran los resultados.

Por ejemplo, hubo una asociación entre unos niveles bajos de hierro en la sangre y un exceso de proteína en la orina, dijeron los investigadores.

"A partir de los datos informados por los propietarios del Proyecto de Envejecimiento de los Perros, construimos la primera red de comorbilidad canina a gran escala, confirmando que la diabetes a menudo ocurre antes de las cataratas y revelando que los problemas de salud tienden a agruparse en torno a algunas enfermedades clave a medida que los perros envejecen", escribieron los investigadores.

También encontraron que los grupos de enfermedades se volvieron más densos y más centrados en algunos problemas de salud clave a medida que los perros envejecían, "haciéndose eco de los patrones observados en las personas", escribieron los investigadores.

Los resultados también mostraron que enfermedades específicas tendían a atacar a diferentes tipos de perros.

"Los perros más grandes tenían una mayor prevalencia de cáncer y trastornos ortopédicos de por vida, pero menores probabilidades de enfermedad ocular, cardíaca, hepática y respiratoria", escribieron los investigadores. "Para el cáncer específicamente, los perros más pesados fueron diagnosticados varios años antes que los perros más ligeros".

Los estudios futuros podrían ampliar estas redes para proporcionar una comprensión aún mayor de las complejas interacciones entre múltiples enfermedades, dijeron los investigadores.

También se podrían agregar datos genéticos, lo que permitiría a los investigadores controlar las diferencias genéticas entre perros.

Más información

El American Kennel Club tiene más información sobre los problemas comunes de salud de los perros.

FUENTES: PLOS, comunicado de prensa, 14 de agosto de 2025; Biología computacional PLOS, 14 de agosto de 2025