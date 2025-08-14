La IA usa la voz para detectar el cáncer de garganta

MIÉRCOLES, 13 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- La propia voz de una persona podría ser pronto un medio para detectar si sufre de cáncer de garganta, señala un estudio reciente.

Los hombres con cáncer de laringe, o laringe, tienen diferencias claras en sus voces que podrían detectarse con inteligencia artificial (IA) entrenada, informaron los investigadores el 12 de agosto en la revista Frontiers in Digital Health.

Estas diferencias son causadas por lesiones potencialmente cancerosas que han surgido en las cuerdas vocales de una persona, las dos bandas de tejido muscular en la laringe que producen sonido, también conocidas como cuerdas vocales.

"Podríamos usar biomarcadores vocales para distinguir las voces de los pacientes con lesiones en las cuerdas vocales de los que no tienen esas lesiones", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Phillip Jenkins, becario postdoctoral en informática clínica de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland.

Detectar el cáncer de laringe temprano puede ser una cuestión de vida o muerte.

Se estima que hubo 1.1 millones de casos de cáncer de laringe en todo el mundo en 2021, y alrededor de 100,000 personas murieron de él, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Los factores de riesgo incluyen fumar, beber y la infección por VPH .

Las probabilidades de supervivencia a cinco años de una persona pueden ser tan altas como un 78 por ciento si su cáncer de garganta se detecta en una etapa temprana, o tan bajas como un 35 por ciento si se detecta tarde, dijeron los investigadores.

En el estudio, los investigadores analizaron más de 12,500 grabaciones de voz de 306 personas en toda América del Norte. Estos incluyeron a un puñado de personas con cáncer de laringe, lesiones benignas de las cuerdas vocales u otros trastornos vocales.

Los investigadores descubrieron que las voces de los hombres con cáncer de laringe exhibían marcadas diferencias en la relación armónico-ruido, que juzga la cantidad de ruido en el habla de una persona.

Los hombres con cáncer de laringe también mostraron diferencias en el tono de sus voces, según muestran los resultados.

El equipo concluyó que la relación armónico-ruido en particular podría usarse para rastrear lesiones de las cuerdas vocales y potencialmente detectar cáncer de laringe en una etapa temprana, al menos en los hombres.

No pudieron detectar ninguna diferencia entre las mujeres con cáncer de laringe, pero tienen la esperanza de que un conjunto de datos más grande pueda revelar tales diferencias.

El siguiente paso será alimentar a la IA con más datos y probar su efectividad con pacientes en entornos clínicos, dijeron los investigadores.

"Para pasar de este estudio a una herramienta de IA que reconozca las lesiones de las cuerdas vocales, entrenaríamos modelos utilizando un conjunto de datos aún más grande de grabaciones de voz, etiquetadas por profesionales", dijo Jenkins. Luego, el sistema deberá probarse para asegurarse de que funcione igual de bien tanto para mujeres como para hombres.

"Ya se están probando herramientas de salud basadas en la voz", agregó Jenkins. "Sobre la base de nuestros hallazgos, estimo que con conjuntos de datos más grandes y validación clínica, herramientas similares para detectar lesiones en las cuerdas vocales podrían entrar en pruebas piloto en los próximos años".

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 12 de agosto de 2025