El procedimiento de bloqueo de arterias alivia el dolor de la artritis de rodilla

VIERNES, 22 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La artritis de rodilla por desgaste podría ser menos dolorosa con un procedimiento quirúrgico que limita el flujo sanguíneo a la articulación, señala un nuevo estudio piloto.

A medida que la rodilla de una persona se rompe, el dolor empeora por el crecimiento de pequeños vasos sanguíneos que aumentan el flujo sanguíneo a la articulación, dijeron los investigadores.

El nuevo procedimiento consiste en bloquear este flujo sanguíneo mediante la colocación de perlas de hidrogel en las arterias que alimentan el revestimiento de la rodilla, informan los investigadores en el Journal of Vascular Interventional Radiology.

Más del 60% de los 25 hombres y mujeres que se sometieron al procedimiento experimentaron mejoras significativas en su dolor de rodilla un año después, según muestran los resultados.

"Este procedimiento es particularmente adecuado para aquellos pacientes que aún no están listos para la cirugía de reemplazo de rodilla o para quienes la cirugía no es una opción debido a la edad u otros factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes no controlada o las enfermedades cardíacas, o el tabaquismo", dijo el investigador principal, el Dr. Ryan Hickey, jefe de sección de radiología vascular e intervencionista de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU. dijo en un comunicado de prensa.

Se estima que cada año se diagnostican 24 millones de casos de artritis de rodilla en Estados Unidos, dijo Hickey, y se espera que esa cifra aumente con el envejecimiento de la población.

El desgaste de la articulación de la rodilla provoca inflamación, lo que a su vez desencadena el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, dijeron los investigadores. Esto provoca un flujo sanguíneo anormal a la articulación, aumentando la cantidad de células inmunitarias que crean aún más inflamación y dolor.

El procedimiento, llamado embolización de la arteria genicular, se realiza bajo sedación leve en menos de dos horas por un radiólogo intervencionista, dijeron los investigadores.

Las perlas de microgel utilizadas tienen 250 micrómetros de diámetro. En comparación, un cabello humano mide de 50 a 70 micrómetros y un grano de arena fina de playa mide 90 micrómetros.

Los médicos usaron rayos X por video para guiar un catéter a la arteria precisa de la rodilla seleccionada para la embolización y luego bloquear el flujo sanguíneo colocando el hidrogel.

Todos los pacientes del estudio tenían osteoartritis de rodilla de moderada a grave que no había respondido a tratamientos como inyecciones de esteroides, eliminación de exceso de líquidos, inyecciones de plasma rico en plaquetas o fisioterapia. Sus edades oscilaban entre los 50 y los 78 años, y sus procedimientos se realizaron entre enero de 2021 y enero de 2023.

Un año después, 3 de cada 5 pacientes tuvieron una mejora en las puntuaciones de dolor de rodilla, rigidez y su capacidad para doblarse, ponerse de pie y subir o bajar escaleras, dijeron los investigadores.

Ninguno de los pacientes experimentó efectos secundarios graves, según muestran los resultados.

"Nuestro estudio muestra que la embolización de la arteria genicular es un tratamiento seguro y efectivo, mínimamente invasivo para los que tienen un dolor de rodilla sintomático de moderado a grave relacionado con la osteoartritis", dijo Hickey.

"Este trabajo también proporciona evidencia de que la embolización de la arteria genicular ofrece más que solo alivio del dolor y podría estar modificando el proceso de la enfermedad en sí", agregó.

Además de una reducción en el dolor de rodilla, el procedimiento también pareció provocar una disminución promedio del 12% en los niveles sanguíneos del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), una proteína que promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos.

También hubo una disminución promedio del 15% en el agonista del receptor de interleucina 1 (IL1Ra), una proteína conocida por su papel en el control de la inflamación.

Los investigadores planean investigar más a fondo por qué cortar el flujo sanguíneo reduce la inflamación y alivia el dolor.

También se necesita más investigación para establecer cuánto duran los beneficios del procedimiento y qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse, añadió Hickey.

Más información

La Arthritis Foundation ofrece más información sobre la osteoartritis de rodilla.

FUENTES: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 14 de agosto de 2025; Revista de Radiología Intervencionista Vascular, 12 de agosto de 2025