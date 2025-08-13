¿Presión arterial alta? Prueba un purificador de aire interior

MARTES, 12 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- Las personas que luchan contra la hipertensión podrían recibir algo de ayuda de un purificador de aire doméstico, señala un estudio reciente.

Incluso en áreas con niveles relativamente bajos de contaminación del aire, usar un purificador de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA) en el hogar podría reducir significativamente la presión arterial de una persona, informaron los investigadores recientemente en el Journal of the American College of Cardiology.

"La hipertensión sigue siendo uno de los factores de riesgo modificables más importantes de la enfermedad cardiovascular", señaló en un comunicado de prensa el autor principal, Douglas Brugge, catedrático de ciencias de la salud pública de la Universidad de Connecticut Health.

"Esta investigación amplía las crecientes evidencias de que las intervenciones sencillas, como la filtración de aire en el hogar, podrían ayudar a mejorar la salud cardiaca de las personas en riesgo", añadió.

Para el estudio, los investigadores asignaron al azar a 154 adultos que vivían cerca de las carreteras para usar un purificador de aire HEPA o un dispositivo falso en el que se había quitado el filtro.

Los participantes cambiaron de dispositivo después de un mes y una cantidad igual de tiempo en el medio, para dar todo el tiempo con purificadores de aire reales o falsos. Se les tomó la presión arterial cuatro veces para ver cómo cambiaba durante el estudio.

Después de un mes usando purificadores de aire reales, las personas experimentaron una caída significativa de 2.8 puntos en su presión arterial sistólica, o la presión en sus vasos sanguíneos durante un latido cardíaco.

En comparación, las personas experimentaron un ligero aumento de 0.2 puntos en la presión arterial sistólica después de usar el purificador falso.

Eso se suma a una mejora general de 3 puntos en la presión sistólica cuando se usa un purificador de aire, dijeron los investigadores.

"Evidencias abrumadoras muestran los efectos nocivos para la salud de la exposición (a la contaminación por partículas), incluso a niveles por debajo de los estándares actuales de EE. UU.", escribió en un editorial acompañante el Dr. Jonathan Newman, profesor asociado de cardiología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU. "Como profesionales de la salud, debemos educar al público y apoyar políticas que protejan el aire limpio y mejoren la salud de todos los estadounidenses".

El Dr. Harlan Krumholz, editor en jefe de JACC, señaló que el estudio muestra que incluso una mejora modesta en la calidad del aire interior podría ayudar a algunas personas con presión arterial alta.

"Aunque se necesita más investigación, estos resultados sugieren que lo que respiramos en casa podría ser importante para nuestra salud cardiovascular", dijo en un comunicado de prensa.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la hipertensión.

FUENTES: Colegio Americano de Cardiología, comunicado de prensa, 6 de agosto de 2025; JACC, 6 de agosto de 2025

