Salud

Los motivos por los que las mujeres sufren caída de cabello

Identificar la razón específica de la pérdida capilar es esencial para elegir la terapia adecuada y evitar daños irreversibles, advierten especialistas en salud dermatológica

Por Constanza Almirón

La caída de cabello en
La caída de cabello en mujeres responde a causas genéticas, hormonales, nutricionales y emocionales, afectando su bienestar y autoestima (Freepik)

La caída del cabello es una preocupación creciente para muchas mujeres y, a diferencia de lo que ocurre en los hombres, suele estar rodeada de un estigma social que aumenta su impacto emocional. No es solo una cuestión estética: la salud capilar representa identidad, bienestar y seguridad personal para muchas.

Entender las causas y las posibles soluciones resulta fundamental para abordar el problema de forma eficaz y proteger la salud capilar y la autoestima.

Los motivos por los que las mujeres sufren la caída del cabello

La caída de cabello en mujeres obedece a factores diversos: desde cuestiones hereditarias y hormonales hasta enfermedades, episodios de estrés agudo o transformaciones en los hábitos de vida. Según la doctora María Colavincenzo, dermatóloga de Northwestern Medicine, la pérdida puede afectar tanto al cuero cabelludo como, en ocasiones, a otras áreas: “Las mujeres sufren grandes dificultades para cubrirlo usando agentes de camuflaje como polvos y otros productos para el cabello. A menudo se sienten muy aisladas”.

Uno de los factores más habituales es la predisposición genética, conocida como alopecia androgenética o de patrón femenino. Esta condición heredada provoca que los folículos se reduzcan poco a poco y disminuya la producción de cabello, progresando en el tiempo si no se trata. La Academia Americana de Dermatología señala que perder todo el cabello es raro en mujeres, pero el adelgazamiento progresivo sí es frecuente.

La alopecia androgenética, el estrés,
La alopecia androgenética, el estrés, las alteraciones hormonales y las deficiencias nutricionales son factores clave en la pérdida capilar femenina (Freepik)

Las alteraciones hormonales vinculadas al embarazo, la menopausia o enfermedades tiroideas impactan directamente en la salud capilar. Por su parte, la doctora Shoshana Marmon, profesora adjunta de dermatología en el New York Medical College, subraya que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden desencadenar la caída: “La hormona tiroidea es sumamente importante; si se encuentra baja puede sentirse un estado similar al estrés intenso, y como consecuencia, una cierta caída de cabello”.

El estrés emocional o físico se asocia al efluvio telógeno, donde acontecimientos como duelos, cirugías, enfermedades graves o pérdida rápida de peso pueden causar caída repentina a los dos o tres meses del evento; suele ser reversible si se supera la causa.

Otros motivos comunes incluyen deficiencias de vitamina D, hierro y proteínas, además de peinados demasiado ajustados o tratamientos químicos agresivos. La alopecia areata -enfermedad autoinmune donde el sistema inmunitario ataca los folículos- y la alopecia cicatricial, cuando estos son reemplazados por tejido cicatricial, figuran también entre las causas relevantes.

Cómo se puede tratar la caída del cabello

El tratamiento adecuado depende de identificar primero la causa que origina la caída. Para la alopecia androgenética existen opciones como minoxidil al 5%, terapia láser, medicamentos recetados y diferentes tipos de inyecciones en el cuero cabelludo, que pueden ralentizar o detener la caída, según la Academia Americana de Dermatología.

El diagnóstico preciso y el
El diagnóstico preciso y el tratamiento personalizado son fundamentales para frenar la caída de cabello y proteger la salud capilar de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el efluvio telógeno debido a estrés, la caída suele ser temporal y el cabello vuelve a crecer en un plazo de seis a nueve meses tras resolverse el factor desencadenante. Con alteraciones hormonales -como trastornos tiroideos- un análisis de sangre permite definir el tratamiento farmacológico, restableciendo el ciclo capilar.

En casos de deficiencias nutricionales, la doctora Marmon aconseja realizar una analítica básica antes de tomar suplementos, ya que consumir vitamina A, E o selenio sin necesidad puede agravar el problema. Lo recomendable es recuperar los niveles mediante la alimentación o solo con suplementos si lo indica el especialista.

Para peinados y tratamientos, la clave está en reducir el uso de estilos ajustados, evitar químicos agresivos y minimizar fuentes de calor. Esta prevención ayuda a evitar alopecias irreversibles asociadas al daño continuo de los folículos.

El uso excesivo de peinados
El uso excesivo de peinados ajustados, tratamientos químicos y calor puede causar daños irreversibles en los folículos capilares (Freepik)

Situaciones como la alopecia areata o la cicatricial exigen intervenciones más específicas bajo supervisión médica: inmunoterapia, corticosteroides o nuevos medicamentos biotecnológicos, ya que surgen de causas inmunológicas.

Cómo afecta la alimentación a la caída del cabello

La alimentación influye decisivamente en el ciclo de crecimiento capilar. Los folículos necesitan un aporte constante de nutrientes específicos y la falta de proteínas, hierro, zinc, biotina o vitamina D puede debilitar y frenar el desarrollo del cabello. “Las deficiencias de vitaminas o minerales privan al cabello de los nutrientes necesarios, debilitan la estructura del cabello y posiblemente interrumpen el crecimiento normal de este”, afirma la doctora Marmon.

Seguir una dieta equilibrada con suficientes proteínas, legumbres, frutas, vegetales frescos y alimentos ricos en hierro puede fortalecer el cabello y su crecimiento. No hay pruebas de que los suplementos, sin una carencia previa demostrada, prevengan el problema, por lo que lo ideal es una nutrición variada y adecuada.

El impacto emocional de la
El impacto emocional de la caída de cabello en mujeres se agrava por el estigma social y la dificultad para disimular la pérdida capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso de dietas extremas, ayunos o restricciones alimenticias estrictas favorece el efluvio telógeno y compromete la salud general. Por eso, frente a una notable caída capilar, es mejor realizar análisis de sangre antes de modificar la dieta o recurrir a suplementación indiscriminada.

En conclusión, la caída de cabello en mujeres tiene múltiples causas y exige un enfoque integral. Consultar con especialistas permite identificar el problema a tiempo y elegir el tratamiento más efectivo, lo que ayuda a prevenir daños mayores y proteger el bienestar emocional.

