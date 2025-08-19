Una infancia feliz puede proteger contra los trastornos alimentarios

LUNES, 18 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Padres que los apoyen. Rutinas domésticas regulares. Creencias reconfortantes. Fuertes conexiones con la comunidad.

Todas estas influencias positivas de la infancia pueden reducir el riesgo de un estudiante universitario de desarrollar un trastorno alimentario, incluso frente a algunas experiencias negativas, según un nuevo estudio.

Estudios anteriores han vinculado el abuso y la negligencia infantil con un mayor riesgo de trastornos alimentarios como atracones, bulimia y anorexia, dijeron los investigadores.

Pero estos nuevos hallazgos indican que lo contrario también es cierto: una infancia feliz y segura puede proteger a un niño contra futuros trastornos alimentarios.

"Encontramos que las experiencias infantiles positivas, o benévolas, tenían un efecto protector contra los trastornos alimentarios", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Craig Johnston, presidente de salud y rendimiento humano de la Universidad de Houston.

"Incluso en el caso de que los estudiantes tuvieran una gran cantidad de experiencias infantiles adversas, las experiencias positivas de la infancia mitigaron su impacto con respecto a las conductas alimentarias malsanas", agregó Johnston.

Los trastornos alimentarios afectan a casi un 80 por ciento de los estudiantes universitarios, ya que estos adultos jóvenes comienzan a desarrollar sus propios hábitos alimenticios independientes, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

"Estudios anteriores han examinado cómo las experiencias infantiles adversas y positivas se relacionan con los trastornos alimentarios entre los estudiantes universitarios, pero muy pocos han explorado cómo estas experiencias interactúan y pueden afectar sinérgicamente a los trastornos alimentarios", dijo Johnston.

En el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a más de 1,600 estudiantes de la Universidad de Houston.

Los resultados mostraron que las influencias positivas y negativas de la infancia influyeron en el riesgo de trastornos alimentarios de los estudiantes.

Los estudiantes con mayor riesgo informaron experiencias adversas en la infancia, menos experiencias positivas y obsesiones actuales con su peso y forma. Tenían un 63% más de riesgo de trastornos alimentarios.

"El efecto protector más dramático se observó cuando los individuos tuvieron experiencias infantiles adversas bajas y experiencias infantiles positivas altas, reduciendo los trastornos alimentarios entre un 20% y un 41%", dijo Johnston.

Estos resultados muestran cuán dramáticamente la vida en el hogar de un niño puede afectar sus futuras conductas saludables, señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Cynthia Yoon, profesora asistente de la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur.

"Dado que las experiencias de la infancia, tanto buenas como malas, tienen un impacto fuerte y duradero en las conductas alimentarias, es importante apoyar a las familias, los cuidadores, los vecinos y los maestros para crear un ambiente cálido, afectuoso y no hostil", dijo Yoon. "Esto, a su vez, puede ayudar a reducir las posibilidades de que los estudiantes desarrollen conductas alimentarias desordenadas durante la universidad".

Las universidades también podrían comenzar a evaluar a los estudiantes para detectar riesgos de salud en función de su vida familiar en la infancia, y ofrecer lecciones sobre estrategias de afrontamiento saludables y desarrollar resiliencia, dijo Johnston.

"Los estudiantes universitarios que exhiben conductas alimentarias desordenadas deben ser evaluados para detectar experiencias infantiles como parte de la evaluación para determinar si la comida y la alimentación se usan como mecanismos de afrontamiento o para satisfacer las necesidades emocionales infantiles insatisfechas", dijo.

"Los que dan positivo podrían ayudar a los médicos a adaptar los planes de tratamiento para abordar el trauma subyacente o la falta de calidez, y promover el desarrollo de la resiliencia, lo que podría prevenir el uso de las conductas alimentarias desordenadas como mecanismo de afrontamiento", añadió Johnston.

El nuevo estudio aparece en la revista Adversity and Resilience Science.

Más información

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría ofrece más información sobre los trastornos alimentarios.

FUENTE: Universidad de Houston, comunicado de prensa, 13 de agosto de 2025