Los omega-3 podrían proteger contra la miopía

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

JUEVES, 21 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Se ha mostrado que los ácidos grasos omega 3 tienen una variedad de beneficios potenciales para la salud, entre ellos un riesgo más bajo de enfermedad cardiaca, demencia y algunas formas de cáncer.

Ahora, los nuevos hallazgos indican que los omega-3 podrían ayudar a prevenir el desarrollo de miopía en los niños, según un informe publicado el 19 de agosto en el British Journal of Ophthalmology.

Las personas con miopía tienen problemas para ver claramente los objetos distantes.

Específicamente, los niños con una ingesta más baja de omega 3 en su dieta eran más propensos a desarrollar las afecciones oculares físicas asociadas con la miopía, incluido un ojo de forma oblonga o una córnea muy curvada, dijeron los investigadores.

Los resultados resaltan los ácidos grasos omega 3 "como un factor dietético protector potencial contra el desarrollo de la miopía", concluyó el equipo de investigación dirigido por el investigador principal, el Dr. Jason Yam, profesor de oftalmología de la Universidad China de Hong Kong.

El estudio también encontró que las grasas saturadas de la mantequilla, el aceite de palma y la carne roja en realidad podrían aumentar el riesgo de miopía.

Para el estudio, los investigadores rastrearon la salud ocular de más de 1,000 niños chinos de 6 a 8 años, reclutados al azar de un estudio ocular a mayor escala de Hong Kong.

Los cuestionarios evaluaron las dietas de los niños, y esos resultados se compararon con los resultados de sus exámenes de la vista.

Los ácidos grasos omega-3 se encuentran principalmente en el pescado azul, pero también se pueden encontrar en algunas semillas y nueces.

En general, alrededor de una cuarta parte de los niños (un 28 por ciento) eran miopes, mostraron los resultados.

La longitud axial, la longitud del ojo de adelante hacia atrás, fue más larga en el 25% de los niños con la ingesta dietética más baja de omega-3, después de tener en cuenta otros factores, encontraron los investigadores.

La miopía (también conocida como miopía) a veces ocurre cuando la forma del ojo hace que los rayos de luz entrantes no lleguen a la retina, la pared de células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo.

El estudio también encontró que los niños con la mayor ingesta de ácidos grasos omega-3 tenían la longitud axial más corta, una indicación de que están protegidos contra la miopía.

De forma similar, las medidas de la gravedad de la miopía fueron más altas en los niños con los ácidos grasos omega 3 más bajos, dijeron los investigadores.

Por otro lado, estas indicaciones de miopía aumentaron entre los niños que comían grandes cantidades de grasas saturadas, muestran los resultados.

Ningún otro tipo de nutrientes se asoció con la miopía, dijeron los investigadores.

Los investigadores especularon que los omega-3 podrían proteger contra la miopía al aumentar el flujo sanguíneo al ojo, promoviendo un desarrollo ocular saludable.

Más información

La Academia Estadounidense de Oftalmología ofrece más información sobre la miopía.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2025; Revista Británica de Oftalmología, 19 de agosto de 2025

