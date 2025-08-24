COVID-19 relacionado con el asma y las alergias estacionales

VIERNES, 22 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La infección con la COVID-19 podría aumentar el riesgo de una persona de desarrollar asma, alergias estacionales y problemas sinusales duraderos, según un estudio reciente.

Sin embargo, la vacunación parece reducir este riesgo, informan los investigadores en el Journal of Allergy and Clinical Immunology.

"Es interesante ver que la vacunación no solo protege contra la infección en sí, sino que también parece proporcionar una buena protección contra ciertas complicaciones respiratorias", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Philip Curman, investigador de epidemiología médica y bioestadística del Instituto Karolinska, en Suecia.

En el estudio, los investigadores compararon a casi 974,000 personas que se habían infectado con la COVID con más de 4.4 millones de personas que no se habían infectado ni vacunado. Los registros provienen de una importante base de datos electrónica de salud de EE. UU.

Los resultados mostraron que los pacientes con COVID tenían un 66% más de riesgo de desarrollar asma.

También tenían un riesgo un 74 por ciento más alto de inflamación crónica de los senos paranasales y un riesgo un 27 por ciento más alto de fiebre del heno, dijeron los investigadores.

Sin embargo, la infección no aumentó el riesgo de otras enfermedades como el eccema o la inflamación esofágica, dijeron los investigadores.

"Nuestros resultados sugieren que la COVID-19 puede desencadenar inflamación tipo 2 en las vías respiratorias, pero no en otros órganos", dijo Curman.

El equipo también comparó a personas sanas con las vacunadas contra la COVID y encontró el efecto contrario: el riesgo de asma era un 32% menor que las que habían recibido la vacuna.

Pero cuando se compararon los pacientes con COVID con los vacunados contra COVID, se encontró un efecto aún más claro.

Las personas infectadas con COVID tenían más del doble de riesgo de asma o problemas de sinusitis y un 40% más de probabilidades de fiebre del heno, en comparación con las que habían sido vacunadas.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que el estudio solo podía mostrar una asociación, no una relación causal, entre la COVID y los problemas de las vías respiratorias.

Más información

La Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología ofrece más información sobre COVID-19 y asma.

FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 14 de agosto de 2025